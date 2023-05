Video del tiroteo en Farmington, Nuevo México, muestra a conductores en medio de los disparos y cómo la policía enfrentó al atacante

Varios muertos y dos agentes heridos deja tiroteo en Farmington, Nuevo México 0:32

(CNN) -- La policía de Farmington, Nuevo México, publicó un escalofriante video del tiroteo que sufrió la ciudad este lunes y proporcionó detalles sobre cómo los residentes se apresuraron a ayudar a las víctimas.



El jefe de la Policía, Steve Hebbe, describió una escena caótica en el vecindario. Tres personas murieron y otras seis resultaron heridas en el tiroteo masivo. Hebbe dijo que los residentes ayudaron a los agentes a seguir el rastro del atacante. Las grabaciones presentadas por la policía este jueves provienen de cámaras de vigilancia en las puertas y dos cámaras que llevaban los agentes de policía que respondieron al tiroteo.

Un estudiante de secundaria utilizó un rifle AR-15, que había comprado recientemente, para desatar un torrente de balas desde su patio antes de continuar su ataque a través de un vecindario de Nuevo México, dejando a otra comunidad preguntándose si tal tragedia podría haberse evitado.

La policía dice que Beau Adam Wilson adquirió su arma de asalto en noviembre, un mes después de cumplir 18 años. Comenzó la matanza disparando su rifle indiscriminadamente desde su patio, dijo la Policía de Farmington.

Wilson soltó entonces su rifle de estilo AR-15 y continuó su violento ataque, caminando por el vecindario y disparando a casas y autos al azar, dijo la policía.

Tres mujeres de la tercera edad perdieron la vida. El atacante fue abatido por la policía. Y otro lugar aparentemente seguro de Estados Unidos, un vecindario residencial, se enfrenta ahora al horror de un tiroteo masivo.

Pero Farmington no está ni mucho menos solo. Tan solo en los cinco primeros meses de este año, las comunidades estadounidenses han sufrido al menos 227 tiroteos masivos, con al menos cuatro víctimas mortales en cada incidente.

¿Qué muestran los videos?

Uno de los videos de una cámara de vigilancia en el timbre de la puerta muestra el vehículo de la primera víctima, Shirley Voita, rodando por la calle lentamente con la puerta del conductor abierta. Hebbe explicó a los periodistas en una rueda de prensa este jueves que el video se grabó después de que Voita recibiera un disparo y cayera del vehículo. La mujer falleció posteriormente en un hospital.

Más tarde, la minivan ocupada por la segunda y tercera víctimas, Gwendolyn Schofield y Melody Ivie, se ve llegando a una parada en un segundo clip de la misma cámara. La policía cree que las mujeres se disponían a ayudar a Voita cuando el atacante abrió fuego contra ellas. Schofield, de 98 años, e Ivie, su hija de 73, murieron en su vehículo.

En el video se oyen fuertes disparos y se ven ráfagas de escombros que salen de la ventanilla del conductor. Los disparos continúan mientras tres vehículos se detienen poco después de la muerte de Schofield e Ivie. Uno de ellos acaba doblando la esquina y otros dos salen en reversa para alejarse rápidamente de los disparos.

Las víctimas no aparecen en los videos difundidos este jueves. La policía de Farmington tampoco difundió inmediatamente el video en el que, según afirmó el jefe de la policía este miércoles, se ve al atacante caminando por el vecindario.

En un momento dado, una voz fuera de cámara aparentemente dice: "¡Ven a matarme!". Hebbe dijo: "Creo que, en última instancia, en su cabeza (el atacante) ha tomado la decisión de que va a resistir y luchar hasta que lo maten".

Cómo se desarrolló la matanza

El atacante, que llevaba un chaleco antibalas, disparó al menos 141 veces desde su patio con el rifle este lunes por la mañana antes de abandonarlo entre unos arbustos y salir de la propiedad con dos pistolas, según las autoridades.

El atacante caminó por el vecindario y "disparó al azar a todo lo que se le pasaba por la cabeza para disparar", antes de que la policía le disparara mortalmente, dijo el jefe de policía de Farmington en un comunicado grabado en video.

"No había escuelas, ni iglesias, ni individuos como objetivo", dijo.

Las autoridades recibieron más de 200 llamadas al 911 mientras los disparos atravesaban el barrio, enclavado en un centro de interés comercial cerca de la zona geográfica de las "Cuatro Esquinas del Suroeste" (el extremo suroccidental de Colorado, extremo suroriental de Utah, extremo nororiental de Arizona y el extremo noroccidental de Nuevo México).

