Salen más evidencias del armamento que tenían los Oath Keepers 2:32

(CNN)-- Stewart Rhodes, fundador y líder de Oath Keepers, fue sentenciado a 18 años de prisión este jueves por liderar un complot de gran alcance para mantener al entonces presidente Donald Trump en el poder después de perder las elecciones de 2020.



La sentencia es la primera dictada en más de una década por el cargo de conspiración sediciosa.

"Lo que no podemos tener de ninguna manera es un grupo de ciudadanos que, porque no les gustó el resultado de una elección, o porque no creyeron que la ley se siguió como debería ser, fomentaron la revolución", dijo el juez de distrito Amit Mehta antes de dictar la sentencia. "Eso es lo que usted ha hecho".

"Me atrevo a decir, señor Rhodes, y nunca le he dicho esto a nadie que haya sentenciado, que representa una amenaza y un peligro continuos para nuestra democracia y el tejido de este país", dijo Mehta.

El juez agregó: "Me atrevo a decir que ahora todos contenemos la respiración colectiva cuando se acercan las elecciones. ¿Tendremos otro 6 de enero otra vez? Eso está por verse".

Mehta dijo que Rhodes, de 58 años, no ha expresado ningún remordimiento y que sigue siendo una amenaza.

"Una conspiración sediciosa, cuando tomas esos dos conceptos y los pones juntos, es uno de los crímenes más graves que un estadounidense puede cometer", dijo el juez. "Es una ofensa contra el gobierno usar la fuerza. Es una ofensa contra el pueblo de nuestro país".

Mehta dictaminó este jueves que las acciones de Rhodes equivalían a terrorismo doméstico.

"Él era el que daba las órdenes", dijo Mehta. "Él fue el que organizó los equipos ese día. Él era la razón por la que estaban de hecho en Washington. Oath Keepers no habría estado allí si no fuera por Stewart Rhodes, no creo que nadie pueda sostener lo contrario. Él fue quien dio la orden de ir, y fueron".

Rhodes fue declarado culpable de conspiración sediciosa por un jurado de Washington en noviembre, en un juicio penal histórico que fue una prueba de la capacidad del Departamento de Justicia para responsabilizar a los alborotadores del 6 de enero y que validó los argumentos de los fiscales de que la violación del Capitolio era una grave amenaza para la democracia estadounidense.

El cargo de conspiración sediciosa rara vez se ha presentado en el siglo y medio que el estatuto y sus precursores han formado parte de la ley.

Los fiscales habían pedido a Mehta que sentenciara a Rhodes a 25 años tras las rejas y que aplicara penas aumentadas de sentencia por terrorismo.

"Esto es terrorismo", dijo la fiscal Kathryn Rakoczy este jueves.

"No es volar un edificio directamente o decirle a alguien que vuele un edificio, sino que a la luz de la amenaza de daño y la naturaleza histórica de intentar detener la certificación de una elección por primera vez en la historia de Estados Unidos" Rhodes y otros líderes de Oath Keepers deberían ser castigados con mayor dureza, dijo.

Rhodes, quien fue acusado de liderar a docenas de personas en un complot coordinado que culminó en el asedio del 6 de enero, también fue declarado culpable de obstruir un procedimiento oficial y manipular documentos.

De las personas a las que Rhodes lideró, 22 ya han sido condenados por varios delitos federales por un jurado o una declaración de culpabilidad. Ocho, incluida la coacusada de Rhodes, Kelly Meggs, quien también será sentenciada más tarde este jueves, fueron declarados culpables de conspiración sediciosa.

Rhodes repite acusaciones falsas sobre las elecciones de 2020

Rhodes, antes de ser sentenciado, dijo que era un "preso político" y prometió continuar "exponiendo la criminalidad del régimen" estando en prisión.

"Me gustaría comenzar diciendo que soy un preso político, y al igual que el presidente Trump, mi único crimen es oponerme a aquellos que están destruyendo nuestro país", dijo Rhodes a Mehta en la corte.

Durante 20 minutos, Rhodes repitió las acusaciones de que las elecciones presidenciales de 2020 eran inconstitucionales y gritó que "no pudo dejar eso bajo mi juramento" durante su servicio militar y "no pudo ignorar la Constitución".

El líder defendió repetidamente sus acciones y las de sus seguidores el 6 de enero, diciendo que "ningún Oath Keeper participó en ninguno de los combates" y que la violencia en el Capitolio fue "toda hecha por otras personas".

"Creo que este país está increíblemente dividido, y esta acusación, no solo la mía sino todos los J6ers, lo está empeorando", dijo Rhodes. “J6er” se refiere a los alborotadores del Capitolio del 6 de enero de 2021.

Continuó: "Creo que cada J6er es un prisionero político y todos ellos están siendo sobrecargados. Va a hacer que la gente sienta que este gobierno es aún más ilegítimo que antes".

Responden abogados de Rhodes

Los abogados Phillip Linder, Ed Tarpley y James Lee Bright, que representan al líder de Oath Keepers, Stewart Rhodes, hablaron con las cámaras fuera del tribunal federal tras la sentencia de este jueves.

Linder dijo que no podía responder si su cliente había recibido una sentencia justa, pero que era más baja de lo que esperaba.

"No puedo responder a eso", dijo Linder. "Tenemos diferencias de opinión sobre algunas de las pruebas, por supuesto yo quería menos, los fiscales querían más, pero basado en la creencia del juez Mehta de lo que muestran los hechos, y su resurgimiento de eso ayer y hoy, fue más bajo de lo que pensé que Mehta le daría".

Bright también dijo que, dadas las observaciones del juez, esperaba que su cliente recibiera una condena mayor.

"Somos claramente defensores de Stewart", dijo Bright. "Mientras escuchaba al juez Mehta hablar y luego dar ese paso extra y decir que en ningún momento de su carrera durante la sentencia había tenido la oportunidad de mirar a un acusado y decir 'te considero un peligro futuro para el futuro del país'. Y cuando oí eso, al igual que Phillip acaba de declarar, anticipé una sentencia mucho mayor que 18 años, no es que esté de acuerdo con la sentencia".

Tarpley enfatizó que Rhodes ha sido castigado repetidamente por sus palabras en torno al disturbio del Capitolio, pero no por sus acciones.

"No fueron sus acciones, sino sus palabras", dijo Tarpley, quien afirmó que planean apelar la sentencia de hoy.

"Creemos que nos espera una buena apelación, esperamos con interés la apelación, el proceso de apelación, y apoyamos firmemente a Stewart Rhodes. No creemos que sea una amenaza para la sociedad. No lo creemos en absoluto".

El agente de la Policía del Capitolio de EE.UU. Harry Dunn, quien testificó a principios de esta semana sobre su experiencia el 6 de enero, dijo a CNN tras el veredicto que el expresidente Donald Trump debería ser "el siguiente".

"Es un paso hacia la plena rendición de cuentas", dijo Dunn. "Sus abogados argumentaron que Donald Trump es la raíz del problema, y estoy totalmente de acuerdo. Que sea el siguiente".

"Me cuesta encontrar alegría o celebración en una sentencia de 18 años", dijo Dunn. "Creo que la justicia no debe celebrarse... debe esperarse".