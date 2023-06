¿Qué pasará con Putin tras la rebelión de Wagner? 2:24

(CNN) -- Uno es conocido como el "General armagedón", el otro como el "Chef de Putin". Ambos tienen un pasado accidentado y una reputación de brutalidad. Uno lanzó la insurrección; el otro, al parecer, la conocía de antemano. Y ahora mismo no se conoce el paradero de ninguno.



El comandante de las fuerzas aéreas rusas, Sergey Surovikin, y el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, no han sido vistos en público desde hace días, a medida que se ciernen interrogantes sobre el papel que Surovikin pudo haber desempeñado en el efímero motín de Prigozhin.

El Kremlin ha guardado silencio sobre el tema, embarcándose en cambio en una agresiva campaña para reafirmar la autoridad del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Esto es lo que sabemos sobre los dos hombres en la mira.

¿Qué ocurrió?

Este miércoles, la versión en ruso del diario independiente Moscow Times citó a dos fuentes anónimas de Defensa que afirmaban que Surovikin había sido detenido en relación con el motín fallido. CNN no ha podido verificar de forma independiente esa afirmación.

Un popular bloguero conocido con el nombre de Rybar señaló este miércoles que "no se ha visto a Surovikin desde el sábado" y dijo que nadie sabía con certeza dónde se encontraba. "Existe la versión de que está siendo interrogado", añadió.

publicidad

El conocido periodista ruso Alexey Venediktov, exdirector de la desaparecida emisora de radio Eco de Moscú, también afirmó este miércoles que Surovikin llevaba tres días sin ponerse en contacto con su familia.

Pero otros comentaristas rusos sugirieron que el general no estaba detenido. Un exlegislador ruso, Sergey Markov, dijo en Telegram que Surovikin había asistido a una reunión en Rostov este jueves, pero no dijo cómo lo sabía.

"Los rumores sobre la detención de Surovikin están dispersando el tema de la rebelión con el fin de promover la inestabilidad política en Rusia", dijo.

Aumentando las especulaciones, el canal ruso de Telegram Baza publicó lo que dice ser una breve entrevista con la hija de Surovikin, en la que afirma estar en contacto con su padre e insiste en que no ha sido detenido. CNN no puede confirmar la autenticidad de la grabación.

¿Por qué todo el mundo habla de Surovikin?

Surovikin ha sido objeto de intensas especulaciones sobre su papel en el motín, después de que el diario The New York Times informó este miércoles que el general "tenía conocimiento previo de los planes de Yevgeny Prigozhin de rebelarse contra la cúpula militar rusa". El periódico citaba a funcionarios estadounidenses que, según afirmaba, habían sido informados por los servicios de inteligencia de Estados Unidos.

Surovikin publicó un video el viernes, justo cuando comenzaba la rebelión, en el que apelaba a Prigozhin para que detuviera el motín poco después de su inicio. El mensaje de video dejaba claro que estaba del lado de Putin. Pero las imágenes plantearon más preguntas que respuestas sobre el paradero de Surovikin y su estado de ánimo: aparecía sin afeitar y con un discurso entrecortado, como si leyera de un guion.

Al responder a una pregunta sobre el reportaje de The New York Times, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró: "Ahora habrá muchas especulaciones y rumores en torno a estos acontecimientos. Creo que esto no es más que otro ejemplo de ello".

Un funcionario de inteligencia europeo dijo a CNN que había indicios de que altos funcionarios de seguridad rusos tenían algún conocimiento de los planes de Prigozhin, y que podrían no haber transmitido información sobre ellos, prefiriendo en cambio ver cómo se desarrollaban.

"Es posible que lo supieran y que no lo contaran [o] que lo supieran y decidieran ayudarle a triunfar. Hay algunos indicios. Puede que hubiera conocimiento previo", dijo el funcionario.

¿Quién es Yevgeny Prigozhin? 3:24

¿Y qué hay de Prigozhin?

Prigozhin, por su parte, desempeñó el papel central en la efímera insurrección: fue él quien ordenó a las tropas de Wagner que tomaran dos bases militares y luego marcharan sobre Moscú.

