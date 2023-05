Brisbane, Australia (CNN) -- Los hechos concretos del caso presentan al adolescente estadounidense William Leslie Arnold como un villano asesino que disparó a sus padres porque se negaron a prestarle el auto para ir a un autocine en 1958.



Con solo 16 años, Arnold enterró sus cuerpos en el patio trasero de la casa familiar de Omaha, Nebraska, y siguió con su vida normal durante dos semanas, hasta que lo confrontaron y confesó un crimen por el que fue condenado a cadena perpetua.

A partir de ahí, la historia de Arnold podría haber seguido el camino familiar de un condenado a cadena perpetua: décadas de encarcelamiento antes de una muerte señalada por algunos y llorada por pocos.

Pero la fuga de Arnold de la cárcel, cuando aún era un joven, en 1967, condujo a un desenlace totalmente distinto que acabó de forma incongruente en Australia, y a la muerte de un hombre con otro nombre, que era conocido como un padre cariñoso para una familia que no tenía ni idea de su vida secreta.

Los asesinatos

Imágenes de prensa en blanco y negro de la década de 1950 muestran a un niño delgado que es conducido al jardín de su casa, rodeado de agentes de policía, mientras señala el lugar donde enterró a sus padres.

Geoff Britton, jefe de la Oficina de Apoyo a las Fuerzas de Seguridad de California, recuerda los detalles del caso con la viveza de quien ha pasado años estudiando a fondo los expedientes.

La noche de los asesinatos, Arnold disparó a sus padres antes de tomar el auto y ver una película doble con su novia del instituto antes de decirle a todo el mundo, incluso a sus familiares, que sus padres se habían ido de viaje.

"Había matado a sus padres. E iba a enterrarlos en el patio más tarde esa noche y está en el autocine viendo 'The Undead'", dijo Britton, que trabajó en el caso durante nueve años, de 2004 a 2013, en el Departamento de Servicios Correccionales del Estado de Nebraska.

"Matar a tus padres por usar el auto para ir al cine... eso no es normal. Me hizo preguntarme si algo más estaba pasando", dijo a CNN.

Cuando Britton empezó a trabajar en el caso, Arnold llevaba más de tres décadas en fuga.

En 1967, tras cumplir solo ocho años de su cadena perpetua, Arnold y un compañero de prisión, James Harding, se comunicaron con alguien del exterior, a través de anuncios publicados en el periódico local, el Lincoln Journal Star, según Britton.

"Pude identificar a la persona que les ayudó a conseguir el equipo para salir de prisión: era un antiguo preso en libertad condicional", dijo Britton, explicando que el preso en libertad condicional consiguió máscaras que los reos utilizaban para engañar a los guardias que realizaban el recuento diario en la prisión.

"Parecido a la película ‘Escape from Alcatraz’, con Clint Eastwood", añadió Britton.

Los periódicos de la época documentaron su audaz huida por una alambrada de 3,6 metros de altura en la zona de baja seguridad de la prisión, utilizando una camiseta para cubrir el alambre de púas.

Según un artículo del Lincoln Journal Star del 15 de julio de 1967, la búsqueda por tierra y aire se extendió por cuatro estados con helicópteros, aviones, patrullas, agentes del sheriff y policías. Tres meses más tarde, el Omaha World-Herald citó a un director de prisión diciendo que la suya había sido la fuga "más limpia" de su experiencia.

Britton dijo que los investigadores descubrieron más tarde que los fugitivos llegaron a Omaha y luego tomaron un autobús a Chicago, donde se separaron, según Harding, que fue capturado en el plazo de un año.

Arnold parecía haber desaparecido.

A lo largo de los años, los investigadores siguieron numerosas pistas, incluidos rumores de que había huido a Sudamérica, aunque no encontraron pruebas de que hubiera estado allí.

