Ahora el teatro: los shows de Broadway podrían parar este viernes por nueva huelga

(CNN) -- Una votación para ir a la huelga este jueves por parte del sindicato que representa a 1.500 tramoyistas y otros trabajadores tras bambalinas podría paralizar los espectáculos de Broadway tan pronto como este viernes, según el sindicato. La votación se celebrará a lo largo del jueves.

"Esta votación sobre la huelga enviará un mensaje contundente de que no aceptaremos contratos inferiores que no reconozcan las contribuciones de nuestros trabajadores. No daremos marcha atrás a menos que tengamos un acuerdo que los miembros puedan aceptar antes del fin de semana", dijo Mathew Loeb, presidente de la Alianza Internacional de Empleados Teatrales de Escena (IATSE, por sus siglas en inglés).

Según el sindicato, una huelga paralizaría las representaciones no solo de 28 shows en Nueva York, sino también de 17 espectáculos en gira por Estados Unidos y Canadá.

La Broadway League y Disney Theatrical, los dos grupos que representan a la dirección en las conversaciones con el sindicato, no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Las votaciones de autorización de huelga casi siempre se aprueban con el voto afirmativo de una abrumadora mayoría de los afiliados de base. La mayoría de las negociaciones sindicales incluyen una votación de este tipo como parte del proceso, y la mayoría llega a un acuerdo laboral sin llegar a la huelga.

"Necesitamos mostrar fuerza y unidad para garantizar que ganemos los salarios, beneficios y derechos que todos los miembros de IATSE se han ganado y merecen", decía un correo electrónico enviado a los miembros del sindicato en el que se les instaba a votar para autorizar la huelga.

Pero es raro que una votación para ir a huelga se celebre apenas unas horas antes del inicio de un posible paro. Suelen celebrarse semanas o meses antes de la fecha límite, lo que permite mantener conversaciones antes de que los miembros del sindicato declaren la suspensión de sus actividades. El hecho de que esta votación se celebre tan cerca de la amenaza de huelga del sindicato aumenta las posibilidades de que esta vez haya paro.

Sin embargo, aún es posible evitarla. El viernes no hay funciones matinales de los espectáculos de Broadway, lo que da a los negociadores un día y medio desde el jueves por la mañana hasta el viernes por la noche, para alcanzar un acuerdo de última hora.

En el comunicado del sindicato se afirma que, aunque se alcanzó un acuerdo provisional para proteger la asistencia sanitaria proporcionada por el empleador sin recortes ni aumento de los gastos de bolsillo y para garantizar por primera vez el alojamiento proporcionado por el empleador para los equipos de gira, las dos partes siguen estando muy alejadas en otras prioridades sindicales, como el aumento de los salarios y unos periodos de descanso semanales y diarios razonables.

Un verano de huelgas

La amenaza de huelga se produce cuando 160.000 actores representados por SAG-AFTRA, así como 11.000 miembros de Writers Guild of America, ya están en huelga contra los principales estudios de cine y servicios de streaming, paralizando la mayoría de las películas y programas de televisión en producción en todo el país.

Aunque los actores de Broadway no se declaren en huelga, también están sindicados y no es probable que crucen las líneas divisorias del IATSE. Esta huelga cerraría uno de los pocos lugares en los que los actores pueden trabajar en este momento, ya que los paros laborales han paralizado la producción de cine y televisión.

Y más allá del mundo del espectáculo, hay un gran número de otros trabajadores sindicados que amenazan con ir a la huelga. El sindicato Teamsters, que representa a 340.000 miembros de UPS, anunció que irá a la huelga contra el gigante de la paquetería el 1 de agosto si no se consigue un nuevo contrato. Las dos partes acaban de acordar volver a la mesa de negociaciones la próxima semana, después de que las conversaciones se rompieran en la madrugada del 5 de julio.

Esa sería la mayor huelga contra una sola empresa en la historia de Estados Unidos.

Los tres fabricantes de automóviles sindicados del país -General Motors, Ford y Stellantis, que fabrica automóviles bajo las marcas Chrysler, Dodge, Ram y Jeep- también se enfrentan a plazos de huelga a mediados de septiembre con el sindicato United Auto Workers, y las conversaciones tuvieron un comienzo polémico.

Además, unos 15.000 trabajadores de hoteles de los condados de Los Ángeles y Orange, que se declararon en huelga contra 65 hoteles durante el fin de semana festivo del 4 de julio, amenazan con una nueva ronda de paros tras lo que, según el sindicato, es una falta de avances en la mesa de negociaciones.

La huelga sería un duro golpe para la economía de la ciudad de Nueva York, que sigue sufriendo el cambio del trabajo presencial respecto al remoto. El turismo es uno de los principales motores de la economía de la ciudad y Broadway un importante imán para esos turistas.

La Broadway League informó que en la temporada que concluyó en mayo, la primera completa desde que los espectáculos de Broadway se vieron interrumpidos por la pandemia, los teatros alcanzaron una asistencia total de 12,3 millones y recaudaron US$ 1.600 millones en venta de entradas.

–Esta es una historia en desarrollo y será actualizada.