ESPN despide a varios de sus presentadores estrella

Disney despide a otros 2.500 empleados 1:16

(CNN) — ESPN despedirá a cerca de 20 comentaristas deportivos de alto nivel como parte de una medida de reducción de costos, informó a CNN una fuente con conocimiento de la decisión.

Entre los despedidos se encuentran Max Kellerman, Keyshawn Johnson, Jeff Van Gundy, Jalen Rose y LaPhonso Ellis, dijo la fuente. Suzy Kolber anunció su despido en redes sociales.

Los recortes en el personal mundial de Disney forman parte de un plan multimillonario de reducción de costos, que busca optimizar las operaciones de la empresa. La compañía informó que el beneficio operativo creció un 56%, hasta US$ 12.100, en 2022.

"Dado el contexto actual, ESPN ha determinado que es necesario identificar algunos ahorros de costos adicionales en el área de los salarios de los comentaristas", dijo el medio en un comunicado.

La compañía no hizo comentarios sobre a quiénes despidió, pero algunos de los antiguos empleados de la cadena comenzaron a anunciar sus salidas en las redes sociales.

"Hoy me uno a los muchos colegas comprometidos que han sido despedidos. Me rompe el corazón, pero 27 años en ESPN son una buena carrera", dijo Kolber en Twitter. "La longevidad para una mujer en este negocio es algo de lo que me siento especialmente orgullosa".

publicidad

Estos comentaristas están bajo contrato, dijo a CNN la persona familiarizada con el asunto. Todos tienen la oportunidad de explorar otras opciones a pesar de sus contratos, añadió. Asimismo, la fuente subrayó que los recortes eran simplemente una cuestión de reducción de costos y no estaban relacionados con el rendimiento laboral.

Disney, propietaria de ESPN, despedirá a 7.000 empleados. La fuente familiarizada con los planes dijo que los despidos de ESPN no estaban relacionados con los recortes más amplios de Disney.