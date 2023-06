Juan Román Riquelme tendrá su partido despedida con la presencia de Lionel Messi

Messi, Maradona y Riquelme, juntos en un spot de AFA 0:40

(CNN Español) –– Juan Román Riquelme jugó su último partido en la Bombonera el 11 de mayo de 2014. El 7 de diciembre de ese mismo año colgó los botines con la camiseta de Argentinos Juniors, el club que lo vio nacer futbolísticamente, enfrentando a Douglas Haig de Pergamino.

Pasaron 9 años desde ese entonces. Ha corrido mucha agua bajo el puente. Juan Román Riquelme sigue teniendo la aureola de ser el mayor ídolo boquense. Ahora, lo encuentra como vicepresidente de su amado club.

"Tardé mucho tiempo en tomar esta decisión pero se siente de maravillas", dijo el crack que llenó de gozo a sus hinchas por su inconmensurable talento y su fantástico juego de autor que despertó elogios más allá de Argentina.

Este domingo, el genial futbolista tendrá su partido de despedida en el templo xeneize. "La Bombonera será una maravilla, como lo es siempre", dijo Riquelme días atrás confirmando el evento tan esperado.

El partido se jugará este domingo a las 3:00 p.m., hora de Miami, y tendrá la presencia especial de la flamante incorporación del Inter de Miami. "Messi va a estar. Para mí también es un sueño", dijo el exjugador de la selección argentina.

Socios de Boca Juniors, los privilegiados

El club de la ribera informó a través de sus redes sociales que los socios de Boca podrán comprar los boletos, exclusivos para abonados, a partir de este jueves a las 1:00 p.m., hora de Miami.

En tanto que el día viernes, a partir de las 1:00 p.m., hora de Miami, saldrán a la venta los boletos generales con prioridad exclusiva para socios recurrentes de todas las categorías, excepto adherentes. Boca Juniors aclara que serán cupos limitados hasta agotar disponibilidad.

En ambos casos, la compra se hará en línea a través de la página del club.

Boca no suministra información sobre el costo de los boletos. De acuerdo a la agencia Télam, los precios van desde unos US$ 59 (15.000 pesos argentinos) por una entrada popular. Las plateas altas trepan a unos US$ 118 (30.000 pesos argentinos). Por su parte, las plateas media y baja tienen un costo de unos US$ 198 ( 50.000 pesos argentinos), de acuerdo al cambio de dólar oficial.

El gran suceso, que empezará a las 3:00 p.m., hora Miami, será televisado por TV Pública o Canal 9, según consigna la agencia Télam. Al término, se espera especialmente las palabras que Riquelme diría en un escenario montado en el centro de la cancha.

Boca Juniors vs. la selección de Argentina

Riquelme: la leyenda de Boca anuncia su partido de despedida 1:03

El duelo será Boca Juniors vs. la selección de Argentina, confirmó el exastro xeneize. En el equipo xeneize estará la base del equipo que se llenó de gloria desde finales de la década de 1990 hasta 2003, época en la que Boca conquistó 9 títulos. Carlos Bianchi, que fue el director técnico con Riquelme como su estrella máxima, estará presente dirigiendo al equipo.

Uno de los mayores impactos se dio en el año 2000, cuando Boca Juniors conquistó la Copa Intercontinental en Tokio ganando 2-0 al Real Madrid, con una actuación descollante de Juan Román Riquelme y también de Martín Palermo.

"Contento porque a cada uno de los que voy invitando me dicen enseguida que sí", dijo el mago de la pelota en la conferencia de prensa que anunció el partido, haciendo referencia a la disposición que han tenido cada uno de los invitados a la gran fiesta.

Del universo Boca, algunos de ellos serán Mauricio Serna, Jorge Bermúdez, Marcelo Delgado, Hugo Ibarra, los mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto, Blas Giunta, Óscar Córdoba, Sebastián Battaglia, Raúl Cascini, Fernando Gago, Nicolás Burdisso, Clemente Rodríguez, Rodrigo Palacio, Roberto Abbondanzieri, Clemente Rodríguez, Éver Banega, Claudio Morel Rodríguez, entre otros.

Enfrente estará la selección argentina que sería dirigida por José Pekerman, técnico del ídolo de Boca a nivel juvenil y en mayor de la albiceleste. También fue invitado otro exdirector técnico de la selección Argentina y de Boca, Alfio 'Coco' Basile. Entre las estrellas que vistieron la camiseta del tricampeón mundial, estarán el técnico de la albiceleste, Lionel Scaloni y su cuerpo técnico Walter Samuel, Roberto Ayala y Pablo Aimar.

Otros invitados especiales que estarán presentes son Leandro Paredes y Angel Di María. Además de Sergio Romero, Gabriel Heinze, Javier Mascherano, Ezequiel Lavezzi, Juan Pablo Sorín, Javier Saviola, Lucho González, entre otros.