(CNN) — Bebe Rexha fue sacada del escenario este domingo en su concierto en la ciudad de Nueva York después de que alguien lanzara un teléfono móvil que la golpeó en la cabeza.

Rexha se agarró la cara y cayó de rodillas, según el video del incidente compartido por los asistentes al concierto en las redes sociales, mientras el personal del Rooftop at Pier 17 salía corriendo a ayudarla.

Rexha ha estado en su gira "Best F'n Night of My Life".

Un asistente al concierto escribió en Twitter sobre el incidente: "Esta es Bebe Rexha siendo sacada a toda prisa de la sala de conciertos aquí en Nueva York después de que alguien le tirara un p... teléfono y le golpeara la cara cuando estaba saliendo del escenario. Todos nos lo estábamos pasando muy bien y Bebe también, nos lo estábamos pasando genial, ¿quién haría algo así? Esperamos que estés bien".

Otro dijo: "Absolutamente gran espectáculo arruinado por un fan lanzando su teléfono a @BebeRexha esperemos que esté bien después de eso".

