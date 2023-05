Elecciones en España del 28M: ¿cuáles son las principales propuestas de los partidos y qué preocupa a los españoles?

Sequía en España obliga al Gobierno a tomar medidas urgentes 1:40

(CNN Español) -- El domingo 28 de mayo los españoles están llamados a las urnas para elegir a sus representantes municipales y a los miembros de las asambleas de 12 comunidades autónomas.

La justa electoral se presenta como la antesala de las elecciones generales de finales de este año, y sus resultados podrían servir para pronosticar qué líder político tiene más opciones de llegar a la presidencia del Gobierno.

Ahora bien, la captación de votos dependerá, en gran medida, de la habilidad de cada partido político para entender las necesidades del electorado y de las soluciones que ofrezca para poder atraerlos.

Principales preocupaciones personales de los españoles

El asunto que personalmente más afecta a los españoles es “la crisis económica y los problemas de índole económica”, seguido de “la sanidad” y, de tercero, “el paro”, según el último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, que entrevistó a 4.000 personas en todo el país entre finales de marzo y comienzos de abril.

En cuarto lugar se ubican “los problemas relacionados con la calidad del empleo” y de quinto “los problemas políticos en general”.

Frente a estas preocupaciones, ¿qué proponen las principales formaciones políticas? A continuación, enumeramos algunas de las propuestas más destacadas de los partidos políticos de ámbito nacional de cara a las elecciones municipales y autonómicas.

Partido Socialista Obrero Español

En estos comicios, el Partido Socialista Obrero Español busca revalidar su liderazgo sobre nueve de las 12 comunidades autónomas que convocan elecciones y en las que preside actualmente: Aragón, Principado de Asturias, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja y Navarra.

Para lograrlo, la formación de centroizquierda estructura sus prioridades en torno a tres pilares concretos. Por un lado, la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno español en 2020 para reparar los daños causados por la pandemia de covid-19. También la cogobernanza entre el Estado y las comunidades autónomas, y, como tercero, combatir el actual episodio de inflación.

De forma específica, destacan las políticas para acelerar la recuperación económica del país con base en una transición ecológica y digital, medidas de apoyo económico para las personas más vulnerables, impulsar el empleo de calidad a través de reducir la temporalidad de los contratos y facilitar el acceso a la vivienda proporcionando ayudas para el alquiler.

A nivel municipal, se comprometen a convertir los municipios en lugares más verdes y sostenibles. Entre otros, proponen que los vecinos de las ciudades tengan los servicios públicos esenciales (escuela, sanidad y servicios sociales) a no más de 15 minutos de distancia; 30 minutos en el caso de los entornos rurales. También prometen aplicar la referencia en materia de sostenibilidad 3/30/300, es decir: que se puedan ver tres árboles desde casa, un 30% de cobertura vegetal en la calle donde se reside y 300 metros de distancia hasta el espacio verde más cercano.

Partido Popular

La formación de centroderecha liderada por Alberto Núñez Feijóo aspira a lograr una victoria holgada en las municipales, ya que entienden que eso podría tener su reflejo en las elecciones generales que se celebrarán a finales de año.

Para captar el voto de los electores, el Partido Popular despliega en su programa para el 28 de mayo numerosas propuestas de índole económica. Entre otras, proponen favorecer las rebajas fiscales, la reducción del impuesto de bienes inmuebles y la deflación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para las rentas medias y bajas “tan pronto como exista la posibilidad legal”.

En materia laboral, se comprometen a bonificar durante un año la cuota mensual de quienes se den de alta como nuevos autónomos en la Seguridad Social, promover regulaciones más favorables y estímulos fiscales para las empresas e impulsar políticas que permitan el nacimiento y crecimiento de industrias bajo el amparo de una carga fiscal baja.

Paralelamente, proponen apoyar la natalidad en España con ayudas directas y bonificaciones fiscales a las familias, dar incentivos fiscales a las familias que opten por asentarse en zonas despobladas y defender las modificaciones legislativas necesarias para permitir los desalojos de viviendas ocupadas de forma irregular en un plazo no superior a 24 horas.

