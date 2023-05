Lionel Messi gana el Laureus World Sportsman of the Year 2023

Messi vuelve a entrenar con el PSG 0:51

(CNN) -- El superastro del fútbol Lionel Messi fue galardonado este lunes con el reconocimiento del deportista del año en los premios Laureus World Sports Awards 2023.

Es la segunda vez que Messi gana el premio y sigue siendo el único futbolista en la historia en ser nombrado el deportista del año.

El jugador de 35 años también aceptó el premio al equipo del año en nombre de Argentina, luego de su épica victoria en la final de la Copa del Mundo en una tanda de penales sobre Francia en diciembre.

“Este es un honor especial, particularmente porque los Laureus World Sports Awards están en París este año, la ciudad que ha recibido a mi familia desde que llegamos aquí en 2021”, dijo Messi.

“Quiero agradecer a todos mis compañeros, no solo de la selección sino también del PSG. No he logrado nada de esto solo y estoy agradecido de poder compartir todo con ellos”.

publicidad

El siete veces ganador del Balón de Oro volvió a entrenar con el club francés Paris Saint-Germain este lunes, en medio de una suspensión de dos semanas por realizar un viaje no autorizado a Arabia Saudita y faltar al entrenamiento la semana pasada.

No está claro si se levantó su suspensión del club.

La estrella del PSG se disculpó con el club y sus compañeros este viernes diciendo: “En primer lugar, quiero disculparme con mis compañeros y el club".

"Pensé sinceramente que tendríamos un día libre después del partido [contra el Lorient], como había sucedido en las semanas anteriores".

“Este viaje ya lo tenía planeado, lo cancelé anteriormente y este no lo pude cancelar”, continuó el capitán argentino. “Para repetir, quiero pedir disculpas por lo que hice y espero lo que decida el club”.

La velocista jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce fue nombrada deportista del año.

En julio, Fraser-Pryce ganó el título mundial femenino de 100 metros en el Campeonato Mundial de Atletismo, convirtiéndose en la primera velocista en reclamar cinco oros en un evento de pista individual en el campeonato.

"Me emocionó estar nominada junto a atletas femeninas tan inspiradoras, y ganar este premio, votado por algunos de los mejores deportistas de todos los tiempos, es simplemente increíble", dijo Fraser-Pryce.

"Esta es la sexta vez que estoy nominado en esta categoría, por lo que finalmente tener la estatuilla Laureus en mis manos es uno de los mayores honores de mi carrera".