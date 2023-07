¿Cuánto ganan las jugadoras por jugar el mundial femenino? ¿Qué diferencia hay respecto a los hombres en el Mundial de Qatar?

Mundial femenino: estas son las participantes de América 1:28

(CNN Español) -- El póster oficial del Mundial Femenino de Fútbol de Australia-Nueva Zelandia es una obra colorida con siluetas de tres mujeres. En el medio, sobresale una pelota de fútbol. Para la FIFA, la creación busca simbolizar el cambio positivo que registra el más popular de los deportes en la rama femenina. Esa mutación de reconocer el valor del fútbol femenino no solo en su competitividad, crecimiento y visibilidad, sino pretender darle un mayor y mejor estatus sacándola de un rincón, es algo que tomó un fuerte impulso en 2023.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se plantó en marzo con una fuerte declaración de principios al rechazar que el fútbol femenino sea tratado con desdén, con una mirada por encima del hombro y con destrato de género de parte de negocios vinculados a la televisación de la Copa del Mundo femenina que se avecina.

El presidente de la FIFA advirtió: "Las mujeres merecen mucho, mucho más que eso y estamos allí para luchar por ellas y con ellas". Gianni Infantino hacía referencia a las propuestas que recibió de parte de los canales de TV en cuanto al pago para ganarse el derecho a televisar esta novena edición del Mundial. Según su declaración, la FIFA recibió ofertas de hasta 100 veces menos dinero por los derechos, comparado con lo que le pagan a la federación por los mundiales de la rama masculina.

Infantino reconoció que los partidos femeninos atraen entre 20% y 50% menos público que los masculinos, y en esa misma línea aseguró: "Bueno, ofrézcannos 20% menos, 50% menos, pero no 100% menos".

El presidente de la FIFA hizo su fuerte descargo en el Congreso de la FIFA celebrado en marzo en Kigali (Rwanda), tras recibir una carta por parte del Sindicato Mundial de Futbolistas Profesionales (Fifpro), reclamando igualdad de pagos y premios, de condiciones e infraestructuras, entre lo que perciben las jugadoras comparativamente con lo que se les abona a los hombres.

Un presupuesto de US$ 500 millones

"Hoy emprendemos un viaje histórico para el fútbol femenino y para la paridad", afirmó Gianni Infantino en el Congreso de la FIFA, tras ser reelecto para otros cuatro años más en su cargo. El hombre fuerte del fútbol dio a conocer públicamente el gran aumento de presupuesto que el organismo le dará al Mundial de Australia - Nueva Zelandia 2023.

La FIFA destinará a la competencia US$ 152 millones, tres veces más que para la edición anterior, Francia 2019, y diez veces más que para Canadá 2015. La cantidad que recibirán las federaciones pasará de los US$ 30 millones de 2019 y los US$ 15 millones de 2015, a US$ 110 millones en 2023. El restante aporte de FIFA será de US$ 31 millones para todas las Federaciones para la puesta a punto de los seleccionados de cara al Mundial.

El resto son los US$ 11 millones que la FIFA brinda a los clubes cuyas jugadoras participan de la Copa del Mundo, u$s 3 millones más que lo que aportaba en 2019.

En esa misma línea, Sporting Intelligence dio a conocer en 2018 un informe en el que dice que el salario que percibía el futbolista brasileño Neymar equivalía al de 1.693 mujeres futbolistas de las siete ligas femeninas más importantes.

El fútbol femenino de EE.UU. logra una sustancial mejora de ingresos

Las actuales campeonas mundiales de Estados Unidos, coronadas además en cuatro de las ocho copas del mundo, y ganadoras de cuatro medallas olímpicas, se plantaron ante los dirigentes de la Federación de Fútbol de su país. Esos grandes logros fueron el punto de partida del fuerte reclamo. No aceptarían un 'no' a su pedido de mejora sustancial en sus ingresos, que debían estar en la misma línea que sus pares masculinos. El acuerdo fue de US$ 24 millones de indemnización y el mismo salario que la rama masculina.

Mientras tanto, en el fútbol femenino de Argentina hubo avances, pero persiste una diferencia abismal si se lo compara con el superpoderoso fútbol femenino de Estados Unidos. En 2019 la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hizo semiprofesional a la rama femenina, al disponer que cada club de la primera división debía tener como mínimo ocho jugadoras contratadas. En 2022 cada futbolista cobraba un salario promedio de US$ 135.

Se van ganando algunos partidos, pero ganar el campeonato del reconocimiento aún queda lejos

Los derechos de retransmisión, la venta de entradas y otros acuerdos comerciales como los patrocinios conforman el trípode que sustenta el valor económico de ingreso de los clubes de fútbol, explican los expertos. Es el núcleo que ayuda a entender en parte el porqué de la diferencia distributiva sustancialmente menor de dinero que perciben las mujeres con respecto a los hombres.

No obstante, el fútbol femenino viene acrecentando su visibilidad, competitividad y poco a poco, reconocimientos. Hay dos hechos que merecen destacarse: en la final de la Eurocopa Femenina 2022, que disputaron Inglaterra y Alemania, 87.192 espectadores se hicieron presentes en el estadio de Wembley en Londres.

En esa misma sintonía el partido inaugural que sostendrán este jueves el equipo local Australia ante Irlanda tendrá el imponente marco de casi 80 mil personas que agotaron la capacidad del Accor Stadium de Sidney, confirmó Dave Beeche, director general de la Copa del Mundo. Ese mismo día, en el estadio Eden Park de Auckland, la local Nueva Zelandia recibirá a Noruega, con las 40.000 localidades casi agotadas.

La FIFA apuesta fuertemente por el éxito en asistencia, audiencia y alto nivel futbolístico de esta competencia. Faltan pocas horas para el inicio de este certamen. Será un mes en pos de la gloria para 32 selecciones. Al finalizar, el fútbol femenino mundial sabrá si dio un nuevo salto en búsqueda de más brillo, estatus y reconocimiento.