Argentina: éxodo de médicos y problemas en la atención en el Hospital de Niños de La Plata

Hospital de Niños de la ciudad de La Plata, Buenos Aires, Argentina.

(CNN Español) -- "Está debilitado". Así describe el Dr. Federico Pérez, jefe de clínica e internación general, a la situación que atraviesa el Hospital de Niños de la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país.

Su diagnóstico es similar al que planteó la Asociación de Profesionales del hospital, que denunció una pérdida de capacidad operativa del 40% como consecuencia de la renuncia de 49 médicos y la entrada de una cantidad baja de residentes o médicos ingresantes, que sólo alcanza a cubrir el 28% de todo el cupo. Por estas condiciones, en el hospital conviven imágenes contradictorias: salas de espera colmadas de familias, listas de espera de hasta 700 pacientes para cirugía general y camas vacías.

“A veces el chico tiene que estar acá pero no tenemos lugar para aceptarlo y hay que rechazarlo”, explica la Dra. Natalia Sarti, jefa de la unidad de médicos internos. El factor desencadenante no sería tanto la falta de camas como la de profesionales.

“Esta sala de terapia intermedia contaba con 16 camas, actualmente se ha reducido a ocho por la falta de recurso humano”, señala la Dra. Elizabet Montero, jefa de sala de terapia intermedia. El cuadro se repite en neurocirugía.

De acuerdo con el jefe del servicio, Dr. Juan Emerich, “hay quirófanos vacíos”. Según informa, la cantidad de cirugías bajó. “Históricamente, teníamos tres turnos de cirugías por semana, lo cual nos permitía resolver tres pacientes muy complejos o seis o nueve de mediana complejidad. La semana pasada, y esta también, con solo un turno, pasamos de poder resolver 12 pacientes de alta complejidad por mes a resolver dos o tres”, concluye.

publicidad

El Hospital de Niños de La Plata es un centro de referencia a nivel nacional. Ante la consulta de CNN, las autoridades del Ministerio de Salud provincial manifestaron estar al tanto de la crisis del hospital y aseguraron que tomaron medidas para evitarla.

Para el Dr. Emerich, la razón del éxodo de médicos es que “los sueldos son pésimos”. La Dra. Claudia Lutkevicius, jefa de terapia intensiva, coincide en que “es muy difícil llegar a fin de mes”. CNN tuvo acceso al recibo de sueldo de una médica jefa de servicio con 12 años de antigüedad. Según indica el recibo, en diciembre de 2022 esa doctora percibió el por entonces equivalente a US$ 687 a cotización del paralelo o blue.

Con ese ingreso, señaló la Dra. Montero, “si tenés una familia y no tenés propiedad, tenés que alquilar”, es imposible. Al considerar el salario de una jefa de servicio con 12 años de antigüedad en diciembre de 2022, se observan las dificultades económicas que enfrenta esa profesional.

Según el Instituto de Estadística y Censos (Indec), la canasta básica total de una familia de cuatro integrantes equivalía por entonces a unos US$ 437. El portal inmobiliario ZonaProp consigna que un alquiler promedio de un departamento de dos ambientes en el Gran Buenos Aires zona oeste/sur equivalía a unos US$ 233 en diciembre. Si se suman los valores de la canasta básica y alquiler, la cifra de gasto mínimo ascendía entonces a unos US$ 669. De esta manera, cubiertos esos gastos, a un alto rango médico del hospital de niños le sobraron apenas US$ 18 en diciembre.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires indicó que, desde 2020, siempre actualizó los salarios de los médicos a un nivel superior al de la inflación. Según un gráfico proporcionado por el ministerio, el aumento en 2022 fue de 102,75%. Esa cifra no se ve reflejada en el recibo de sueldo de una médica jefa de sala cuyo sueldo aumentó 94,6% entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022. Este dato surge de contrastar sus recibos de sueldo de dichos meses.

“Los dos extremos, el ingreso y los cargos más altos, están quedando vacantes, y vos ves que la rueda se está deteniendo”, señaló el Dr. Emerich. Con otras palabras, el Dr. Pérez definió esa situación como "el quiebre de un círculo virtuoso".

Ambos concluyeron con dos interrogantes: "si esto continúa, ¿quién atenderá a los chicos? ¿Quién atenderá a mis nietos?”.