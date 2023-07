Una mujer de 45 años quedó embarazada en un estado que prohíbe el aborto. Cruzó el país en avión para abortar.

Las razones por la que esta doctora traslada su consulta de Idaho 3:43

(CNN) -- Cuando Victoria, de 45 años, se dio cuenta de que llevaba cinco semanas de retraso y las líneas dieron positivo en dos pruebas de embarazo, la residente de Nueva Orleans ideó un plan para abortar.

Viajar fuera del estado era la única opción para Victoria, que pidió a CNN que no revelara su apellido por miedo a las represalias contra ella y su familia. Louisiana es uno de los estados que prohibieron prácticamente todos los abortos.

"Fue probablemente una de las cosas más duras por las que he tenido que pasar, desde el momento en que descubrí que estaba embarazada, a los 45 años, hasta el hecho de tener que ausentarme del trabajo, viajar por todo el país, reunirme con un médico, tomarme las pastillas, volver a casa y volver al trabajo como si no hubiera pasado nada", contó Victoria a CNN sobre su experiencia a principios de este año.

La historia de Victoria sobre la distancia que recorrió y las penurias que tuvo que soportar para abortar refleja una realidad más amplia en Estados Unidos, en la que las mujeres que desean someterse a la intervención deben atravesar un mosaico de estados con distintos niveles de acceso.

Según un estudio publicado en noviembre en la revista Journal of the American Medical Association, el tiempo medio de viaje hasta un centro de aborto se triplicó con creces, pasando de menos de 30 minutos a más de hora y media, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el caso Roe v. Wade en 2022. Y para las mujeres de Texas y Louisiana, el tiempo medio de viaje hasta el centro abortista más cercano era siete horas más largo: casi una jornada laboral completa en tiempo de viaje para abortar.

Victoria dice que agradeció poder dejarlo todo y permitirse gastar US$ 1.000 en el procedimiento, incluido el boleto de avión para la misma semana con conexiones de ida y vuelta y los gastos de la cita y la medicación.

"Me costó mucho hacerme a la idea de que podía hacerlo, pero soy una de las afortunadas y hay muchas mujeres que se encuentran en situaciones mucho más difíciles", afirma Victoria. "Y, Dios, ¿qué van a hacer?".

¿Por qué Oregon?

Victoria dice que los planes se materializaron rápidamente en cuanto supo qué estados parecían más accesibles.

Investigó los parámetros para abortar en un estado, cuánto tiempo tendría que ausentarse del trabajo, las opciones de viaje y en cuánto tiempo podría conseguir una cita. Descubrió que abortionfinder.org era una fuente útil y fiable.

"Como la situación es tan cambiante, cambia de un día para otro, para mí era de vital importancia disponer de una fuente de información fiable", afirma.

Conducir hasta un estado vecino no era una opción, ya que todos los estados colindantes con Louisiana tienen una ley restrictiva similar que prohíbe prácticamente todos los abortos. Victoria dice que consideró estados cercanos, como Florida, pero al final los descartó porque las citas disponibles estaban más lejos.

"En cuanto vi que Oregón protegía tanto, tanto, los derechos reproductivos, me dije: '¿Por qué iba a pensar en ir a otro sitio?", explica. "En cuanto recibí el resultado definitivo del embarazo, me dije: 'Vale, reservemos un vuelo a Oregón. ¿Cuándo podemos hacerlo?".

Se puso en contacto con una amiga de la universidad y le preguntó si podía quedarse con ella, y le dio detalles del motivo de su visita. Entonces concertó una cita y reservó un vuelo para esa semana, cuenta.

El proveedor envió instrucciones, entre ellas que la paciente debía estar en Oregon para la cita de telesalud, según documentos facilitados a CNN. Se pusieron en contacto con ella una hora después de concertar la cita para asegurarse de que tenía documentos de viaje porque había llegado desde Louisiana, donde el procedimiento es ilegal.

Victoria planeó tomarse un día libre para cruzar el país en avión y trabajar a distancia durante dos días, lo que se ajusta a su situación laboral híbrida. Dice que está agradecida por tener una jefa que la apoyó y comprendió por qué tuvo que tomarse ese tiempo libre inesperado.

"Fue la única persona por la que rompí a llorar", dice Victoria. "Creo que fue porque me lo había estado guardando toda la semana y decírselo era lo último que necesitaba antes de poder hacerlo todo".

Tienen puntos de vista diferentes, pero eso no importó

Victoria dice que lo más difícil de su experiencia fue contárselo a su madre porque no sabía cómo se sentiría al respecto. Victoria y sus hermanos fueron criados como católicos. Su padre tenía una fe muy arraigada y su madre era católica no practicante, dice su madre. La madre de Victoria pidió que no se revelara su nombre por razones de privacidad.

