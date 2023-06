Vice Media, que llegó a valorarse en miles de millones de dólares, será adquirida por US$ 350 millones tras su quiebra

Compañías de inversión comprarán Vice Media por US$ 225 millones 0:42

(CNN) — Vice Media, la empresa de medios digitales valorada en miles de millones de dólares, saldrá de la quiebra y será adquirida por tres sociedades de inversión, entre ellas Fortress Investment Group, por US$ 350 millones.

La adquisición de la antigua empresa de medios de comunicación por parte de sus tres acreedores —formados por Fortress, Soros Fund Management y Monroe Capital— se producirá después de que Vice dijera el jueves en una presentación legal que no había recibido otras ofertas satisfactorias mientras exploraba la venta de la empresa.

Bruce Dixon y Hozefa Lokhandwala, codirectores ejecutivos de Vice Media Group, informaron al personal de la decisión en un memorando el jueves por la mañana.

"Les proporcionamos esta actualización en tiempo real para hacerles saber la intención de la compañía de seguir adelante con esta venta", escribieron Dixon y Lokhandwala en el comunicado. "Todavía no ha sido finalizada por el tribunal, pero una vez que lo sea, marcará un hito importante en el camino hacia la estabilidad financiera a largo plazo para VMG".

"Bajo la nueva propiedad", añadieron Dixon y Lokhandwala, "esperamos con ilusión un nuevo capítulo en la historia de VMG, con un enfoque renovado y el compromiso de crear contenidos de clase mundial para nuestras audiencias y socios."

Vice solicitará el viernes a un tribunal de quiebras que apruebe el acuerdo.

El acuerdo de adquisición es el último de un periodo agitado para Vice Media, que en su momento fue considerada como el futuro del negocio. En los últimos años, Vice Media no ha estado a la altura de las elevadas expectativas que ella —y la industria— habían depositado en la empresa, que llegó a estar valorada en más de US$ 5.000 millones.

En su lugar, Vice Media se ha visto atrapada en varias dificultades empresariales y cambios ejecutivos, incluida la renuncia en 2018 del cofundador Shane Smith y la salida de su sucesora, la directora ejecutiva Nancy Dubuc, a principios de este año.

Mientras la empresa exploraba una venta, también reestructuró y recortó su plantilla y canceló su programa insignia "Vice News Tonight".

Vice Media se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras a mediados de mayo. En ese momento, Fortress, Soros y Monroe presentaron lo que se conoce como una "oferta al acecho" por los activos de la empresa, una oferta inicial que fija la cifra en el extremo inferior de la escala. Esa cifra era de aproximadamente US$ 225 millones. El jueves, Vice presentó documentos judiciales que mostraban que el grupo había elevado su oferta a US$ 350 millones. El proceso de venta permitió que otros hicieran una mejor oferta, pero Vice dijo que tales ofertas no se materializaron.

GoDigital Media Group negó que no se hubiera presentado una oferta mejor.

La empresa afirmó el jueves que había presentado una oferta significativamente superior a la presentada por los tres acreedores. Una persona familiarizada con el asunto dijo a CNN que GoDigital se disponía a presentar una oferta de entre US$ 300 y US$ 350 millones.