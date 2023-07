El gobernador de Florida, Ron DeSantis, pronuncia un discurso durante su parada de la gira "Our Great American Comeback" el 1 de junio de 2023 en Laconia, Nueva Hampshire. Crédito: Scott Eisen/Getty Images

(CNN) -- Un juez federal bloqueó este lunes una ley electoral en Florida que habría restringido el registro de votantes en el estado.



El juez jefe del distrito norte de Florida, Mark E. Walker, dijo que, si bien es correcto que el estado "busque la integridad" en su sistema electoral, "las soluciones de Florida para preservar la integridad de las elecciones se alejan demasiado de los problemas que ha presentado como justificación" y violan la Constitución de Estados Unidos.

La legislación, aprobada esta primavera, prohíbe que las personas condenadas por determinados delitos graves y los no ciudadanos, incluidos quienes tienen residencia legal permanente en EE.UU., recojan o manejen solicitudes de inscripción de votantes. Las organizaciones de terceros enfrentarían multas de hasta US$ 50.000 por cada persona no autorizada que participe en el proceso de las solicitudes.

"Florida puede, por supuesto, regular las elecciones, incluido el proceso de registro de votantes", dijo Walker en la sentencia que concedía una medida cautelar. "Aquí, sin embargo, las disposiciones impugnadas ejemplifican algo con lo que Florida ha tenido dificulates en los últimos años; a saber, gobernar dentro de los límites establecidos por la Constitución de Estados Unidos".

"Cuando el poder del gobierno estatal amenaza con extenderse más allá de los límites constitucionales y reducir a cenizas los derechos individuales, el poder judicial federal se convierte en un cortafuegos", dijo Walker, que fue designado por el presidente Barack Obama. "El Estado libre de Florida simplemente no es libre de sobrepasar los límites de la Constitución de Estados Unidos", apuntó.

CNN se puso en contacto con la oficina del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, para obtener comentarios.

Daniel Tilley, director legal de la Unión Americana de Libertades Civiles de Florida, calificó la decisión judicial como "un paso en la dirección correcta".

"Este fallo fortalece la idea de que todos los floridanos tienen derecho a participar en la construcción de una democracia más fuerte a través del compromiso cívico. Si bien este es un paso en la dirección correcta, nuestro trabajo no ha terminado. Las personas en nuestras comunidades, incluidos los no ciudadanos, trabajan incansablemente para ayudar en los esfuerzos de registro de votantes para capacitar a los floridanos a votar sobre cuestiones que afectan a su vida cotidiana", dijo Tilley en un comunicado.