Por qué lo hizo depende de a quién se le pregunte.

El propio jefe de Wagner afirmó que todo era una protesta, más que un intento real de derrocar al gobierno. En un mensaje de voz difundido este lunes, explicó que el "propósito de la marcha era impedir la destrucción del grupo Wagner". El comentario parecía ser una referencia a una declaración del Ministerio de Defensa de Rusia de que emplearía directamente a los contratistas de Wagner, obligando esencialmente a cerrar las lucrativas operaciones de Prigozhin.

También dijo que quería "llevar ante la justicia a aquellos que, con sus acciones poco profesionales, cometieron un gran número de errores durante la operación militar especial", refiriéndose a la guerra de Rusia contra Ucrania con el término "operación militar especial", preferido por el Kremlin.

Está claro que el Kremlin ve los acontecimientos del pasado fin de semana de otra manera. Putin reunió al personal de seguridad ruso en Moscú el martes, diciéndoles que "prácticamente detuvieron una guerra civil" al responder a la insurrección.

El diario The Wall Street Journal informó este miércoles que funcionarios occidentales creen que Prigozhin planeaba capturar al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y al general de alto rango del ejército Valery Gerasimov. En respuesta a preguntas sobre el informe del diario, dos fuentes de seguridad europeas dijeron a CNN que, si bien era probable que Prigozhin hubiera expresado su deseo de capturar a líderes militares rusos, no se había evaluado si tenía un plan creíble para hacerlo.

¿Dónde están ahora?

Nadie lo sabe. Prigozhin fue visto por última vez abandonando la ciudad meridional rusa de Rostov-on-Don el sábado, tras suspender abruptamente la marcha de sus tropas hacia Moscú.

Este lunes hizo público un mensaje de audio en el que explicaba su decisión de hacer retroceder a sus tropas. El Kremlin y el presidente de Belarús, Alexander Lukashenko, afirmaron el sábado que Prigozhin había acordado abandonar Rusia para dirigirse a Belarús.

Lukashenko afirmó haber negociado un acuerdo por el que Prigozhin se exiliaría en Belarús sin enfrentar cargos penales. Según Lukashenko, el jefe de Wagner llegó al país este martes. Aunque no hay videos ni fotos que muestren a Prigozhin en Belarús, las imágenes satelitales de una base aérea a las afueras de Minsk muestran que dos aviones vinculados a Prigozhin aterrizaron allí el martes por la mañana.

En cuanto a Surovikin, el comandante de las fuerzas aéreas rusas no ha sido visto en público desde la noche del viernes, cuando publicó el video.

¿Qué dice el Kremlin?

No mucho. CNN se puso en contacto con el Kremlin y el Ministerio de Defensa de Rusia para conocer el paradero de Surovikin. El Kremlin dijo este miércoles: "Sin comentarios", y un portavoz del Ministerio de Defensa dijo: "No puedo decir nada".

Cuando se le preguntó si Putin seguía confiando en Surovikin, Peskov dijo durante su llamada telefónica diaria con los periodistas: "Él [Putin] es el comandante en jefe supremo y trabaja con el ministro de Defensa [y] con el jefe del Estado Mayor. En cuanto a las divisiones estructurales dentro del Ministerio, les pediría que se pusieran en contacto con el Ministerio [de Defensa]".

Peskov también dijo a los periodistas que no tenía información sobre el paradero del jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin.

¿Qué más se sabe de ellos?

Prigozhin fue en su día un estrecho aliado de Putin. Ambos crecieron en San Petersburgo y se conocen desde la década de 1990. Prigozhin ganó millones consiguiendo lucrativos contratos de catering con el Kremlin, lo que le valió el apodo de "Chef de Putin".

Luego amplió su red, convirtiéndose en una figura oscura encargada de promover los objetivos de política exterior de Putin. Financió la famosa granja de trols que el gobierno de Estados Unidos sancionó por interferir en las elecciones presidenciales de 2016; creó una importante fuerza mercenaria que desempeñó un papel clave en conflictos desde la región ucraniana de Donbás hasta la guerra civil siria; y ayudó a Moscú a ganar influencia en el continente africano.

