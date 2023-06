¿Quién es Alexander Lukashenko? 2:56

(CNN) -- El presidente de Belarús, Alexander Lukashenko, aseguró que convenció al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de que no "destruyera" al grupo Wagner y a su líder, Yevgeny Prigozhin, al hablar de su rol en la detención de la insurrección militar de los mercenarios, que provocó una crisis en Rusia este fin de semana.



Lukashenko habló este martes de su opinión sobre las negociaciones que llevaron a Prigozhin a poner fin a su marcha hacia Moscú, y dijo que el oligarca se encuentra ahora en Belarús como parte del acuerdo.

"Lo más peligroso, tal y como yo lo entiendo, no es cuál era la situación, sino cómo podía desarrollarse y sus consecuencias", declaró Lukashenko, según medios estatales bielorrusos.

"También me di cuenta de que se había tomado una dura decisión: destruir. Sugerí a Putin que no se apresurara: Hablemos con Prigozhin, con sus comandantes".

Lukashenko, un viejo aliado del presidente de Rusia, dijo que Putin le dijo: "Escucha, Alex, es inútil. (Prigozhin) ni siquiera contesta el teléfono, no quiere hablar con nadie".

Pero Lukashenko dijo que consiguió hablar con el líder de Wagner y, según su relato, le advirtió que sería "aplastado como un insecto" si las tropas de Wagner continuaban su avance hacia la capital rusa.

"Hablamos durante la primera ronda de 30 minutos en un lenguaje malsonante. Exclusivamente. Había 10 veces más palabrotas (después las analicé) que vocabulario normal", añadió Lukashenko, describiendo sus interacciones con un Prigozhin malhablado.

"Por supuesto, se disculpó de antemano y empezó a contármelo todo utilizando esas palabras obscenas", dijo.

El Kremlin ha atribuido a Lukashenko el mérito de haber contribuido a apaciguar los ánimos, aunque ni Putin ni Prigozhin han corroborado la versión del líder bielorruso.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Lukashenko pudo recurrir a una relación personal con Prigozhin para alcanzar el acuerdo, que también supondría la absorción de tropas y equipos de Wagner por el ejército ruso.

Por su parte, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) anunció que retiraría la acusación contra los combatientes de Wagner por la aparente sublevación.

La rebelión de Prigozhin supuso una escalada repentina y dramática de su larga disputa con los mandos militares rusos.

Prigozhin tomó el control de un cuartel militar del sur y dirigió sus tropas privadas Wagner hacia Moscú, y exigió la renuncia del ministro de Defensa, Sergei Shoigu, una petición de la que Lukashenko dice que finalmente se retractó durante las conversaciones.

Aunque Putin sobrevivió a los acontecimientos, su prestigio parece notablemente debilitado. En un discurso pronunciado este lunes, el presidente ruso agradeció a los mercenarios por tomar la "decisión correcta" al detener su avance, y les ofreció contratos para unirse a las fuerzas del Ministerio de Defensa ruso. También afirmó que la "rebelión armada habría sido suprimida de todos modos", sin especificar cómo.

Lukashenko declaró este martes que Prigozhin había recibido sus garantías personales de seguridad y la de sus hombres, para desactivar la rebelión el sábado por la tarde.

"A las cinco de la tarde me llamó y me dijo: Acepto todas sus condiciones. Pero... ¿qué debo hacer? Si nos detenemos, nos destruirán. Le dije: No lo harán, se lo garantizo, me encargaré yo mismo", recuerda Lukashenko.