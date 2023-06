Última hora del submarino desaparecido en expedición al Titanic, en vivo: noticias y más

Los pasajeros varados escucharían señales acústicas del equipo de búsqueda, dice oceanógrafo

Los sonidos de los golpes bajo el agua en la búsqueda del submarino desaparecido tienen ecos de la búsqueda inútil del MH370, el vuelo de Malaysia Airlines que desapareció del radar en 2014, dijo a CNN un destacado oceanógrafo.

“Cuando escuché por primera vez sobre los golpes, dije: 'Oh, no, aquí vamos de nuevo'. En (la búsqueda de) Malaysia Airlines escuchamos golpes con bastante frecuencia, y siempre resultó ser algo diferente”, dijo David Gallo, asesor principal de iniciativas estratégicas de RMS Titanic Inc., a “CNN This Morning”.

Pero las autoridades “probablemente comenzarán a mover barcos y herramientas en esa dirección, esté identificado o no, porque el tiempo es corto”, agregó Gallo.

La empresa de Gallo posee los derechos de salvamento exclusivos en el sitio del naufragio del Titanic. Dijo que golpear el barco para transmitir ruido es "algo que PH Nargeolet ciertamente haría". Paul-Henri Nargeolet, un renombrado explorador, es uno de los pasajeros varados en el sumergible.

"Una de las maravillas que tengo es: ¿(los buscadores) devolvieron alguna señal, acústicamente, para indicarle al submarino que escuchamos su señal?", dijo Gallo. “El sonido se transmite muy fácilmente a través del océano... seguro que lo oirías en el submarino”.