Dentro de la respuesta intencionalmente silenciosa de la Casa Blanca de Biden a los cargos federales de Trump

Trump reacciona tras la acusación: "Esto es persecución política"

(CNN) -- En el mismo momento en que el expresidente Donald Trump ingresaba a un garaje subterráneo en un juzgado federal de Miami, su sucesor estaba a 40 minutos de una reunión sobre la incipiente contraofensiva de Ucrania con el secretario general de la OTAN.

Afuera de las ventanas de la Oficina Oval, la prueba de sonido para un concierto vespertino de Juneteenth se podía escuchar a la deriva desde el Jardín Sur. La pantalla del pequeño televisor detrás del escritorio del presidente Joe Biden estaba apagada.

A medida que avanzaba la historia en el sur de la Florida, la respuesta en la Casa Blanca fue intencionalmente silenciada. Un día antes, algunos asesores afirmaron que ni siquiera sabían cuándo estaba programada la lectura de cargos de Trump.

Los asesores de Biden se han preparado durante mucho tiempo para la posibilidad de que Trump sea acusado en la investigación del fiscal especial sobre la retención de documentos clasificados por parte del expresidente. Después de que Biden fuera informado de la acusación por parte de miembros de su equipo senior el pasado jueves por la noche, había pocas dudas sobre cuál sería la estrategia: continuar sin decir nada públicamente sobre el asunto mientras se permite que juegue el contraste que ofrece un presidente centrado en sus deberes públicos allá afuera.

El propio Biden parece querer tener poco que ver con la situación de Trump. Mientras Trump estaba siendo procesado, se reunía con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, a puerta cerrada.

Unas horas más tarde, recordando sus largas reuniones con el presidente de China, Xi Jinping, ante un grupo de embajadores estadounidenses, pareció reconocer rápidamente una broma que podría malinterpretarse.

“Entregué todas mis notas”, dijo, y agregó rápidamente: “Pero eso no es una referencia al expresidente”.

Al salir, cuando se le preguntó por un comentario sobre el arresto de su predecesor, el presidente gritó “¡No!” mientras se alejaba.

¿Cuántos años de cárcel le podrían dar a Trump?

¿Por qué no decir nada?

No era la primera vez que lo interrogaban sobre la acusación bomba: ya se había negado a comentar al menos cuatro veces anteriormente, y él y su equipo reconocen que probablemente no será la última.

No decir nada, reconocen los asesores de Biden, pondrá a prueba a un presidente notoriamente sin reservas, ya que se espera que la saga legal persiste durante meses, si no más. Pero si hay un tema en el que creen que puede mantener un grado de disciplina en el mensaje, no es meterse en asuntos legales en curso, este en particular.

Los asesores de Biden están todos en la misma página acerca de que cualquier comentario sobre el caso corre el riesgo de proporcionar a Trump agua para alimentar sus afirmaciones de persecución política. Y Biden les ha dicho a los miembros del equipo que la propia interferencia de Trump en los asuntos del Departamento de Justicia es una de las razones por las que se postuló para presidente en primer lugar.

Los aliados cercanos de la Casa Blanca han adoptado una postura similar, y el equipo de Biden ha enviado el mensaje implícito de que cualquier persona relacionada con el presidente debe evitar decir algo que pueda vincularlo con el caso, según personas familiarizadas con el asunto.

La única excepción se produjo este lunes, cuando la primera dama, la Dra. Jill Biden, fue más allá de lo que cualquier funcionario de la Casa Blanca había ido cuando comentó sobre la situación durante una recaudación de fondos en la ciudad de Nueva York.

“Mi corazón se siente tan roto por muchos de los titulares que vemos en las noticias”, dijo durante el evento fuera de cámara, según los comentarios informados por Associated Press y confirmados a CNN por alguien presente. “Como acabo de ver, cuando estaba en mi avión, decía que el 61% de los republicanos iban a votar, votarían por Trump”.

“A ellos no les importa la acusación. Así que eso es un poco impactante, creo”, continuó.

La campaña de Biden se ha mantenido muda sobre el tema, desconfiando de cualquier destello de politización que pueda dar crédito a la afirmación de Trump de que Biden está influyendo en la investigación. Su campaña no solo se ha negado a comentar sobre el asunto, sino que ni el Comité Nacional Demócrata ni la campaña de Biden han tratado de recaudar fondos a partir de la acusación.

Midiendo los riesgos de comentar sobre la acusación de Trump

Por lo general, una acusación tan detallada y condenatoria contra el oponente más probable de un candidato presidencial en las elecciones generales sería vista como una mina de oro política, recordando a los partidarios del presidente lo que está en juego en la elección y generando donaciones para su campaña.

Algunos asesores de Biden dicen en privado que les encantaría hablar sobre la acusación, creyendo que los hallazgos solo resaltan el riesgo continuo del expresidente para el país.

Sin embargo, los asesores políticos de Biden han determinado que los riesgos de comentar superan las recompensas, creyendo que aprovechar la acusación de Trump para obtener ganancias políticas solo impulsaría los esfuerzos republicanos para presentar la acusación como motivada políticamente, en lugar de la acción de un Departamento de Justicia independiente.

Incluso en privado, los asesores de Biden detestan comentar demasiado directamente sobre las acusaciones contra el expresidente, desconfían de cómo se pueden interpretar y, en última instancia, temen que se utilicen para reivindicar las quejas de Trump.

