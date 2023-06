Britney Spears y Kevin Federline cuestionan reportes de tabloides: "Siempre he sentido que la prensa me ataca"

Britney Spears escribe una carta abierta a sus hijos 1:28

(CNN) -- Britney Spears y su exesposo, Kevin Federline, alzaron la voz contra los reportes de tabloides que, sostienen, son falsos.

Spears y Federline, que estuvieron casados entre 2004 y 2007, tienen dos hijos: Sean y Jayden, ahora adolescentes.

Una publicación reciente del Daily Mail citó a Federline expresando su temor de que Spears estuviera "bajo los efectos de la metanfetamina". Un artículo diferente de The Sun, otro tabloide británico, afirmó que Federline había realizado una "intervención fallida" para tratar de ayudar a su exesposa.

“El hecho de que la gente asegure cosas que no son ciertas es muy triste”, escribió Spears en una publicación de Instagram durante el fin de semana. Y agregó que esperaba que Federline y su hijo Preston, a quien también se cita en la historia del Daily Mail, no hubieran dicho esas cosas sobre ella.

"... me rompe el corazón y las noticias son tan bajas... Siempre sentí que la prensa me atacaba...", escribió la artista. "Es triste porque todos se quedan de brazos cruzados como si estuviera bien inventar mentiras con es alcance... ¿Por qué me dicen que tengo que cruzarme de brazos y aguantarlo?,", añadió.

CNN se comunicó con un representante de Spears para obtener más comentarios.

Federline también publicó una declaración en Instagram, en la que afirma que a su familia le entristece que los periodistas de ambos medios “decidieran fabricar mentiras y publicar el dolor que nuestra familia ha soportado, junto con el trauma de nuestros hijos menores, en el Daily Mail y The Sun”.

Agregó que se les permitió a los reporteros “entrar en nuestra casa porque confiábamos en ellos, pero esa confianza se perdió y cortamos los lazos en marzo por muchas razones”.

“Las mentiras y los intentos de explotar a los menores para obtener clics son un ejemplo repulsivo del punto dónde, lamentablemente, se ha hundido cierto periodismo hoy en día”, finalizó el comunicado de Federline.

Un portavoz del Daily Mail le dijo a CNN en un comunicado este lunes que la organización respalda la historia escrita por Daphne Barak.

“Daphne Barak nos ha asegurado que las citas atribuidas a Kevin y a su familia son precisas y que reflejan fielmente las entrevistas realizadas, en las que Kevin expresó a Daphne y a su productor Erbil Gunasti y a los miembros de la película sus temores de que Britney pudiera estar consumiendo metanfetamina”, se lee en parte en el comunicado.

“Kevin también le dejó en claro a Daphne que esperaba que alguien expusiera la situación, tal como él la veía, porque esa sería la forma de obtener ayuda para Britney”, concluyó el comunicado.

CNN se ha comunicado con The Sun para obtener comentarios.