Activistas del grupo español Futuro Vegetal pintaron con spray un yate amarrado en Ibiza. (Crédito: FuturoVegetal/Twitter)

(CNN) -- Activistas ambientales españoles pintaron con aerosol un superyate amarrado en un puerto en Ibiza este domingo.

Activistas del grupo ecologista Futuro Vegetal publicaron un video que los muestra parados frente al superyate llamado Kaos, sosteniendo una pancarta que dice: “Tú consumes, otros sufren”. Luego, los activistas rociaron la embarcación con pintura roja y negra.

“El 1% más rico de la población mundial contamina más que el 50% más pobre”, dijeron los activistas en el video. “Nos están condenando a un futuro de dolor, miseria y desolación”.

“Están destruyendo nuestro planeta, comprometiendo la habitabilidad de la tierra y todo, para llevar un nivel de vida que va más allá de los límites de la razón”, dijeron los activistas.

Según varios sitios de noticias de la industria naviera, el yate pertenece a Nancy Walton Laurie, la heredera multimillonaria de Walmart.

CNN contactó a Laurie para un comentario, pero aún no ha recibido respuesta.

Los dos manifestantes fueron detenidos por la Guardia Civil española este domingo por la mañana y se esperaba que fueran liberados este lunes, según Futuro Vegetal.

Estos hechos siguen después de un acto similar el pasado viernes, cuando el grupo pintó con aerosol un avión privado en el aeropuerto de Ibiza, lo que provocó que la pista se cerrara durante varias horas, dijo Futuro Vegetal.

"La acción pone el broche de oro a la campaña 'Jets and Yachts, the party is over', convocada por Extinction Rebellion Ibiza que exige la prohibición de los jets privados y el fin de las emisiones de lujo”, dijo Futuro Vegetal.

El grupo climático Extinction Rebellion (XR) también se comprometió a apuntar al 1% y dijo que quiere dejar en claro que “los ricos y sus actividades de ocio que desperdician recursos esenciales son un lujo que no podemos permitirnos”.

A principios de este mes, activistas de XR en España taparon hoyos en 10 campos de golf en todo el país para protestar por el uso del agua en los campos de golf durante una de las peores sequías registradas en España.