Armado con pistolas de calibre 22 y 9 mm, el agresor siguió disparando mientras se dirigía a una iglesia, donde fue abatido por la policía, según Hebbe.

Los videos de las cámaras corporales difundidos este jueves muestran a la sargento de policía de Farmington, Rachel Discenza, corriendo con los agentes hacia el atacante. Cuando sale de la cobertura de unos arbustos, estallan los disparos y se oye a la sargento decir: "Me dispararon".

Se ve a otro agente acercarse rápidamente a Discenza después de que esta cayó al suelo por segunda vez, preguntándole dónde le dispararon y por su torniquete. Llama a un médico mientras le ofrece ayuda.

A continuación, otro agente se acerca a la sargento preguntándole dónde la hirieron y el video termina. Discenza se recupera en su casa tras ser herida en la región pélvica, según Hebbe.

En otro video se ve a un agente con un rifle buscando al atacante y dirigiendo a otros agentes a su ubicación. Se oye al agente gritar a los residentes que se resguarden y pedir más unidades.

El agente grita "muéstreme sus manos" y se producen disparos. A continuación, se oye al agente gritar "el sujeto ha caído" y los agentes corren hacia el atacante abatido y lo esposan.

En el tiroteo masivo murieron tres mujeres que viajaban en un automóvil por la mañana.

Gwendolyn Schofield, de 98 años, y su hija Melody Ivie, de 73, murieron en su auto.

Shirley Voita, de 79 años, también recibió un disparo en un coche y falleció posteriormente en un hospital, según informaron las autoridades.

Entre las seis personas heridas se encuentra la sargento de policía de Farmington Discenza, que recibió un disparo durante un tiroteo con el atacante. Andreas Stamatiadas, agente de la policía estatal de Nuevo México, recibió un disparo cuando se dirigía al lugar de los hechos.

Ambos agentes ya recibieron el alta del hospital, junto con las otras cuatro víctimas heridas, dijo el subjefe de Farmington, Baric Crum.

Más de 150 casquillos de bala esparcidos por el vecindario en una "amplia y compleja escena" que abarca más de 400 metros, según las autoridades.

En total, el agresor disparó contra tres vehículos y seis casas, aunque ninguna de las víctimas se encontraba en una residencia.

"La cantidad de violencia y brutalidad a la que se enfrentaron estas personas inocentes es algo inconcebible para mí", dijo el subjefe Kyle Dowdy.

"No me importa la edad que tengan. Me da igual lo que te pase en la vida. Matar a tres ancianas inocentes que no estaban en absoluto en condiciones de defenderse siempre será una tragedia".

10 armas más y 1.400 cartuchos de munición

Además del rifle AR-15 que Wilson compró un mes después de cumplir 18 años, las autoridades creen que un miembro de la familia poseía legalmente dos de las armas utilizadas en la matanza. Los investigadores están tratando de determinar cómo las consiguió el atacante.

El atacante también compró tres cargadores para el rifle solo dos días antes de la matanza, dijo el jefe de policía.

Además de las tres armas utilizadas en el ataque, se encontraron 10 pistolas más y 1.400 cartuchos de munición en la casa del atacante, dijo el jefe.

Tras la muerte del autor de los disparos, las autoridades encontraron una breve nota manuscrita en su bolsillo y estaban tratando de "reconstruir" el significado de la nota, dijo Hebbe.

Wilson solo había tenido "infracciones menores" con las fuerzas del orden antes del violento ataque, dijo Dowdy.

Algunos familiares entrevistados por las fuerzas del orden expresaron su preocupación por la salud mental de Wilson, dijo el subjefe, pero no está claro si se le había diagnosticado algún problema.

"Acabaremos averiguando en los próximos días bajo qué medicación estaba, si es que estaba bajo alguna, si estaba bajo el cuidado de un médico de alguna forma o manera", dijo Hebbe.

El ataque dejó a Farmington "conmocionada hasta la médula por un suceso impensable que privó a las familias de sus seres queridos", dijo el alcalde Nate Duckett.

Se produjo justo un día antes de la graduación en la escuela secundaria de Farmington, donde el atacante era estudiante.

-- Cheri Mossburg, Steve Almasy y Elizabeth Wolfe de CNN contribuyeron con este reportaje.