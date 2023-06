Última hora y noticias en vivo de la guerra de Rusia en Ucrania

"La gente no quiere a Prigozhin en Belarús", dice el asesor del líder de la oposición bielorrusa en el exilio

El jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, aceptó abandonar Rusia y trasladarse a Belarús, según informó el sábado el Kremlin, en un acuerdo aparentemente negociado por el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, que puso fin a una breve insurrección.

Pero no será bien recibido por el pueblo bielorruso, según Franak Viacorka, asesor principal de la líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Sviatlana Tsikhanouskaya.

"No ve [a Belarús] como una nación independiente, así que creo que el ejército bielorruso y la sociedad bielorrusa no le aceptarán", declaró Viacorka a CNN.

Los bielorrusos quieren paz, comercio y prosperidad económica, mientras que Prigozhin solo "quiere guerra, guerra, guerra, todo el tiempo solo guerra", afirmó Viacorka. "Así que no creo que sea un refugio cómodo para él en absoluto, y no creo que se quede mucho tiempo en Belarús. Eso espero, y deberíamos hacer todo lo posible por librarnos de él cuanto antes".

Se desconoce el paradero actual de Prigozhin, que aún no ha comentado el supuesto acuerdo para enviarlo a Belarús, uno de los pocos aliados rusos en la guerra de Moscú contra Ucrania.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró el sábado que Lukashenko conocía personalmente a Prigozhin desde hacía unos 20 años. "Y fue su propuesta personal, que fue acordada con el presidente Putin. Estamos agradecidos al Presidente de Belarús por estos esfuerzos", dijo Peskov.