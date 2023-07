Unos compradores pasan por delante de una boutique en Beijing, el 15 de enero de 2009. (Crédito: LIU JIN/AFP vía Getty Images)

(CNN Español) -- Desde hace varios meses existe una nueva tendencia de moda que realmente me deja muy sorprendida. Y no sé si es en realidad una “tendencia” o un puro capricho del mundo de la moda, los fabricantes y algunos medios.

Se trata de promover lo que llaman “quiet luxury” --o “lujo callado”--, que consiste en rechazar los símbolos de estatus --y las marcas con logos e iniciales-- en nuestra ropa, accesorios, etc., y lanzar agresivamente una campaña en pro de la moda de óptima calidad, ¡pero carente de logos!

Esto del “lujo callado” o “stealth luxury” (lujo cauteloso o discreto) es tan sorprendente, que las grandes compañías que fabrican famosos bolsos, ropa, gafas de sol y mil objetos con logos e iniciales, están tratando de no hablar del tema e ignorarlo todo. Y esto a pesar de que no es un simple rumor, sino un continuo goteo de artículos que aparecen en medios de comunicación como CNN, el Wall Street Journal, The Atlantic, el New York Times, Vogue, entre otros. Muchos han comentado este tema, y al traerlo a la palestra han contribuido a difundir esta nueva tendencia tan radical y contraria a lo que el mercado del lujo ha promovido por muchos años. ¿No les parece curioso?

La tendencia está basada en que si verdaderamente tienes dinero, eres una persona pudiente y tienes a la vez muy buen gusto, ¡por nada del mundo llevarías una pieza de ropa, un bolso, o algo con un logo, lo que es señal de querer hacer alarde de una fortuna exagerada!

¡Y esto me parece absurdo en un momento en que la moda es más lujosa y más cara que nunca y los logos y las iniciales abundan! ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo? ¿Por qué las compañías de moda perderían millones y millones de dólares si de pronto desaparecen las iniciales y los logos de la moda? ¿Y cómo es posible que medios de comunicación, que dependen de la publicidad del mundo del lujo, estén comentando esto como una realidad?

En materia de joyería los famosos aretes redondos pequeños que usaba Jackie Kennedy --sin iniciales de ningún tipo-- son unos de los de mayor venta en el mundo. Tanto los originales de oro con perlas, o copias de fantasía muy bonitas, no tienen un solo logo, y se venden porque Jackie los usaba siempre y la gente los reconoce de sus fotos.

Personalmente no me gusta llevar exceso de logos, y cuando se usan varios al mismo tiempo, me parece de muy mal gusto. Pero usar un bolso, unas gafas, o incluso conducir un carro de alta gama (que tiene su logo bien puesto en el capó) no es mal gusto. Es algo que hacemos porque nos gusta. Si yo tengo un bolso Louis Vuitton o Gucci que me encanta, no me importa que tenga sus iniciales, porque lo he comprado porque me gusta tal como es y estoy orgullosa de tenerlo.

Al mismo tiempo es absurdo que yo llevara al mismo tiempo un bolso de Vuitton, un cinturón de Hermès, unos zapatos de Gucci, unas gafas de Chanel, una pulsera de Tiffany… ¡eso sí lo encuentro muy exagerado y de poco gusto!

Se supone que todo esto ha surgido de la famosa serie televisiva “Succession”, en que los billonarios personajes no usan ni un solo logo. Y tanto el personaje de Shiv, la chica --como los hombres—nunca, nunca llevan una sola inicial. Ella lleva ropa de fantásticas marcas como Loro Piana o Brunello Cucchinelli, pero nada demuestra qué marca es. O sea, todo es discreción, y lo que se ha llamado un “lujo cauteloso”, que demuestra el dinero que tenemos y lo poderosos que somos, tan solo con llevar objetos de óptima calidad. A este “stealth luxury” se le agrega que, de toda la vida, han existido marcas que no han tenido iniciales, como era el caso de los maravillosos bolsos de Bottega Veneta, que reconocíamos por el tejido de cuero entrelazado, y sin iniciales.

He comentado esto con amigas, con expertas de moda y otras periodistas, y existe una gran controversia. Algunas me dicen que les parece muy bien que desaparezcan los logos y las iniciales, y otras me dicen: “Ay no, pero ¿por qué? Eso es algo muy personal y hay marcas que hacen cosas preciosas aunque tengan iniciales”.

Esto quizá sea el comienzo tan solo de una nueva tendencia de moda que --si sigue-- estoy segura va a dar mucho que hablar. Y aquí me incorporo a esta discusión general: logos sí o logos no. Personalmente yo diría “logos sí”, pero no todos juntos.