Overstock.com cambia de nombre y puede que te resulte familiar

Nueva York (CNN) -- Overstock.com, uno de los mayores nombres del comercio electrónico, cambia su denominación por otra igual de reconocible: Bed Bath & Beyond.



El cambio se produce después de que un juez aprobara la compra por parte de Overstock del nombre, el dominio y los activos del programa de fidelización de la marca en quiebra a principios de esta semana por más de US$ 21 millones. Sin embargo, la adquisición no incluye las tiendas físicas de Bed Bath & Beyond, que van a cerrar.

Calificando la adquisición de "paso significativo y transformador", el CEO de Overstock, Jonathan Johnson, dijo en un comunicado de prensa que "la combinación de las fortalezas del modelo operativo de Overstock y la marca Bed Bath & Beyond creará una sinergia poderosa".

Las acciones de Overstock subieron más de un 15% este jueves tras conocerse la noticia.

Los compradores de Canadá serán los primeros en ver los cambios. Overstock tiene previsto relanzar el sitio web de ese país con un nuevo aspecto, y semanas después lanzará una nueva experiencia de compra con la marca Bed Bath & Beyond para Estados Unidos. El programa de fidelización de Overstock, Club O, también cambiará por Welcome Rewards, el nombre del programa de Bed Bath & Beyond.

Tal vez el uso del nombre reconocible podría dar un impulso a las ventas de Overstock, que han caído en los últimos trimestres, así como las de sus rivales, incluyendo Wayfair. Ambos han experimentado una desaceleración en las ventas de muebles y artículos para el hogar después de un auge inducido por la pandemia en 2020 y 2021, cuando muchos clientes, incapaces de viajar o ir a la oficina, gastaron sus presupuestos en mejoras y redecorando sus hogares.

El cambio de nombre "tiene sentido" a los ojos de Neil Saunders, analista minorista y director gerente de GlobalData Retail, quien dijo a CNN que el "no debería ser demasiado confuso para los consumidores".

"Si se maneja con cuidado y con una buena comunicación, el cambio de marca no debería alejar a los clientes existentes de Overstock", dijo. "También garantizará que Overstock se gane la costumbre de los clientes y fieles de Bed Bath & Beyond, que, a pesar de los problemas de la empresa en los últimos años, siguen siendo muchos".

Mientras tanto, la cadena buybuyBaby, antigua hermana minorista de Bed Bath & Beyond, se está vendiendo en un proceso de venta separado y se considera la parte más atractiva de los activos del minorista. Aún no está claro quién adquirirá esa parte del negocio.