Brian Cox se muestra "reacio" a ver el final de la serie "Succession"

(CNN) -- El actor Brian Cox, protagonista de "Succession", dice que todavía no ha visto el capítulo final de la serie.

"No he visto el final de la serie", dijo Cox, que interpretó al magnate de los medios Logan Roy, este domingo durante una aparición en el programa de la BBC "Sunday with Laura Kuenssberg".

Cuando se le preguntó a Cox por qué no la había sintonizado, la respuesta fue sencilla. "Estoy muerto", dijo riendo, y añadió que "los muertos no ven cosas así".

Como patriarca de la familia Roy y jefe de la multimillonaria empresa de medios Waystar Royco, Logan murió inesperadamente en un impactante giro al principio de la cuarta y última temporada.

El resto de la temporada siguió a los tres hijos adultos de Logan, Kendall (Jeremy Strong), Shiv (Sarah Snook) y Roman (Kieran Culkin), en una batalla familiar y empresarial por hacerse con su imperio mediático.

Cox admitió que ha estado "poco dispuesto" a ver el resto de la temporada tras la muerte de Logan en el tercer episodio.

"No me aferro a las cosas", dijo. "Cuando se me pasa, se me pasa y sigo adelante".

Cox habló con la BBC en mayo y admitió del mismo modo que aún no ha visto siquiera la escena final de Logan porque, dijo, "no tengo interés en ver mi propia muerte, eso llegará pronto".

A pesar de no haber visto el final, Cox subrayó este domingo que no necesita ver el final para saber cómo acaba porque "sabía que Logan ya lo había preparado y por eso deduzco que, al final, Logan ha ganado aunque esté en la tumba".

El final de "Succession" se emitió el 28 de mayo tras estrenarse por primera vez en HBO en 2018. La serie ha ganado 13 Emmys, y Cox obtuvo dos nominaciones como actor principal en 2020 y 2022. (HBO, al igual que CNN, es una unidad de Warner Bros. Discovery).