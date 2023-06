Dónde puedes encontrar el show de citas para mujeres de 40 1:55

(CNN) -- Pasaron 25 años desde que se estrenó por primera vez "Sex and the City" y el impacto de la excitante serie perdura.

Basada en la columna del periódico de Candace Bushnell con el mismo nombre, la serie se estrenó en las pantallas de televisión en junio de 1998 vestida, por supuesto, con un elegante par de zapatos Manolos, haciendo comentarios crudos sobre sexo y relaciones, y representando positivamente las amistades femeninas empoderadas.

La serie de HBO rompió las normas durante seis temporadas, entre 1998 y 2004, transformándose de una comedia ligera sobre las relaciones sexuales a una comedia dramática deslumbrante, y lo hizo luciendo fabulosamente. (Al igual que CNN, HBO es parte de la empresa matriz Warner Bros. Discovery).

“Sex and the City” también generó dos largometrajes, así como la continuación de la serie con “And Just Like That…”, que estrena su segunda temporada a finales de este mes.

Kristin Davis, quien interpreta a la elegante Charlotte York en la franquicia, publicó un tributo en su página de Instagram este martes diciendo: “¡Es imposible creer que han pasado 25 años! Me considero la persona más afortunada del mundo por ser parte de esta historia que nos conecta a tantos de nosotros. ¡Ha sido y sigue siendo una ALEGRÍA!”

“Gracias a todos los que nos acompañaron en este camino. Los amamos”, concluyó.

Cynthia Nixon, la actriz detrás de la neurótica abogada Miranda Hobbes, realizó una publicación divertida "Cómo comenzó// Cómo va" en su cuenta verificada de Instagram este martes, y escribió: "Antes del programa, nunca pensé que algo tan grande y maravilloso como esto podría pasarme. ¡Y ahora no puedo imaginar mi vida sin eso!”.

La creadora Bushnell también aprovechó la ocasión para compartir una imagen del episodio piloto (con una Carrie de cabello castaño, interpretada por Sarah Jessica Parker) en su Instagram junto con la leyenda: "Por un cuarto de siglo de SATC".

“¡Oh, sí, son felices 25 para Sex and the City! #satc25 Gracias por todo. ¡Soy un chico afortunado!”, escribió Mario Cantone, quien interpretó a Anthony Marentino en ambos programas y películas, en su página de Instagram este lunes.

La cuenta oficial de Instagram de HBO también se sumó al aniversario, publicando un video este martes en el que Parker, Nixon y Davis reflexionaron sobre los últimos 25 años, y Parker comentó: "Hemos creado familias, hemos creado relaciones".

“Me di cuenta de que estaban teniendo las mismas experiencia en sus vidas”, continuó, dirigiéndose a los fanáticos. “Los amamos por compartir con nosotros durante tantos años”.

Después del final de la serie de 2004, la película "Sex and the City" llegó a los cines en 2008, retomando las aventuras de Carrie, Charlotte, Samantha (Kim Cattrall) y Miranda en la ciudad de Nueva York. La película secuela, "Sex and the City 2", se estrenó en 2010.

En 2021, Parker, Davis y Nixon se volvieron a reunir para la continuación de la serie "And Just Like That...", que explora nuevos temas como la maternidad, la viudez y el divorcio, junto con la sexualidad y el vínculo eterno de las amistades femeninas.

Si bien Cattrall aún no ha aparecido como Samantha Jones en "And Just Like That...", CNN confirmó en mayo que está lista para hacer un cameo en la temporada 2.

La temporada 2 de “And Just Like That…” se estrenará en Max el 22 de junio.