Ganó notoriedad después de que Rusia lanzó su guerra a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022. Al parecer, el jefe militar privado fue ganando influencia con Putin a lo largo del conflicto, y sus fuerzas de Wagner desempeñaron un papel destacado en el laborioso pero finalmente exitoso asalto a Bakhmut a principios de este año.

La toma de esa ciudad fue una de las pocas victorias rusas en Ucrania en los últimos meses, lo que aumentó aún más el perfil de Prigozhin.

Sus fuerzas son conocidas por sus tácticas brutales y su escasa consideración por la vida humana, y han sido acusadas de varios crímenes de guerra y otras atrocidades. Varios excombatientes de Wagner han hablado de la brutalidad de sus fuerzas. El propio Prigozhin ha declarado anteriormente a CNN que Wagner era una "organización militar ejemplar que cumple todas las leyes y normas necesarias de las guerras modernas".

Aprovechando su nueva fama, Prigozhin criticó a la cúpula militar rusa y su gestión de la guerra en Ucrania, con pocas consecuencias. Pero cruzó numerosas líneas rojas con Putin durante el fin de semana.

Surovikin, por su parte, es conocido en Rusia como el "General armagedón", en referencia a su supuesta brutalidad.

Sirvió por primera vez en Afganistán en la década de 1980 antes de comandar una unidad en la Segunda Guerra de Chechenia en 2004.

Ese año, según los medios de comunicación rusos y al menos dos grupos de expertos, reprendió a un subordinado con tal severidad que éste se quitó la vida.

Un libro de la Fundación Jamestown, un grupo de reflexión con sede en Washington, afirma que durante el fallido intento de golpe de Estado contra el expresidente soviético Mijaíl Gorbachov en agosto de 1991, soldados bajo el mando de Surovikin mataron a tres manifestantes, lo que llevó a Surovikin a pasar al menos seis meses en prisión.

Como comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales rusas durante las operaciones de Rusia en Siria, supervisó los aviones de combate rusos que causaron una devastación generalizada en las zonas controladas por los rebeldes.

En un informe de 2020, Human Rights Watch (HRW) lo nombró como "alguien que puede tener responsabilidad de mando por las docenas de ataques aéreos y terrestres contra objetos e infraestructuras civiles en violación de las leyes de la guerra" durante la ofensiva de Idlib en Siria en 2019-2020.

Los ataques cobraron las vidas de al menos a 1.600 civiles y forzaron el desplazamiento de aproximadamente 1,4 millones de personas, según HRW, que cita cifras de la ONU.

¿Cómo queda Putin?

El consenso general entre funcionarios y analistas occidentales es claro: en todos sus 23 años en el poder, el presidente de Rusia nunca ha parecido más débil.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró este miércoles a CNN que Putin se ha visto "definitivamente" debilitado por el efímero motín y afirmó que Putin estaba "claramente perdiendo la guerra".

Putin saluda a sus seguidores en una rara aparición pública 1:23

El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que la rebelión de Wagner demostraba que Putin "no era el único amo en la ciudad" y que "ha perdido el monopolio de la fuerza".

En declaraciones a los periodistas en Bruselas este jueves, Borrell advirtió que la comunidad mundial tiene que ser "muy consciente de las consecuencias" y añadió que "un Putin más débil es un peligro mayor".

En cuanto a su imagen interna, Putin parece haberse embarcado en una campaña de popularidad, tratando de reafirmar su autoridad.

En los últimos días ha asistido a un número inusualmente elevado de reuniones e incluso se le ha visto saludando a miembros del público. Se trata de un cambio radical de táctica. Putin ha permanecido prácticamente aislado durante los últimos tres años.

Este miércoles, sin embargo, voló en visita oficial a Daguestán, donde se reunió con funcionarios locales y simpatizantes en las calles de la ciudad de Derbent, según un video publicado por el Kremlin. Este jueves asistió, de nuevo en persona, a un acto empresarial en Moscú.

--James Frater, Nathan Hodge y Caolán Magee contribuyeron con este reportaje.