Con la salida de Irene Vélez, ya son 11 los ministros que dejaron el Gobierno de Petro en menos de un año

CNN Español) -- Irene Vélez, quien hasta este 19 de julio fue ministra de Minas y Energía del presidente de Colombia, Gustavo Petro, es la más reciente funcionaria en salir del Gobierno, con lo que ya son 11 ministros de los 18 en total que han salido en el primer año del mandato de Petro.

Este 20 de julio se conoció la renuncia de la ministra de Minas y Energía a través de una extensa carta que publicó en su cuenta de Twitter, en la que además de anunciar su renuncia como jefa de esa cartera enumeró una serie de acciones que adelantó en su cargo durante once meses.

"Hoy, con profundo respeto por la institucionalidad decido apartarme del cargo de ministra para evitar que las investigaciones en mi contra interfieran con la ejecución del programa de gobierno", escribió Vélez en Twitter.

Las investigaciones a las que hace referencia Vélez en su misiva de renuncia se refieren a investigaciones de los entes de control por presunto tráfico de influencias. La Procuraduría General de Colombia, que investiga cuestiones disciplinarias de funcionarios públicos, abrió una indagación previa contra Vélez "por el presunto uso irregular de su cargo para influir ante un agente de Migración Colombia" para indagar si "persuadió" a un funcionario de Migración para que facilitara la salida del país de su hijo menor de edad "pese a no disponer del permiso que para este tipo de situaciones exige la ley".

Medios locales reportaron que la Fiscalía también iniciará una investigación contra la exministra por este caso relacionado con presunto tráfico de influencias.

"Estaré siempre presta a responder a las autoridades cuando así lo requieran", dijo Vélez en su misiva este miércoles sobre las investigaciones en su contra.

Tras conocerse su renuncia, el presidente Gustavo Petro defendió la gestión de la exfuncionaria.

"Irene se va sin que se haya perdido un peso, con adelanto importante en las tareas normativas para la transición energética y con la elaboración del nuevo código de minas. En su administración comenzaron a ser realidad las comunidades energéticas, su retiro voluntario se debe a hechos anteriores a mi Gobierno", escribió Petro en Twitter. "Suerte y muchas gracias".

Vélez fue profesora de la Universidad del Valle y se define en su página web como investigadora activista "dedicada al estudio crítico de los conflictos ambientales y agrarios de Colombia". También añade que se ha interesado por entender los procesos de "despojo tóxico, racismo ambiental y discriminación étnico-racial en distintas geografías extractivas".

Es filósofa de la Universidad Nacional de Colombia, con un doctorado en Geografía Política de la Universidad de Copenhague.

Con la renuncia de Vélez ya son 11 los ministros que dejan el Gobierno de Petro, de un total de 18 carteras. El próximo 7 de agosto Petro cumple un año de gestión.

Los ministros que han dejado las carteras son los siguientes:

Alejandro Gaviria - Ministerio de Educación

Alejandro Gaviria dejó el Ministerio de Educación el pasado 27 de febrero luego de hacer fuertes críticas a la reforma de salud de Petro, uno de los proyectos claves del Gobierno que por ese entonces estaba en trámite en el Congreso. Gaviria es uno de los mayores conocedores del sistema de salud colombiano, pues fue ministro de esa cartera durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

La reforma a la Salud no fue aprobada. En reemplazo de Gaviria fue nombrada Aurora Vergara, la primera mujer negra en ocupar esta cartera en el país.

Patricia Ariza - Ministerio de Cultura

Cuando Petro nombró como ministra de Cultura a Patricia Ariza, el medio cultural celebró la llegada de la dramaturga, actriz y poeta a este ministerio. Sin embargo, en un remezón ministerial de abril, cuando Petro pidió la renuncia protocolaria a todos sus ministros, Ariza salió del cargo. Dijo que no le fue comunicada su salida antes del anuncio oficial, pero ha señalado en diferentes ocasiones que no es opositora del Gobierno: "Hemos tenido diferencias con la política de la música, pero no quiero que esas diferencias me conviertan en una persona de la oposición", dijo a Caracol Radio después de su salida como ministra.