Britton se obsesionó tanto con el caso que siguió investigándolo incluso cuando se mudó fuera de Nebraska, y más tarde se puso en contacto con Matthew Westover, un ayudante del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en Nebraska, quien dijo a CNN que se hizo cargo del expediente en 2020.

"Uno de los tipos dejó la oficina, y (cuando te vas) tienes que entregar tus casos. Así que uno de mis compañeros me dio este caso, como una especie de broma, ya sabes, como 'nunca vas a encontrar a este tipo'", dijo Westover.

Westover leyó los artículos publicados en el Omaha World-Herald por el periodista Henry J. Cordes, que cubrió ampliamente el caso en una serie titulada "El misterio de Leslie Arnold".

A través de numerosas entrevistas, Cordes descubrió una historia más complicada de lo que algunos habían creído.

En la serie, retrató a Arnold como un buen estudiante que tenía una relación difícil con sus padres. El tiroteo, escribió Cordes, se produjo tras una acalorada discusión entre Arnold y su madre, que desaprobaba a su novia.

En prisión, Arnold siguió las normas y podría haber obtenido la libertad anticipada, escribió Cordes. Era un músico dedicado y la sala de música de la prisión, donde pasaba gran parte de su tiempo, se convirtió literalmente en su ventana de escape.

Junto con las máscaras, el preso en libertad condicional arrojó sierras de arco por encima de la valla, que Arnold y Harding utilizaron para cortar los barrotes de la ventana antes de escalar la valla, según Cordes.

Cuanto más leía Westover, más convencido estaba de que él era el hombre que debía encontrar a Arnold.

"Desde el primer día, me enganché", dijo.

La ley le pisa los talones a Arnold

Cuando el caso llegó a manos de Westover, el mundo había cambiado.

Puede que Arnold utilizara anuncios clasificados para organizar su fuga de la cárcel, pero décadas después, los crímenes ya no se resolvían hojeando periódicos antiguos.

En 2020, las pruebas de ADN se habían convertido en algo habitual, así que Westover tomó el auto y condujo cinco horas al otro lado de la frontera para encontrar a James Arnold, el hermano menor de William Leslie Arnold.

James Arnold no estaba en casa cuando se cometieron los asesinatos, pero más de 60 años después accedió encantado a la petición de Westover de una muestra de ADN, que el US Marshal subió a una página web de ancestros. El resultado fue negativo.

Sin inmutarse, Westover buscó viejos archivos del FBI y utilizó la investigación anterior de Britton para tratar de reconstruir los movimientos de Arnold.

A medida que Westover profundizaba, la muestra de ADN que había subido en 2020 finalmente dio con una coincidencia. En 2022, Westover recibió una alerta de que el ADN de James Arnold había coincidido con otra muestra con suficientes similitudes como para ser un pariente cercano.

"Me di cuenta enseguida de que tenía una coincidencia muy superior a todo lo que había tenido antes. Básicamente era exactamente lo que estaba buscando", dijo Westover, que comunicó inmediatamente el hallazgo a Britton.

Westover dijo que también recibió un correo electrónico del hombre que lo había subido. "Decía: 'Hola, estoy intentando averiguar más información sobre mi padre. Era un huérfano de Chicago'".

"Así que se lo paso a Geoff y yo estaba como, 'este es el tipo. No hay manera de que este no sea el tipo".

El hombre detrás del correo electrónico

El hombre que envió el correo electrónico era el hijo de Arnold, cuya identidad tanto Westover como Britton protegen a toda costa.

Westover dijo que el hijo no sabía que había enviado un correo electrónico a un policía encargado de localizar a su padre. Westover dijo que el hijo asumió que era un miembro de la familia, ya que había utilizado el nombre de James Arnolds para cargar el ADN.

El hijo dijo que quería saber más sobre su padre, al que conocía como John Damon, fallecido en 2010.

Westover dijo que entabló una correspondencia muy cautelosa, para no alertar potencialmente a Arnold de que la ley se acercaba, si es que, de hecho, seguía vivo.

