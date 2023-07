Última hora y noticias en vivo de la ola de calor en Europa, Asia y Estados Unidos

Las temperaturas en algunas zonas de EE.UU. batirán récords día a día esta semana, según las previsiones

Las temperaturas peligrosamente altas seguirán asolando el suroeste y el centro-sur de Estados Unidos, y se espera que aumenten hasta mediados de semana.

Se espera un calor récord cada día hasta mediados de semana en "los estados de las Cuatro Esquinas, desde Texas hasta el valle inferior del Mississippi, y el sur de Florida", dijo el Centro de Predicción Meteorológica en su pronóstico hasta este miércoles.

Dijo que las altas temperaturas durante el día "residirán rutinariamente en los tres dígitos (Farenheit) en el suroeste del desierto y en lo profundo del corazón de Texas."

"Más al este, la Costa del Golfo y el Medio Sur pueden esperar máximas diurnas en los 30s que coinciden con puntos de rocío opresivos, lo que resulta en índices de calor sofocante entre 105-115F" (entre 40 y 45 grados Celsius), dijo el pronóstico.

Racha de calor persistente: las alertas por niveles de calor peligrosos se han publicado en zonas de Arizona y Texas durante más de 30 días seguidos, ya que una ola de calor de larga duración se ha asentado sobre partes del oeste y el sur desde mediados de junio.

Las temperaturas no han bajado de 32 grados Celsius en la zona de Phoenix desde la semana pasada, una tendencia que podría ser mortal para quienes no dispongan de aire acondicionado si no consiguen enfriar y recuperar el cuerpo durante la noche.

En Texas, El Paso batió este jueves su propio récord de rachas de altas temperaturas tras experimentar 28 días consecutivos por encima de los 37 grados, según tuiteó el servicio meteorológico.

Es probable que esa racha se extienda más allá de los 30 días, ya que se espera que El Paso registre temperaturas de al menos 39 grados hasta mediados de la próxima semana.