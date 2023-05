De cuánto se cree que será la inflación de mayo en Argentina 1:00

(CNN Español) -- Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), jubilados y pensionados tendrán un aumento del 20,92% en los pagos de sus respectivas prestaciones a partir de junio.

Según anunció la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), este incremento corresponde al establecido por la Ley de Movilidad en Argentina.

Además, se prevé el pago de un refuerzo para las jubilaciones y pensiones mínimas de 15.000 pesos en junio, 17.000 pesos en julio y 20.000 pesos en agosto, equivalente a US$ 30, US$ 34 y US$ 40, respectivamente, según la cotización del mercado informal.

¿Cómo consultar cuándo y dónde cobrar en Anses?

Aquellos beneficiarios de planes como la AUH, AUE, pensionados y jubilados que quieren saber la fecha y el lugar de cobro de sus prestaciones en Anses, pueden consultarlo en el sitio web del organismo.

publicidad

Para averiguarlo, deberán ingresar aquí, completar el formulario con su número de CUIL o de prestación, hacer clic en el botón Consultar y, de esta manera, el sistema informará la fecha y lugar de cobro.

La consulta es sin cargo y está dirigida a cualquier persona que cobre una prestación de Anses.

También pueden hacer la consulta ingresando a “Mi Anses" con el número de CUIL y Clave de la Seguridad Social. En el menú hay que seleccionar Cobros - Consulta fecha y lugar de cobro.

Además, para aquellas personas que no puedan realizar la consulta online, el organismo habilita la línea 130 gratuita para llamar desde cualquier lugar del país las 24 horas. Para ser atendido por un representante, el horario de atención es de lunes a viernes de 8 A.M. a 8 P.M.

¿Cuándo cobra el aguinaldo los jubilados o pensionados?

Como cada junio, este mes se llevará adelante el pago del medio aguinaldo para jubilados y pensionados. De esta manera, entre el ajuste y el pago del aguinaldo, un jubilado que percibe el haber mínimo recibirá un total de 121.407 pesos, equivalente a US$ 248, según la cotización del mercado informal.

En este caso, la fecha de cobro es asignada por Anses, según el cronograma publicado.

Sebastián Domínguez, contador público y socio de SDC Asesores, indicó a CNN en Español que en junio los pagos serán entre el 8 y el 23 del mes, dependiendo de la terminación del documento de identidad.