La policía investiga un tiroteo en el que se vieron implicadas siete personas en Washington

(CNN) -- Siete personas resultaron heridas de bala en un tiroteo en la calle Meade de la ciudad de Washington, según el Departamento de Policía Metropolitana.

Todas las víctimas están "conscientes y respiran", según Paris Lewbel, subdirectora de Comunicaciones del cuerpo policial de la ciudad.

#Update: Assistant Chief Leslie Parsons provides an update on the multiple people shot in the 4700 block of Meade Street, Northeast.

Have info? Call 202-727-9099 or text 50411 pic.twitter.com/1aJ50vlK6y

— DC Police Department (@DCPoliceDept) July 5, 2023