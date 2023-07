Britney Spears sale herida al intentar saludar al jugador Victor Wembanyama 1:34

(CNN) -- Britney Spears tiene nueva música en camino. La estrella del pop colaboró en un nuevo single con el productor y exvocalista de Black Eyed Peas, Will.i.am, quien este lunes compartió un adelanto en su Instagram de una nueva canción titulada "Mind Your Business".

"¡¡¡Uh oh!!! Este verano está a punto de ponerse caliente!!!", escribió en el pie de foto de su post, que era un video con sólo texto acompañado de un fragmento de audio con un adelanto de la canción.

En el clip se escucha a Will.i.am diciendo: "You are now rocking with Will.i.am and" (Ahora estás rockeando con Will.i.am y), y Spears interviene para terminar la frase con su icónico eslogan "Britney b-h" de la canción "Gimme More", de su exitoso álbum de 2007 "Blackout".

"Mind your business, b—h (Métete en tus asuntos, b-h)", añade al final del video.

La amiga de Spears, Paris Hilton, comentó el post de Instagram del rapero de "Pump It" en el que dijo "#Sliving icons" (Hermanos icónicos), y Sam Asghari, el esposo de Spears, reaccionó en los comentarios con un par de emojis con cara de asombro.

Will.i.am y Spears colaboraron en el pasado en canciones como "Big Fat Base", un tema de su álbum "Femme Fatale" de 2011, y él fue productor ejecutivo en su álbum de 2013 "Britney Jean". También apareció en "Scream & Shout", un tema del álbum "willpower" de Will.i.am de 2013.

Spears no ha lanzado música original en solitario desde su álbum de 2016 "Glory". En 2022, colaboró con la leyenda del rock Elton John en un remix de su icónica canción "Tiny Dancer" cuando lanzaron "Hold Me Closer".

La cantante de "Circus" anunció recientemente que sus esperadas memorias "The Woman in Me" se publicarán en el mes de octubre.