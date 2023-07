Debut de Messi en el partido Cruz Azul - Inter de Miami: a qué hora, cuándo y cómo ver en vivo

Beckham dice que Messi sigue siendo el mejor del planeta 4:49

(CNN Español) -- El mundo del fútbol está listo para ver y disfrutar de la nueva etapa futbolística del argentino Lionel Messi.

El Inter de Miami debutará este viernes en la Leagues Cup -competencia que une a la Liga MX de México y a la MLS de Estados Unidos- y lo hará contra el Cruz Azul mexicano.

Se ha especulado mucho sobre cuándo será el debut de Messi con el Inter de Miami, pero hace unos días el jugador pareció confirmar que jugará el viernes, fecha que coincide con la del propietario gerente del club, Jorge Mas, quien dijo que el debut del campeón del mundo podría ser el 21 de julio.

Asimismo, Gerardo "Tata" Martino dijo este jueves que no descarta el debut de Messi el viernes y que podemos esperar verlo el viernes, pero que no puede asegurar por completo que el argentino jugará.

Si juega, es probable que Messi solamente lo haga algunos minutos, pues recientemente terminó sus vacaciones y este martes acaba de comenzar entrenamientos con el equipo. Pese a ello, ya sabemos que incluso en segundos Messi puede sacar una jugada de ensueño.

publicidad

Para que no te pierdas el partido, a continuación todo los detalles.

Fecha y hora del partido Inter de Miami vs. Cruz Azul

El partido entre Inter de Miami y Cruz Azul se jugará este viernes 21 de julio en el DRV PNK Stadium, casa del club estadounidense.

El horario del partido, según el lugar en el que te encuentres, es el siguiente:

Miami, Estados Unidos: 8:00 pm

Ciudad de México, México: 6:00 pm

Buenos Aires, Argentina: 9:00 pm

Bogotá, Colombia: 7:00 pm

Barcelona, España: 2:00 am

¿Cómo ver en vivo?

En Estados Unidos, tendrás dos opciones: lo podrás seguir en Apple TV al adquirir el MLS Season Pass y por televisión en Univisión (esta transmisión será en español).

Recuerda que, si tienes una suscripción de Apple TV+, el MLS Season Pass en Estados Unidos tiene un costo de US$ 12,99 al mes o US$ 39 por toda la temporada. Si no eres suscriptor, te costará US$ 14,99 mensuales o US$ 49 por toda la temporada.

En tanto, en México el partido se podrá ver mediante el MLS Season Pass en Apple TV.

La página oficial de la Leagues Cup había confirmado que el partido se transmitiría por la televisión abierta mexicana en los canales 7 (TV Azteca) y 5 (Televisa); no obstante, ninguna de las televisoras promociona actualmente el partido. Hace unos días, TV Azteca sí había anunciado tanto en redes sociales como en sus señales de tele que transmitiría el partido, pero ya dejó de hacerlo.

Si eres suscriptor de Apple TV+ en México, el MLS Season Pass te costará 99 pesos al mes o 399 pesos por toda la temporada. Si no tienes la suscripción, el pase tendrá un costo de 149 pesos mensuales o 499 pesos por la temporada completa.

Si estás en otra parte del mundo, la Leagues Cup la podrás seguir también con el MLS Season Pass en Apple TV, pues la compañía tecnológica informó que está disponible en más de 100 países y regiones.