Así es el Pixel Fold, el nuevo teléfono plegable de Google: precios, características y disponibilidad

(CNN) -- Google presentó el miércoles su última línea de productos de hardware, incluido su primer teléfono plegable, así como planes para implementar nuevas funciones de inteligencia artificial en su motor de búsqueda y herramientas de productividad.

Las actualizaciones, anunciadas en su conferencia anual de desarrolladores de Google I/O, se producen cuando la empresa intenta ir más allá de su negocio principal de publicidad con nuevos dispositivos y, al mismo tiempo, competir para defender su motor de búsqueda de la amenaza que representa una ola de nuevas herramientas impulsadas por la inteligencia artificial (IA).

Durante su presentación de 90 minutos, Google presentó un nuevo teléfono inteligente plegable. Y al igual que otros, el Pixel Fold de US$ 1.799 presenta una bisagra vertical que se puede abrir para revelar una pantalla similar a una tableta. Pero Google llama al Fold el plegable más delgado del mercado.

“Se necesitó un trabajo de ingeniería inteligente para rediseñar componentes como nuestras bocinas, nuestra batería y los hápticos”, dijo George Hwang, gerente de producto de Google, en una llamada antes del anuncio. La compañía empaquetó un teléfono Pixel en un cuerpo de menos de 6 mm, aproximadamente dos tercios del grosor de sus otros teléfonos Pixel.

Cuando se despliega el Pixel Fold, se abre en una pantalla de 7.6 pulgadas y se mueve en la bisagra de 180 grados hecha a medida de Google. Ese mecanismo de bisagra se saca completamente de debajo de la pantalla para mejorar su resistencia al polvo y disminuir el grosor general del dispositivo, según la compañía.

Google Fold incluye funciones que encontrarías en un Pixel, como exposición prolongada, desenfoque, borrador mágico, que permite a los usuarios eliminar objetos no deseados o que distraen. También tiene herramientas específicas de Pixel Fold, como la traducción en vivo de doble pantalla, que permite al usuario comunicarse en otro idioma con la ayuda de traducciones rápidas de audio y texto en la pantalla exterior.

Google #PixelFold has new ways to use a Pixel that hinge on, well, a *hinge* 🥁

- Take stunning group selfies in tabletop mode

- Multitask with the power of dual screens

- Connect better with Dual Screen Interpreter Mode for live translation¹

All coming soon… #GoogleIO pic.twitter.com/pYVstkU5ZX

— Google (@Google) May 10, 2023