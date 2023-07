"La música a veces puede ayudar a personas con Alzheimer", dijo Lady Gaga sobre Tony Bennett 0:49

(CNN) -- Aquí está una mirada a la vida del cantante ganador del Grammy Tony Bennett, famoso por su canción más famosa, "I Left My Heart in San Francisco".

Datos personales de Tonny Bennett

Fecha de nacimiento: 3 de agosto de 1926

Lugar de nacimiento: Barrio de Queens, en Nueva York

Nombre de nacimiento: Anthony Dominick Benedetto

Padre: John Benedetto, tendero

Madre: Anna (Suraci) Benedetto, trabajadora textil

Matrimonios: Susan (Crow) Benedetto (2007-presente); Sandra (Grant) Benedetto (1971-2007, divorcio); Patricia (Beech) Benedetto (1952-1971, divorcio).

Hijos: con Sandra Benedetto: Antonia, 1974, y Joanna, 1969. Con Patricia Benedetto: Daegal “Dae”, 1955, y D'Andrea "Danny", 1954.

Fecha de servicio militar: Ejército de EE.UU., 1944-1946.

Otros hechos sobre Tonny Bennett

Ha sido nominado a 41 premios Grammy y ha ganado 19, además recibió un premio Lifetime Achievement Award.

Fue nominado a cinco premios Primetime Emmy y ganó dos.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Bennett luchó en Francia y Alemania, y participó en la liberación de un campo de concentración. Estas experiencias llevaron a Bennett a convertirse en pacifista y activista contra la guerra.

Sufrió un problema de drogas en la década de 1970.

Fue un consumado pintor con obras de arte en exhibición permanente en el Smithsonian, en la ciudad de Washington.

Su carrera estuvo a cargo de su hijo Danny a quien Bennett atribuye haber estabilizado sus finanzas y revitalizado su carrera.

Cronología de la carrera de Bennett

1949 - Actúa con la animadora Pearl Bailey en un club de la ciudad de Nueva York y es descubierto por Bob Hope. Hope sugiere que adopte el nombre artístico de Tony Bennett.

1950 - Firma con Columbia Records. Tiene una serie de éxitos que encabezaron las listas de éxitos, "Because of You" y "Rags to Riches", de principios a mediados de la década de 1950.

1963 - Gana los premios Grammy por grabación del año y mejor interpretación vocal solista masculina por "I Left My Heart in San Francisco".

Marzo de 1965 - Bennett marcha con el Dr. Martin Luther King Jr. en la Marcha de Selma a Montgomery por el derecho al voto.

Década de 1970 — la popularidad de Bennett se desvanece y no tiene contrato discográfico. También lucha contra problemas financieros y de drogas, incluida una gran deuda con el Servicio de Impuestos Internos. Su hijo, Danny, asume el cargo de gerente.

1986 - Bennett vuelve a firmar con Columbia Records y comienza a revitalizar su carrera. A lo largo de la década de 1980 y principios de la de 1990, encuentra una nueva audiencia de jóvenes y aparece en programas como "Late Night with David Letterman" y "The Simpsons".

1993 - Gana un premio Grammy a mejor interpretación vocal pop tradicional por el álbum "Perfectly Frank".

1993 - Aparece en el escenario con los Red Hot Chili Peppers en los MTV Video Music Awards.

1994 - Gana un Grammy a la mejor interpretación vocal pop tradicional por el álbum "Steppin' Out".

1995 - Gana premios Grammy por mejor interpretación vocal pop tradicional y álbum del año por el álbum "MTV Unplugged".

1996 - Gana un premio Emmy por actuación sobresaliente en un programa musical o de variedades por "Tony Bennett Live by Request: A Valentine Special".

1997 - Gana un Grammy a la mejor interpretación vocal pop tradicional por el álbum "Here's to the Ladies".

1998 - Gana un Grammy a la mejor interpretación vocal pop tradicional por el álbum "Tony Bennett on Holiday".

1999 - Bennett y Susan Crow establecen Exploring the Arts, una fundación que trabaja con 17 escuelas en las ciudades de Nueva York y Los Ángeles. Su misión es “fortalecer el papel de las artes en la educación secundaria pública”.

2000 - Gana un Grammy a la mejor interpretación vocal pop tradicional por el álbum "Bennett Sings Ellington - Hot & Cool".

21 de febrero de 2001: recibe el premio Grammy Lifetime Achievement Award.

2001 - Naciones Unidas le encarga crear una pintura para su 50 aniversario.

2003 - Gana un Grammy al mejor álbum vocal pop tradicional por "Playin' With My Friends - Bennett Sings the Blues".

2004 - Bennett y k.d. lang ganan un Grammy al mejor álbum vocal pop tradicional por "A Wonderful World".

2005 - Homenajean a Bennett en el Centro Kennedy.

2006 - Gana un Grammy al mejor álbum vocal pop tradicional por "The Art of Romance".

2007 - Gana un Grammy por mejor álbum vocal pop tradicional por "Duets: An American Classic" y un Grammy junto con Stevie Wonder por mejor colaboración pop vocal por "For Once in My Life".

2007 - Gana un premio Emmy a la interpretación individual sobresaliente en un programa musical o de variedades por “Tony Bennett: An American Classic”.

2011 - El álbum de Bennett, "Duets II", alcanza el número uno en la lista Billboard 200, lo que lo convierte en el artista vivo de mayor edad en lograr esa hazaña.

2012 - Gana un Grammy por mejor álbum vocal pop tradicional por "Duets II" y un Grammy junto con la fallecida Amy Winehouse por mejor interpretación pop de dúo/Grupo por "Body and Soul".

2015 - Gana un Grammy por mejor álbum vocal pop tradicional por “Cheek to Cheek” con Lady Gaga.

15 de febrero de 2016 - Gana un premio Grammy al mejor álbum vocal pop tradicional por "The Silver Lining: The Songs of Jerome Kern".

20 de diciembre de 2016 - "Tony Bennett Celebrates 90: The Best Is Yet to Come" se transmite por NBC. El especial incluye actuaciones de Lady Gaga, Bob Dylan, Madonna, Elton John, Rufus Wainwright, Billy Joel y otros.

1 de febrero de 2021 - En una exclusiva de la revista AARP, la familia de Bennett revela que comenzó a mostrar síntomas de la enfermedad de Alzheimer en 2015 y se le diagnosticó en 2016.

3 y 5 de agosto de 2021 - Bennett y Lady Gaga comparten escenario en New York's Radio City Music Hall para "One Last Time: An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga", en lo que se anuncia como sus últimas presentaciones juntos. Los dos artistas, que se unieron por primera vez en 2011, también lanzarán un álbum conjunto más adelante en 2021.

Octubre de 2021 - Bennett establece un nuevo récord mundial Guinness por ser la persona de mayor edad en lanzar un álbum con material nuevo, “Love for Sale” con Lady Gaga.

3 de abril de 2022 - Gana el Grammy al mejor álbum vocal pop tradicional por “Love for Sale”, con Lady Gaga.

21 de julio de 2023 - Se anuncia la muerte de Tony Bennett, a los 96 años.