Jorge Ignacio Zorro es el ministro encargado de Cultura. No ha habido nombramiento desde abril de este año de un líder en esta cartera.

José Antonio Ocampo — Ministerio de Hacienda

José Antonio Ocampo fue un funcionario clave por su trayectoria académica y la confianza que proyectaba en los mercados por su tono moderado al frente de la cartera monetaria del Gobierno. Ocampo fue clave en la reforma tributaria que aprobó el Congreso el año pasado, la primera gran reforma del mandato de Petro.

Salió de su cargo en abril de este año y en su reemplazo fue nombrado Ricardo Bonilla, un funcionario muy cercano al presidente Petro, quien lo acompañó como secretario de Hacienda durante su paso por la Alcaldía de Bogotá y que durante la campaña presidencial de 2022 fue asesor en temas económicos y pensionales del hoy presidente.

Alfonso Prada — Ministerio del Interior

Alfonso Prada, un político que trabajó, entre otros, para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, dejó el cargo de ministro del Interior, así como el de portavoz del Gobierno, en abril de este año. En su reemplazo fue nombrado Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal Colombiano.

Cecilia López — Ministerio de Agricultura

Cecilia López salió del ministerio de Agricultura en abril de este año y en su reemplazo fue nombrada Jhenifer Mojica, quien fue directora de asuntos étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras.

Arturo Luna — Ministerio de Ciencias

El ministro Arturo Luna, quien se desempeñó en la cartera de Ciencias durante el gobierno anterior y había liderado la agenda de uso sostenible, salió del cargo en abril de este año. En su reemplazo fue nombrada Yesenia Olaya, quien trabajó como viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento de ese mismo ministerio.

Carolina Corcho — Ministerio de Salud

Carolina Corcho dejó el ministerio de Salud en abril de este año. En sus últimos meses al frente de la cartera, estuvo en el ojo del huracán por cuenta de la polémica reforma a la salud, que tuvo opiniones divididas y que finalmente no fue aprobada en la legislatura anterior.

Su nombramiento levantó espinas por las posiciones de Corcho frente al sistema de salud en el país, el fin de las EPS y sus declaraciones sobre las condiciones de los profesionales médicos durante la pandemia de covid-19 y la difusión de datos falsos en sus denuncias.

En su reemplazo fue nombrado Guillermo Alfonso Jaramillo, quien se desempeñó como secretario de Salud durante el mandato de Petro en la alcaldía de Bogotá.

Guillermo Reyes — Ministerio del Transporte

Guillermo Reyes, que acompañó al presidente Gustavo Petro en el ministerio de Transporte y estuvo muy involucrado en la reapertura del paso transfronterizo entre Colombia y Venezuela en septiembre del año pasado, salió de esta cartera en abril de este año y fue reemplazado por William Camargo, quien hasta ese momento fue director de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Sandra Urrutia — MinTIC

Sandra Urrutia, quien se desempeñó como ministra de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) fue otra de las reemplazadas en el remezón de abril de este año. Su reemplazo fue Mauricio Lizcano, quien hasta ese momento era director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

María Isabel Urrutia — Ministra del Deporte

María Isabel Urrutia fue la primera colombiana en ganar una medalla de oro para Colombia en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Tras su paso por el deporte, se desempeñó como representante a la Cámara entre 2002 y 2010. Fue nombrada como ministra del Deporte entre agosto de 2022 y febrero de 2023, cuando Petro anunció su salida junto a los ministros de Educación y Cultura.

En su reemplazo fue nombrada Astrid Rodríguez, maestra en educación física, investigadora y docente universitaria con experiencia en formulación de políticas públicas en educación física, deporte y recreación, así como en gestión de proyectos educativos.