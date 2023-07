Prisión perpetua para tres policías por el homicidio de un adolescente en Argentina. Mueren cinco mexicanos en accidente de helicóptero rumbo al Everest. Messi ya está en Miami. Las impresionantes imágenes del volcán en Islandia. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Erdogan le da un golpe a Putin y una victoria a Biden

El levantamiento por parte de Turquía de su bloqueo a la entrada de Suecia en la OTAN fue un movimiento significativo y sorprendente de cara a la cumbre de la alianza militar en Lituania. La marcha atrás del presidente turco Recep Tayyip Erdogan se produjo horas después de que advirtiera a Suecia que se quedaría fuera hasta que Turquía consiguiera su tan demorado ingreso en la Unión Europea.

2. El Niño amenaza a Ecuador y Perú

En América del Sur, particularmente en Ecuador y Perú, los gobiernos enfrentan pronósticos meteorológicos complejos ante la amenaza del fenómeno de El Niño. El aumento significativo de las temperaturas del océano Pacífico preocupa a diferentes sectores de los dos países y el calentamiento global vuelve el escenario aún más impredecible.

3. Mueren 5 mexicanos en accidente de helicóptero rumbo al Everest

La embajada de México en la India confirmó este martes que cinco mexicanos y una nepalí murieron en un accidente de helicóptero en el distrito de Solukhumbu, en la provincia de Koshi, en el Nepal.

Confirman la muerte de 5 mexicanos en accidente aéreo en Nepal 0:37

4. Prisión perpetua para tres policías por el homicidio de un adolescente en Argentina

La Justicia penal condenó a prisión perpetua a tres agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires por el “homicidio agravado por alevosía y odio racial” de Lucas González, un joven de 17 años que falleció en 2021 tras recibir varios disparos, según el fallo. Lo que sabemos del caso.

Caso Lucas González: dictan condena perpetua a tres de los acusados 0:58

5. ¿Qué es el Prime Day de Amazon y por qué es en julio?

Amazon Prime Day está de regreso a partir del julio. He aquí por qué Amazon tomó la decisión aparentemente sin sentido de lanzar lo que podría ser uno de sus días de mayores ventas a mediados del verano boreal.

¿Qué es Prime Day y por qué se hace en julio? 1:20

A la hora del café

Messi ya está en Miami: ¿cuándo podría jugar su primer partido en la MLS?

La novela de la próxima temporada de Lionel Messi, que jugará en el Inter Miami, tiene a los seguidores del fútbol atentos. La estrella aterrizó este martes en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en el sur de la Florida, según reportó CBS Miami, afiliada de CNN.

Messi llegó a la Florida 1:15

Dejó Japón y aprendió a hacer tacos en México. Ahora es dueño del camión de tacos más popular de Tokio

Furuya Yamato dejó su trabajo en publicidad para explorar la vida en México. Los tacos le abrieron un nuevo camino y ahora es dueño del camión de tacos más popular de Tokio.

Britney Spears lanzará su libro de memorias "The Woman in Me" en octubre

El libro fue anunciado como una "historia valiente y asombrosamente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza". Aquí, todos los detalles.

Hugh Jackman muestra el traje amarillo de Wolverine en 'Deadpool 3'

El actor publicó en Instagram una foto con el traje amarillo de Wolverine, en la cual aparece junto a Ryan Reynolds como Deadpool.

Hugh Jackman contó qué hizo para poder ser Wolverine 0:59

Niño que sufre acoso llamó a la puerta de su vecino para buscar amigos

Un video de TikTok de un niño en Amarillo, Texas, yendo de puerta en puerta en busca de amigos, se volvió viral. Shayden Walker, de 11 años, no tenía idea de que llamar a la puerta de un vecino cambiaría su vida para siempre.

Niño que sufre acoso tocó la puerta de su vecino para buscar amigos 1:48

La cifra del día

130

Las mujeres que recibieron el indulto presidencial tras la publicación del primer censo penitenciario en Ecuador.

La cita del día

"Estaremos en condiciones de extender una invitación a Ucrania para que se una a la alianza cuando los aliados estén de acuerdo y se cumplan las condiciones"

Los aliados de la OTAN reafirmaron este martes su apoyo a la candidatura de Ucrania para ingresar en la alianza, según una declaración final emitida por el grupo de 31 miembros en una cumbre celebrada en Lituania.

Los motivos por los que la OTAN no quiere que Ucrania ingrese a la alianza 2:51

Y para terminar...

Las impresionantes imágenes del volcán en Islandia

En Islandia, un volcán al sur de la capital entro en erupción tras reportarse cientos de sismos menores en las últimas semanas. Aquí, los detalles.