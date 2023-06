Rusia afirma haber detonado a distancia un tanque cargado de explosivos, en una aparente nueva táctica

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que un bastión ucraniano fue destruido por un tanque a control remoto cargado con una enorme cantidad de explosivos, en lo que parece ser una nueva táctica en el campo de batalla.

En un mensaje publicado el fin de semana en su canal de Telegram, el Ministerio afirmó que en el tanque se habían introducido "unas 3,5 toneladas de TNT y 5 bombas FAB-100". Las bombas FAB-100 suelen llevar una carga útil de 100 kilos.

En un video compartido por el ministerio el sábado, un comandante de tanque ruso, de indicativo "Bernaul", dijo que se le asignó la tarea de preparar el tanque y ejecutar el ataque.

"A unos 300 metros del enemigo, el operador del tanque puso el vehículo en gas manual, dirigiéndolo [hacia el enemigo]. Saltó y se dirigió a la retaguardia. Yo me quedé atrás para observar, y después de que el vehículo se aproximara a las posiciones del enemigo, lo detoné por control de radio", dijo el comandante.

"La explosión fue muy grave, había muchos explosivos (...) como resultado, según los datos de interceptación por radio, el enemigo sufrió importantes pérdidas", añadió.

El video del drone muestra el tanque estático después de aparentemente chocar con una mina cerca de las líneas ucranianas. A continuación se produce una gran explosión, pero no está claro el motivo. Un momento antes de que el tanque explote, parece haber un destello procedente de las posiciones ucranianas, que puede haber sido un intento de destruir el tanque.

Este domingo, un destacado bloguero de guerra ruso, "Voennyi Osvedomitel", compartió un video del canal pro-ruso "Romanov" de imágenes de drones que muestran la detonación del tanque. Osvedomitel dijo que el tanque chocó contra una mina antes de alcanzar su objetivo.

"Enviaron un tanque kamikaze no tripulado cargado con 6 toneladas de TNT a las posiciones ucranianas en Mariinka. Desafortunadamente, no lo consiguió, explotó por una mina", escribió.

No es posible geolocalizar el incidente, pero la zona de Mariinka, en Donetsk, ha sido escenario de intensos combates desde que comenzó la invasión rusa.

CNN se puso en contacto con las autoridades ucranianas en relación con el incidente.