Vox

Desde que irrumpió en la escena autonómica en diciembre de 2018, Vox ha aspirado a tener más protagonismo en los gobiernos regionales. Para lograr ese objetivo, el partido de ultraderecha apela a los valores más tradicionales y las costumbres regionales en su programa electoral.

Entre las medidas más llamativas se incluyen aquellas dirigidas a reducir el precio de la vivienda y hacerla más asequible. De estas destaca la que sugiere liberar todo el suelo que “no esté o no deba estar especialmente protegido por motivos de interés ambiental, paisajístico, productivo o para la Defensa Nacional” para así convertirlo en terreno edificable.

En materia económica y laboral, proponen imponer aranceles a toda aquella empresa que no tenga su sede ni tribute en España, así como reducir las cargas y “regulación abusiva a las empresas que contraten trabajadores españoles de manera indefinida”. También abogan por establecer “la prioridad nacional” en el acceso a las ayudas directas, bonificaciones sociales y programas de acceso a la vivienda que se conceden para mitigar los efectos de la crisis económica.

En materia climática, proponen suprimir “los impuestos verdes y derogar las leyes climáticas” vigentes.

En cuanto al capítulo que versa sobre seguridad y migración, la formación se compromete a cerrar todos los centros regionales que acogen a Menores Extranjeros No Acompañados y, en consecuencia, “repatriarlos con sus padres a sus países de origen de forma inmediata”.

Podemos

En su programa marco para las elecciones del 28 de mayo, desde la izquierda Podemos se propone “gobernar allí donde ahora somos oposición y gobernar con más fuerza allí donde ya somos Gobierno”.

En el ámbito autonómico, este partido político se propone seducir a los electores a través de desplegar un amplio abanico de medidas sociales que incluyen el aumento del presupuesto destinado a la sanidad pública, a la educación pública y a la financiación de las personas dependientes.

Afectando de forma mixta al ámbito autonómico y municipal, proponen introducir una renta garantizada autonómica para las personas más vulnerables de 700 euros por persona ––unos US$ 760–– y de 100 euros ––unos US$ 108–– por cada menor de edad. Una ayuda que estaría disponible para aquellas personas que hubieran ingresado menos de 2.100 euros ––unos US$ 2.281–– en los tres meses anteriores a la realización de la solicitud y que se haría compatible con un trabajo si el salario no excede la cantidad total de la renta.

Con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a las personas con ingresos más bajos, el partido afirma que pondría en marcha un parque público de vivienda de alquiler social. Objetivo que alcanzarían, entre otros, dando prioridad a la administración para comprar viviendas que pongan en venta los grandes tenedores, o aumentando el impuesto sobre los bienes inmuebles para quienes ostenten viviendas vacías.

En materia de igualdad, plantean reformar los estatutos de las autonomías para garantizar los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQ, así como crear consejerías específicas para las políticas de igualdad, diversidad y contra la violencia machista.

Ciudadanos

La formación de centro, Ciudadanos, apuesta por reforzar su presencia en las alcaldías y los parlamentos autonómicos haciendo una serie de propuestas dirigidas a las familias. Concretamente, proponen ayudarlas con paquetes de medidas por valor de 25.000 euros ––unos US$ 27.157–– para quienes tengan a su primer hijo y un paquete de 40.000 euros ––unos US$ 43.450–– para el segundo hijo.

A estas ayudas se le suman otros beneficios para las familias con dos o más hijos, como por ejemplo la deducción de diez puntos en el IRPF. Una medida que estiman que podría llegar a suponer un ahorro de 1.400 euros, unos US$ 1.521.

Para fomentar el acceso a la vivienda, sobre todo a los más jóvenes, plantean la posibilidad de conceder a los menores de 35 años el 10% del cálculo de su pensión futura para invertirlo en una vivienda de propiedad. Propuesta a la que se le sumaría la bonificación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la compra de la primera vivienda.

En materia de educación, proponen un programa de becas que garantice la universalidad de la educación infantil de 0 a 3 años, extender la educación obligatoria hasta los 18 años (actualmente es hasta los 16) e implantar un sistema de préstamos universitarios con un interés del 0% y la posibilidad de devolverlo en hasta 15 años si este supera los 26.000 euros, unos US$ 28.243.