Un factor que complica el enfoque de Biden: la investigación separada del fiscal especial sobre su propio manejo de documentos clasificados. Los casos varían ampliamente, y personas familiarizadas con el asunto dijeron que la investigación sobre Biden parece estar lejos de concluir.

La estrategia de reelección de Biden, en muchos sentidos, se reduce a una elección que han enmarcado ante sus partidarios como caos vs. estabilidad, y la segunda de las cuatro posibles acusaciones que se presentarán este año, ilustrada con fotos de un enfoque visiblemente desordenado de los documentos de seguridad nacional y reforzado por los comentarios despotricados de Trump, es el tipo de caos que quieren contrastar con la consistencia de Biden al evitar cualquier comentario público.

En los principales círculos demócratas, la sensación es que la acusación, y las consecuencias, son lo suficientemente condenatorias por sí solas: cualquier intento de embellecer o tergiversar sería extraño en el mejor de los casos, contraproducente en el peor. No ha habido muchas llamadas telefónicas de coordinación o reuniones con los asesores de Biden porque no ha habido mucho que coordinar.

“La acusación de Trump y los hechos que seguirán surgiendo del proceso legal hablan por sí mismos”, dijo a CNN el representante Hakeem Jeffries, el líder demócrata de la Cámara, en una entrevista en su oficina en el Capitolio este lunes.

Los cargos contra Trump pueden afectar a su candidatura presidencial 2:57

¿Perjudicará la campaña de Trump los cargos en su contra?

Dado que los asesores de Biden continúan viendo a Trump como su oponente republicano más probable el próximo año, los principales agentes demócratas han estado registrando la respuesta republicana, tanto en citas de apoyo como en todos los funcionarios que han evitado decir nada.

En conjunto con las encuestas que han mostrado que el apoyo de Trump ha aumentado entre los votantes de las primarias en los días posteriores a la acusación, creen que la situación muestra el fuerte control que Trump y el trumpismo siguen teniendo en el Partido Republicano, con el que cuentan para ser un gran peso en las posibilidades republicanas en 2024.

Algunos en el equipo de Biden también prevén que Trump aproveche rápidamente cualquier comentario de Biden para sus propios fines de recaudación de fondos, otra razón para que el presidente mantenga su silencio.

Es posible que la campaña de Biden no necesite enviar mensajes públicos o recaudar fondos a partir de la supuesta conducta delictiva de Trump para obtener algunos beneficios políticos. Las noticias sobre la conducta de Trump y su respuesta a ella están cubriendo las ondas de radio, sirviendo como un poderoso recordatorio para los votantes del caos que sacaron del cargo en favor de la percibida mano firme de Biden.

Los asesores saben que es probable que las paradas de ida y vuelta de Biden en los colegios comunitarios, los sindicatos y las obras de construcción no generen el mismo nivel de titulares que los relacionados con el peligro legal de Trump.

Sin embargo, quizás más que los logros en sí, Biden espera proyectar un aire de competencia y autoridad en contraste con el caos que ha acompañado a Trump durante años. En general, Biden es aburrido por comparación, en opinión de sus asesores, algo que al final lo beneficiará.

“Independientemente de quién sea el presidente, siempre es apropiado que la Casa Blanca se resista o no haga comentarios sobre asuntos legales en curso, y particularmente dado que estamos en un momento tan histórico e inexplorado de la historia de nuestra nación, es aún más importante y apropiado que la Casa Blanca esté siendo diligente en no comentar”, dijo Karen Finney, estratega demócrata y comentarista de CNN. “No hay nada que ganar al sopesar, y al servicio de nuestros más altos estándares de justicia e igualdad de trato ante la ley, es aún más imperativo”.

En el pasado, algunos dentro de la Casa Blanca, incluido el propio Biden, han expresado frustraciones en privado por el ritmo deliberativo del secretario de Justicia de EE.UU., Merrick Garland, en la realización de investigaciones sobre Trump, según personas familiarizadas con el asunto. No hay nada que indique que alguien dentro de la Casa Blanca le haya dado a conocer esos puntos de vista directamente a Garland.

El pasado jueves, no hubo avisos de Garland al equipo cercano de Biden de que se presentaría una acusación, según los funcionarios, dejando que el ala oeste se enterara al ver las noticias. Biden dijo a periodistas que no había hablado con Garland sobre el asunto.

Biden parecía listo cuando lo interrogaron de cerca sobre la acusación mientras recorría el Nash Community College en Carolina del Norte: “No tengo comentarios”, dijo antes de ver a un estudiante operar un brazo robótico amarillo.

Más tarde, cuando se reveló la acusación formal, Biden estaba de pie en el escenario tratando de promover su agenda de capacitación laboral contra un fondo de maquinaria beige y mangueras. Se enteró de la apertura después de concluir sus comentarios.

Los asesores dijeron que captó algo de la cobertura de la acusación en la televisión durante todo el día. Pero gran parte de su viernes lo consumió reuniéndose con familias de militares, incluso durante más de una hora en privado antes de regresar a Washington.

Y cuando el Air Force One regresaba de Carolina del Norte el viernes por la noche, los asesores cambiaron el canal de noticias, donde la acusación de Trump era omnipresente, al Golf Channel.

