Los expertos afirman que las pruebas "múltiplex", que detectan varios tipos de gérmenes, pueden ser un arma de doble filo. (Crédito: Adobe Stock)

(CNN) -- ¿Tienes la nariz tapada y tos? Si acudes a un servicio de urgencias, es probable que puedas saber exactamente qué tipo de germen te está enfermando, gracias a pruebas más recientes que no buscan un solo patógeno a la vez, sino que a veces detectan entre 18 y 20 virus y bacterias.

El uso de las llamadas pruebas múltiplex se ha generalizado en los últimos años. Fueron especialmente útiles el otoño y el invierno pasados, cuando EE.UU. tuvo que hacer frente a oleadas de al menos tres infecciones respiratorias al mismo tiempo: covid-19, virus respiratorio sincitial y gripe.

Ayudan a los médicos a realizar diagnósticos más rápidos en entornos con mucho trabajo, pero los expertos afirman que también pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, pueden identificar exactamente qué virus les está enfermando. Por otro, puede que ni a ti ni a tu médico les sirva de mucho, ya que la mayoría de los virus no tienen tratamientos específicos.

Y puede aumentar la angustia del paciente. Si ya no es solo un resfriado, es un adenovirus o un bocavirus, ¿qué significa eso exactamente?

Nuevas pruebas, nuevas preocupaciones

La Dra. Sarah Nosal, médica de atención primaria en el barrio del Bronx, en Nueva York, dice que cada vez observa más este fenómeno en su consulta.

publicidad

En un caso reciente, una mujer trajo a su hijo, de 2 años, que tenía secreción nasal y tos, pero aún se encontraba lo bastante bien como para gatear en el regazo de Nosal mientras le examinaba.

Durante el fin de semana, la familia había acudido a una clínica de urgencias, donde le habían hecho una prueba que permite detectar 18 virus al mismo tiempo. Los resultados dieron positivo en tres: adenovirus, metapneumovirus y enterovirus.

"Los padres se asustan y dicen: '¿Por qué mi hijo tiene tantos virus?'", dijo Nosal.

Nosal afirma que los estudios han demostrado que las coinfecciones no son tan raras, especialmente durante los meses de otoño e invierno. En un estudio de casi 2.400 niños con infecciones respiratorias en Australia, por ejemplo, 1 de cada 4 que tenía una enfermedad viral estaba infectado por más de un virus. Los autores del estudio concluyeron que, la mayoría de las veces, tener dos o más virus al mismo tiempo no hace que un niño enferme necesariamente más.

Pero tres virus al mismo tiempo puede sonar mal a unos padres preocupados.

"No es una locura, pero normalmente no hacemos pruebas a los niños. Así que no siempre conocemos esa información", explica Nosal.

Además, no existe ningún tratamiento específico para los virus que padecía su joven paciente, por lo que, a pesar del aterrador diagnóstico, sus recomendaciones probablemente seguirían siendo las mismas: reposo, hidratación y cariños.

Las pruebas no cambian el tratamiento

Desde que las pruebas de detección del covid-19 se convirtieron en algo habitual, muchos pacientes están más dispuestos a saber qué bicho tienen.

"Ahora tenemos la posibilidad de poner nombre a las cosas, así que creo que esto cambió", afirma la Dra. Preeti Milani, especialista en Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Michigan. "Creo que el covid cambió un poco ese paradigma".

Las pruebas múltiplex no están disponibles en todas partes. Es más probable que los médicos las soliciten en entornos como los servicios de urgencias o las clínicas de cuidados urgentes, donde tratan de obtener rápidamente información para orientar su atención.

Labcorp y Quest Diagnostics, dos de las mayores empresas comerciales de pruebas de laboratorio de Estados Unidos, confirman que están recibiendo más pedidos de médicos para pruebas múltiplex desde 2019, aunque ninguna de ellas revelaría cifras exactas.

Las pruebas para ciertas infecciones, particularmente la gripe y el covid-19, todavía están justificadas en muchos casos, dice Milani, especialmente cuando se sabe que esos virus circulan en su área.

"Creo que el diagnóstico de covid es importante, porque lo tratamos de forma diferente. Tenemos tratamientos, y esos tratamientos son infrautilizados por personas que pueden beneficiarse de ellos", afirma.

El covid-19 no suele ser grave para los niños, pero saber que lo tienen puede ayudarte a proteger a otros miembros de la familia que podrían ser más vulnerables, como los abuelos.

Y algunas personas pueden beneficiarse de las pruebas múltiplex, afirma, si padecen enfermedades subyacentes que afectan a su función inmunitaria. En esos casos, los resultados de las pruebas podrían cambiar la forma en que los médicos tratan la enfermedad.

Los estudios han revelado que, por lo demás, la utilidad de las pruebas múltiplex puede ser limitada.

Dado que pueden detectar tanto virus como bacterias, los partidarios de estas pruebas afirman que podrían ayudar a reducir el uso de tratamientos innecesarios, como la prescripción de antibióticos –que matan las bacterias– para una enfermedad viral.

Pero un estudio reciente realizado por el Hospital Infantil de Colorado reveló que no era así. Entre los 931 niños que se sometieron a pruebas rápidas de panel respiratorio en el servicio de urgencias, la mitad de los médicos que recibieron los resultados de las pruebas de sus pacientes tenían las mismas probabilidades de recetar antibióticos que aquellos a los que no se les mostraron los resultados. Los niños cuyos médicos conocían los resultados del panel respiratorio también tuvieron que permanecer más tiempo en urgencias y era más probable que ingresaran en el hospital.

"En la mayoría de las personas, no cambiará su tratamiento. Y, francamente, es probable que sea un desperdicio de visita", dijo Milani.