"Si es así de listo, y fue capaz de eludir a la policía durante 50 años, ¿quién puede decir que no fingió su muerte y todas las fotos?". preguntó Westover.

Westover dijo que finalmente se convenció de que Arnold estaba muerto cuando las autoridades locales confirmaron un certificado de defunción, y fue entonces cuando Westover supo que tenía que contarle al hijo de Arnold los detalles del secreto más oscuro de su padre.

"Me sentí culpable. Me estaba dando toda esta información. Y aquí estoy yo con la llave de lo que él necesitaba", dijo Westover.

"Y al mismo tiempo, también estoy presionado contra el reloj porque me está diciendo que está llegando a todos estos otros miembros de la familia también que no conoce".

Westover dijo que quería ser él quien le hablara de su padre, y organizó una videollamada con el hombre y su mujer.

"Solo quería asegurarme de que no estaba solo porque, quiero decir, es mucho que afrontar", dijo.

Westover dijo que hizo la llamada desde su auto, mientras estaba sentado en su entrada, a través de un teléfono apoyado en el salpicadero.

"Le dije quién era... y me preguntó qué había hecho (su padre) para estar en la cárcel. Tuve que contárselo", explica. "Le dije: 'Bueno, era huérfano. No mintió sobre eso, pero mató a sus padres, por eso era huérfano'".

William Leslie Arnold, alias John Damon, murió a los 69 años y fue enterrado en Australia, a miles de kilómetros de los muros fortificados de la Penitenciaría Estatal de Nebraska, donde de otro modo podría haber acabado sus días.

Ahora que conocen su alias, las autoridades estadounidenses están reconstruyendo la vida de Arnold a partir de su último paradero conocido en Chicago.

Westover afirma que Arnold cambió de nombre pocos meses después de fugarse de la cárcel en 1967. Britton dice que consiguió trabajo en un restaurante, donde conoció a su primera esposa y se convirtió en padre de sus cuatro hijos.

Los investigadores dicen que luego se mudaron a Cincinnati, Miami y Los Ángeles antes de divorciarse en 1978. Los registros muestran que Arnold se trasladó a Nueva Zelandia en la década de 1990, y luego a Australia a finales de la misma década, dijo Westover.

Britton dijo que su familia, incluida su segunda esposa, no tenía conocimiento de su vida anterior.

"Mi corazón está con toda esa familia", dijo.

Westover dice que, en cierto modo, se siente aliviado de que Arnold esté muerto: después de conocer a su familia, no querría haber buscado su detención y deportación a Estados Unidos.

Britton piensa lo mismo.

"El agente de policía que hay en mí siempre quiso detenerlo y traerlo. Pero ya sabes, ese no fue el resultado", dijo.

"Pero tengo que decirte que he hablado con su familia varias veces. Son una familia increíble. Y no voy a decir mucho sobre ellos por cuestiones de privacidad, pero lo que voy a decir es esto… Creo que en última instancia se convirtió en el padre que quería ser, o el que deseaba tener.

"Porque por todo lo que he visto, parece que era un buen proveedor y un buen padre. Crió a unos hijos estupendos".

El hijo de Arnold, que pidió no ser identificado para proteger la privacidad de su familia, declinó ser entrevistado para este artículo, pero facilitó a CNN un comunicado en el que se lee:

"No hay ninguna etiqueta de advertencia en el kit de prueba de ADN que te diga que puede que no te guste lo que encuentres", dijo. "Pero no me arrepiento de haberlo hecho y me alegro de saber ahora la verdad sobre mi padre".

"Aunque es impactante saber que su vida comenzó con un crimen terrible, su legado es mucho más que eso”.

"Quiero que se le recuerde por ser un buen padre y proveedor para nosotros, y por inculcarme la pasión por la música y el deseo de ser siempre la mejor persona posible".