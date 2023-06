Última hora y noticias en vivo de la guerra de Rusia en Ucrania

La Policía detiene a una persona involucrada en el ataque de Kramatorsk, dice Zelensky

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que una persona involucrada en el ataque mortal de este martes en Kramatorsk fue detenido por la policía.

"Hoy, el Servicio de Seguridad de Ucrania junto con las fuerzas especiales de la policía detuvieron a la persona que coordinó este ataque terrorista", dijo Zelensky en su discurso nocturno de este miércoles.

Según el presidente de Ucrania, la persona detenida está siendo acusada de traición y podría ser condenada a cadena perpetua.

Zelensky definió a las personas involucradas en el ataque de Kramatorsk de "traidores de la humanidad".

"Todos los que ayudan a los terroristas rusos a destruir vidas merecen el máximo castigo", dijo Zelensky, "y esto se aplica no solo a algunos colaboradores. Todo está claro sobre ellos. Estas son personas sin humanidad. Cualquier persona en el mundo que no entienda que uno no puede ser cómplice de un estado terrorista debe rendir cuentas ante toda la comunidad internacional", añadió.

Zelensky no dio más detalles sobre el presunto coordinador ni su nacionalidad.