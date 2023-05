El precio de los huevos se desploma en Estados Unidos, ¿por qué?

Altos precios de huevos en EE.UU. y el riesgo de criar gallinas en casa 1:00

(CNN) -- Durante meses y meses, el precio de los huevos se disparó en Estados Unidos. Ahora, su precio va en caída.

A partir de la semana pasada, los huevos grandes del Medio Oeste, el punto de referencia para los huevos que se venden con cáscara en Estados Unidos, cuestan solo US$ 0,94 por docena en el mercado mayorista, según Urner Barry, una agencia independiente de informes de precios. Esa es una fuerte caída de los US$ 5,46 por caja que costaban hace solo seis meses. (En el comercio minorista, los precios están muy por encima de US$ 1 por caja, aunque también han ido disminuyendo).

¿Por qué cayó el precio de los huevos? Es debido a una reversión de las tendencias de oferta y demanda lo que generó que los precios se dispararan en primer lugar.

El año pasado, la mortal gripe aviar acabó con un número significativo de gallinas ponedoras, lo que redujo el suministro de huevos. Además de eso, los granjeros tuvieron que lidiar con costos inflados de alimento y combustible.

Las interrupciones dieron a productores como Cal-Maine Foods (CALM), el distribuidor de huevos más grande de EE.UU., cobertura para aumentar los precios y obtener enormes ganancias.

Pero ahora el suministro de huevos ha vuelto a la normalidad: aunque la industria se preparó para más casos de gripe aviar este año, el virus mortal parece estar bajo control. Mientras tanto, la demanda no ha seguido el ritmo.

La caída del precio mayorista comenzó a fines de marzo, según Karyn Rispoli, analista sénior del Mercado del Huevo en Urner Barry. Los precios alcanzaron mínimos anuales a principios de mayo y se han mantenido estables desde entonces, dijo.

“Si bien el mercado de huevos en 2022 estuvo dominado por la gripe aviar, el mercado de este año ha estado dominado por su ausencia”, dijo Rispoli a CNN.

A principios de diciembre, había alrededor de 308 millones de gallinas ponedoras para el consumo, frente a aproximadamente 328 millones en diciembre de 2021, según el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés). Pero el número ha ido creciendo desde entonces: en abril de 2023, había 314 millones de gallinas ponedoras, según el USDA.

¿Qué tienen que ver los huevos con la economía?

Si bien la mejora de la situación de la gripe aviar ha aumentado la oferta de huevos, la demanda de los consumidores también está disminuyendo.

Una razón: los compradores respondieron a los altos precios de los huevos comprando menos. Cuando los precios de los huevos se dispararon, "todo el mundo y su hermano tenían una historia sobre cómo estaban de altos los precios de los huevos", dijo Amy Smith, vicepresidenta de Advanced Economic Solutions, una firma de consultoría.

Los huevos se convirtieron en “el símbolo de lo que estaba pasando con la inflación”, agregó Smith.

En las cuatro semanas que finalizaron el 22 de abril de 2023, las ventas unitarias de huevos en el comercio minorista de EE.UU. cayeron un 4 %, en comparación con el mismo período del año anterior, según la firma NIQ, que realiza un seguimiento de las ventas minoristas. (Aún así, las ventas de huevos se han mantenido estables en general: los datos de NIQ muestran que las ventas unitarias se mantuvieron esencialmente estables en el año hasta abril, a pesar del aumento de los precios).

Pero aparte de los titulares de prensa, la demanda de huevos de los compradores generalmente cae a fines de la primavera, dicen los expertos.

“Esta es la época del año en que la demanda se enfría un poco”, dijo Brian Earnest, economista principal de Proteína Animal en CoBank.

La demanda de huevos suele aumentar durante las vacaciones de invierno, cuando la gente hornea y desayuna en casa, y aunque disminuye en el primer trimestre, por lo general se mantiene relativamente fuerte. No así este año.

“Los compradores son conscientes del presupuesto en ese momento”, después de las vacaciones, dijo, “por lo general, probablemente estén poniendo más huevos en su canasta de lo normal. Pero si tienes un entorno de precios altos, no están comprando en exceso”.

Es probable que la demanda de huevos no vuelva a aumentar sino hasta dentro de algunos meses. Después de Semana Santa y el Día de la Madre, la demanda suele disminuir hasta la temporada de regreso a clases.

“Los precios al por mayor están totalmente determinados por las fuerzas del mercado; no los establecen los productores de huevos”, dijo Emily Metz, presidenta y directora ejecutiva de American Egg Board, un grupo financiado por agricultores que se dedica a aumentar la demanda de huevos en Estados Unidos.

¿Bajarán los precios de los huevos en el supermercado?

Los precios al por mayor están cayendo, pero eso no significa que los consumidores obtendrán una oferta tan buena. Los precios minoristas de los huevos han estado cayendo a un ritmo más moderado.

De marzo a abril, los precios de los huevos cayeron un 1,5 % ajustados según los cambios estacionales, según datos recientes de la Oficina de Estadísticas Laborales. (Sobre una base anual, los precios siguen siendo altos: en el periodo de un año hasta abril, los precios de los huevos fueron un 21,4 % más altos).

Los precios al por mayor suelen ser más volátiles que los precios al por menor. Esto se debe a que los supermercados y las tiendas de abarrotes establecen los precios minoristas de los huevos y no quieren que los clientes se asusten por los cambios bruscos. Por lo tanto, los precios en la tienda de abarrotes no siguen inmediatamente las tendencias mayoristas.

“El hecho de que los precios mayoristas bajen, no significa necesariamente que los minoristas bajarán sus precios”, dijo Earnest. “Entonces, el consumidor aún está sujeto a un precio más alto. Y tomará un tiempo para que eso se elimine”.

Smith, de Advanced Economic Solutions, espera que los precios de los comestibles “bajen”.

Los minoristas, señaló, pueden estar conteniendo la respiración por otra ronda de interrupciones de los huevos.

“Antes de que descuenten algo por completo”, dijo, “se van a asegurar de que nada perturbe el mercado de ninguna manera”.