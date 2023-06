Rita Wilson revela por qué Tom Hanks rechazó el papel en "When Harry Met Sally"

Tom Hanks dudó de las escenas de la banca de autobús en "Forrest Gump" 1:13

(CNN) -- Tom Hanks ha protagonizado algunas de las películas más icónicas de todos los tiempos, pero evitó participar en el clásico de 1989 "When Harry Met Sally" por un asunto personal, según su esposa Rita Wilson.

"La gente probablemente no sepa esto, pero a Tom le ofrecieron (hacer parte de) 'When Harry Met Sally'", dijo Wilson en el episodio de este martes de “Table for Two with Bruce Bozzi” de iHeartPodcasts.

Wilson reveló que el actor rechazó en última instancia la oportunidad, donde habría interpretado a Harry Burns junto a Sally Albright de Meg Ryan en la comedia romántica, porque "estaba pasando por un divorcio" cuando se producía la película.

"Y estaba muy feliz de no estar casado", dijo Wilson, al agregar entre risas que Hanks "no podía entender que una persona que se estaba divorciando sintiera otra cosa que no fuera 'Estoy tan feliz'".

El actor Billy Crystal terminó interpretando a Burns, un personaje que lucha por aceptar el final de su matrimonio, en la película, por la que obtuvo una nominación al Globo de Oro en la ceremonia de 1990.

publicidad

Hanks estuvo casado previamente con Samantha Lewes en 1978 y tuvo dos hijos, incluido el actor Colin Hanks. Su matrimonio terminó en 1987. Posteriormente, Hanks se casó con Wilson. Tienen dos hijos y celebraron su aniversario de bodas número 35 en mayo.

Wilson también habló con Bozzi sobre su amor por la fallecida directora y guionista legendaria Nora Ephron, quien escribió “When Harry Met Sally", y cuánto adoraba el guión cuando lo leyó. Ephron murió en 2012 a los 71 años.

Hanks y Ryan tuvieron su momento juntos en la pantalla gigante cuando protagonizaron la comedia romántica "Joe Versus the Volcano", dirigida por John Patrick Shanley, en 1990.

Hanks y Ryan dominaron el género de la comedia romántica en la década de 1990 cuando protagonizaron el clásico de Ephron de 1993 "Sleepless in Seattle", en el que también participó Wilson. Más tarde volvieron a reunirse en la película de Ephron "You've Got Mail", de 1998.