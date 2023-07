Cómo la huelga de actores en Hollywood afectará tus películas y series favoritas

¿Qué comentó el CEO de Disney ante los reclamos del sindicato de actores? 2:18

Nueva York (CNN) -- ¿Recuerdas cuando una nueva temporada de televisión empezaba en septiembre? Este año no será así.

¿Esperas con impaciencia las superproducciones de gran presupuesto que llegarán al cine el próximo verano? Puede que eso no suceda.

¿Has oído hablar maravillas de "Breaking Bad" o "The Wire", pero nunca las has visto? ¿O quizás algo más reciente como "The Last of Us", que acaba de ser nominada a más de dos docenas de premios Emmy? Esta es tu oportunidad.

Y, por cierto, puede que pase un tiempo antes de que sepas cuántos de esos Emmy se lleva finalmente "The Last of Us" a casa. La entrega de premios, al igual que muchas otras cosas en la industria de la televisión y el cine, también es muy incierta en estos momentos.

Pero lo que sí puedes esperar son más reality shows, y tal vez programas de concursos, y probablemente más oportunidades de hacer un maratón de series que ya estrenaron en tu servicio de streaming favorito.

publicidad

Esto se debe a que unos 160.000 actores que pertenecen a SAG-AFTRA fueron a huelga, al unirse a los más de 11.000 miembros del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos que están en paro desde el 2 de mayo.

Conserjes de Hollywood se unen a la huelga de escritores 1:43

Prepararse para el largo recorrido

Por supuesto, algunas películas ya están terminadas, como "Barbie" y "Oppenheimer", y listas para estrenarse en los cines. Y, al igual que los fabricantes de automóviles u otros fabricantes que intentan acumular existencias adicionales antes de que venza el plazo de la huelga, algunos servicios de streaming se prepararon con nuevas películas y programas.

"Tuvimos que hacer planes para lo peor. Y por eso tenemos una agenda de estrenos bastante sólida que nos llevará mucho tiempo", dijo Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, en abril, justo antes del inicio de la huelga de guionistas.

Pero ese flujo de nuevas series ya disminuye poco a poco.

Los datos de los permisos de rodaje en California indican que la producción de la mayoría de las series y películas ya se detuvo por la huelga de guionistas. Aunque las películas suelen tener un guión cuando empiezan a rodarse, las revisiones y los cambios obligan a contratar a un guionista mientras se desarrolla la producción.

Ahora que los actores también están en huelga, se detendrá la mayor parte de la producción restante. La excepción serán las películas independientes que no estén asociadas a alguno de los grandes estudios.

Un grupo de programas de televisión que seguirá produciendo nuevos episodios es el de las telenovelas diurnas tradicionales. Los guionistas de estos programas no suelen estar sindicados, y los actores sindicados trabajan con un contrato diferente al que expiró este miércoles a las 11:59 p.m. PDT.

Sin embargo, la mayoría de los demás actores dejaron de trabajar en cuanto la junta de gobierno del sindicato votó a favor de la huelga a última hora de este jueves. Los afiliados votaron en un 98% a favor de autorizarla.

Los actores no harán publicidad de las películas que se estrenen, tampoco aparecerán en la alfombra roja de los estrenos, ni concederán entrevistas en podcasts. Por supuesto, la huelga de guionistas supuso la interrupción inmediata de los nuevos episodios de los late night shows estadounidenses, por lo que la oportunidad de hacer ese tipo de publicidad ya era limitada.

¿Cuánto durará?

Lo que no está claro es cuánto durará esta situación. Algunos miembros de la industria esperan que, dado que los guionistas y los actores están de baja al mismo tiempo, esto presione a los estudios y a los servicios de streaming para que mejoren sus ofertas y todos vuelvan al trabajo cuanto antes. La última vez que los guionistas y el Sindicato de Actores de Cine (SAG, por sus siglas en inglés), precursor de SAG-AFTRA, estuvieron en huelga al mismo tiempo fue en 1960, hace tanto tiempo que Ronald Reagan era el presidente del SAG que dirigía aquella huelga.

Sin embargo, todo el mundo está de acuerdo en que la industria sufre un cambio sin precedentes, ya que las formas en que el público consume espectáculos están cambiando rápidamente, y la economía con ello.

Bob Iger, CEO de Disney, no parece sugerir que habrá una solución a corto plazo, en declaraciones realizadas la mañana de este jueves.

"Se están sumando a una serie de retos a los que este negocio ya se enfrenta y que son francamente muy perturbadores", dijo Iger, quien recibirá más de US$ 25 millones en compensación este año, sobre SAG-AFTRA y el Sindicato de Guionistas en una entrevista en CNBC. "Hay que ser realistas sobre el entorno empresarial y lo que puede dar de sí este negocio".

Pero los sindicatos dicen que sus miembros sufren debido a los cambios en el negocio, como la reducción de la cantidad de residuos de emisión en la era del streaming, y son empujados hasta el punto de no poder aceptar lo que los estudios y los servicios de streaming ofrecen.

"Los estudios y los servicios de streaming han aplicado cambios unilaterales en el modelo de negocio de nuestra industria, mientras que al mismo tiempo insisten en mantener nuestros contratos congelados en ámbar", dijo un comunicado de Duncan Crabtree-Ireland, jefe negociador del sindicato, emitido la mañana de este jueves. "Los estudios y los streamers subestimaron la determinación de nuestros miembros, como están a punto de descubrir plenamente".

Así las cosas, no esperes ver pronto el regreso de muchas de tus series favoritas.