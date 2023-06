(CNN) -- Karim Benzema fichó oficialmente por el Al-Ittihad de Arabia Saudita con un contrato inicial de tres años, anunció el club este martes. Benzema jugó este domingo su último partido con el Real Madrid, tras 14 años en el equipo. En 2022, gracias a sus hazañas, se llevó el Balón de Oro masculino, un premio que reconoce al mejor jugador del fútbol mundial a lo largo de un año.

El Al-Ittihad ganó la Saudi Pro League (SPL) esta temporada bajo la dirección de Nuno Espírito Santo, exentrenador del Tottenham Hotspur.

La cuenta oficial de Twitter del Al-Ittihad publicó un video del delantero francés, con la leyenda: "Benzema está aquí. Un nuevo tigre rugirá. Bienvenido al Ittihad".