La madre de Victoria dice que quería apoyar a su hija, aunque no esté de acuerdo con lo que hizo. Victoria acudió a ella con las entradas compradas y un plan completo, lo que facilitó que su madre la apoyara, dice la madre.

"Acepté llevarla al aeropuerto y que eso era lo único que podía hacer porque esto iba a ser un verdadero cambio de juego en su vida", comentó su madre. "Quería apoyar lo que ella quería hacer porque me ha apoyado en varias crisis familiares. Quise hacerlo porque la quiero".

Victoria dijo que apreciaba a su madre por apoyarla de una forma que no esperaba. Ambas cuentan que hablaron de algunas amigas de su madre que habían abortado a lo largo de los años. La madre de Victoria incluso le habló de cuando intentó ligarse las trompas, pero su marido se enteró y ella no siguió adelante.

"Creo que, en todo caso, ha fortalecido nuestra relación", dice Victoria. "Aunque ya teníamos una relación magnífica y fuerte. Así que es otra piedra en el muro".

El apoyo la recibe en Oregon

Tras abordar un avión temprano un miércoles de marzo, Victoria viajó durante ocho horas en dos vuelos y aterrizó en Portland, Oregon.

Victoria se reencontró con su amiga e hicieron las cosas que hacen las viejas amigas, desde trasnochar hablando de los recuerdos de la universidad hasta hablar de por qué Victoria estaba allí. Ambas describieron la situación como surrealista.

"La gran mayoría de las conversaciones sobre reproducción que tengo con amigas en este momento son de gente que intenta desesperadamente quedar embarazada", dijo su amiga, Emily, que pidió a CNN que no usara su apellido para mantener la privacidad de Victoria. "El tipo de ironía es que todavía podría haber un embarazo no planificado y todavía sería tan devastador como lo habría sido cuando estábamos en nuestra adolescencia y los veintes fueron una especie de shock para mí".

Emily, que es amiga de Victoria desde hace unos 25 años, dice que le costó muy poco esfuerzo conducir hasta el aeropuerto y dejar que su amiga se quedara con ella.

"Me sentí honrada de que confiara en mí", afirmó. "Me sentí muy orgullosa de Victoria. Me impresionó que se lo hubiera tomado con calma y que hubiera recurrido a alguien que conocía; creo que mucha gente se habría avergonzado o lo habría ocultado".

Tras la cita de telesalud del día siguiente, Victoria recibió un paquete de un día para otro.

Victoria tomó dos medicamentos como parte del aborto con medicamentos. Tomó mifepristona en casa de su amiga. Al día siguiente tomó misoprostol antes de abordar su vuelo de regreso a casa; tuvo cuidado de no tomarlos en su estado natal, donde es ilegal.

"Fue como una menstruación abundante", explica. "Tomé Aleve, tuve que comprar compresas extra y sangré mucho en los vuelos de vuelta a casa, pero no me pasó nada".

Físicamente, se sentía bien; lo que notaba era más bien lo que ocurría psicológicamente, asegura.

"Tenía la sensación de que debería estar pasando por una especie de profundo momento psicológico de ajuste de cuentas o algo así, pero en realidad no lo sentí", dice Victoria sobre la experiencia. "Nunca había querido tener un hijo. No me sentí desgarrada por esta decisión".

Sus opciones médicas no concordaban con la atención que había recibido antes

Cuando Victoria se enteró de que estaba embarazada, gran parte del shock se debió a que no creía que pudiera quedar embarazada a los 45 años, dice.

"Culturalmente se oye mucho eso de que a los cuarenta y tantos eres demasiado mayor para quedarte embarazada y llevar a término un embarazo", explica. "Siento que tenía una especie de falsa sensación de seguridad".

Victoria bromeó al decir que está "acercándose a la menopausia", pero asegura que no le han diagnosticado perimenopausia.

La noticia de su embarazo se produjo varios meses después de que en julio de 2022 recibiera tratamiento para un fibroma uterino, un tumor benigno, según su historial médico. Victoria también dio positivo en una mutación del gen PALB2, que puede aumentar las probabilidades de padecer cáncer de mama, según un estudio publicado en la revista New England Journal of Medicine. Se sometió a una doble mastectomía preventiva y a una reconstrucción a principios de 2022, según sus historiales médicos facilitados a CNN.

Asegura que recibió un excelente nivel de atención sobre sus cirugías, pero se sintió disonante con las leyes de su estado en torno al aborto.

"Fue tan surrealista recibir un nivel de atención tan alto en relación con mis características sexuales secundarias, pero que luego se congelara y se cerrara de golpe en lo que respecta a la salud reproductiva, se sintió tan abrupto", comentó.