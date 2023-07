(CNN) -- Las notificaciones llegaron al teléfono de Barbie Koelker durante varios días después de que se lanzara el tráiler de la película "Barbie". Sus amigos querían saber qué pensaba.



"Saben que he luchado para que la gente se tome en serio a Barbie", explica Koelker.

Esta ejecutiva de marketing de 38 años de Los Ángeles dice que le encantó tener un vistazo de la película.

La reverenda Barbara Aziz tuvo una reacción muy distinta. Cuando oyó hablar por primera vez de la nueva película, un pensamiento pasó por su mente: "Dios mío, aquí vamos otra vez".

Durante décadas, esta pastora de 57 años de Texas se ha opuesto a cualquier intento de imponerle ese nombre. "Pueden llamarme como quieran", suele decir, "cualquier cosa menos Barbie".

Desde su debut en 1959, el nombre de Barbie ha sido una de las características más conocidas de la muñeca.

publicidad

Barbie, que en el caso de la muñeca es la abreviatura de Barbara Millicent Roberts, ya era un apodo para Bárbara mucho antes de que la versión de Mattel llegara a las estanterías, y un nombre que algunos padres daban a sus hijas. Pero a medida que crecía la popularidad de la muñeca, se produjo una especie de "baby boom" de Barbie.

Según datos de la Administración de la Seguridad Social, 1964 fue el año más popular del nombre, con 190 Barbies reales nacidas en Estados Unidos. También ha seguido siendo un apodo para las Bárbaras, amado por algunos que adoran la muñeca y desdeñado por otros que no se identifican con lo que creen que representa.

"Me encanta Barbie. Podría hablar de ella durante horas", dice Barbie Hargrave, de 52 años, de Baltimore.

Por supuesto, cuando se trata de la icónica muñeca, no solo las Barbies de la vida real tienen algo que decir. Las proporciones poco realistas de la muñeca y sus pies siempre arqueados han alimentado décadas de críticas culturales.

Pero hoy en día, muchas mujeres que en su juventud se divertían subiendo ascensores en la Casa de los Sueños, empujando elegantes Corvettes y llevando la cuenta de un sinfín de diminutos tacones, están entusiasmadas con el momento de Barbie en la gran pantalla. ("Barbie" será estrenada por Warner Bros., que al igual que CNN es una unidad de Warner Bros. Discovery).

¿Y quién mejor que las Barbies, Barbs y Bárbaras de la vida real para recordarnos por qué la muñeca, y ahora la película, significan tanto para generaciones de mujeres? Esto es lo que dijeron algunas de ellas a CNN.

Conoció a Margot Robbie en la 'alfombra rosa' de la película. Un video de ellas diciendo 'Hola, Barbie' se hizo viral

Bárbara Miranda, que desde niña se hace llamar Barbi, sabía que tenía que encontrar la manera de llegar al estreno de la película que comparte su nombre.

"Sabía que no iba a ser una película más. Sabía que iba a ser LA película. Sabía que iba a ser una declaración. Sabía que la gente se iba a volver loca. Sabía que si haces una película sobre un icono como Barbie, tienes que hacerlo genial", dice.

Y Miranda, de 25 años, quería estar en primera fila. Porque mucho antes de ser una periodista con más de 100.000 seguidores en las redes sociales que presenta un podcast de cine y moda, era una niña en Buenos Aires con una enorme caja llena de muñecas Barbie debajo de la cama.

Durante años, cada vez que salía de casa, llevaba consigo una muñeca Barbie. A veces intentaba llevar un traje a juego. Hacía ropa para las muñecas con su abuela y soñaba con la vida que podría tener algún día.

Así que mientras visitaba a su hermana en Milán este mes, Miranda se fue de compras de segunda mano para encontrar el traje perfecto que ponerse. Y esta semana tomó un vuelo a Londres, con la esperanza de conseguir un lugar en la "alfombra rosa" del estreno de Barbie. Sabía que las posibilidades podían ser escasas, pero el mundo de posibilidades que Barbie le había mostrado de niña la hizo decidirse a seguir adelante.

"Si vas a por ello, si trabajas duro, el universo hará lo suyo", dice Miranda.

Después de hacer fila durante horas, Miranda consiguió una de las codiciadas pulseras para la alfombra rosa. Acudió al acto vestida de "Barbie periodista", con una chaqueta rosa, un micrófono de karaoke en la mano y un periódico falso que había escrito con artículos sobre Barbie.

Entonces grabó con su teléfono un momento que dice que nunca olvidará.

Al pasar Margot Robbie, la estrella de la película, Miranda llamó su atención.

"Le dije: 'Me llamo literalmente Barbie'. Y ella dijo: 'Vaya, no puede ser'".

Al poco tiempo, las dos Barbies se reían mientras representaban una de las escenas de la película y se saludaban con un alegre "Hola, Barbie".

"Todavía no tengo palabras para describir lo que viví", escribió Miranda en español al compartir un video del momento en Instagram. Fue, dice, "el día más feliz de mi vida".

Un profesor le dijo una vez que se cambiara el nombre. Ella se negó

Barbie Koelker dice que nunca olvidará lo que una vez le dijo un profesor cuando le entregó su currículum: "Tienes que cambiarte el nombre. Nadie te tomará en serio".

Koelker se mantuvo firme. Barbie es su nombre desde que tiene uso de razón.

"Si la gente no puede tomarme en serio como Barbie", dice, "entonces no quiero trabajar para ellos".

Koelker dice que soportó algunas burlas en el patio de recreo cuando era pequeña. Incluso ahora, cuando dice su nombre, la gente la mira con recelo.

"Te subes a un Uber y muchos dicen: 'Oh, tu nombre es tan genial. Pero, ¿es ése tu verdadero nombre?' ¿Preguntas a Bills y Bobs si ése es su verdadero nombre?", dice Koelker.

Pero eso no la detiene, ni a ella ni a su amor por las muñecas con las que creció. Dice que le ayudaron a confiar en sí misma.

"Si la muñeca Barbie puede ser cualquiera, entonces Barbie como persona puede ser cualquiera. Barbie fue la primera muñeca cuya casa de muñecas no tenía cocina. Es astronauta. Es abogada. Es candidata presidencial. Ha tenido todas las carreras que puedas soñar", dice Koelker.

Esa es una de las razones por las que Koelker aún atesora las muñecas Barbie con las que creció, y por las que está entusiasmada por ver la película.

"Me encanta que la película adopte el rosa y no se disculpe por ello... No susurra 'Barbie', sino que grita 'Barbie', y desata la alegría", dice Koelker.

Tenía entradas para ver la película con su marido el jueves por la noche, y sí, iban de rosa.

Ya de adulta, coleccionaba Barbies de porcelana con vestidos de baile de diseño.

Barbie Hargrave dice que a menudo le preguntan después de presentarse: "¿Dónde está Ken?"

"Porque resulta que mido 1,77 m y tengo el pelo largo y rubio", dice Hargrave.

Aunque comparte algunos rasgos con la muñeca y solía trabajar como modelo, Hargrave dice que la razón de su nombre es más profunda.

La llamaron así por una tía muy querida que falleció antes de que ella naciera.

"Se llamaba Barbie mucho antes que la muñeca Barbie. Ya estaba casada y tenía hijos cuando apareció Barbie", explica Hargrave.

Pero Hargrave dice que la muñeca Barbie también ha desempeñado un papel importante en su vida.

De niña, recuerda jugar con la piscina, la plaza de la moda y el avión de Barbie.

"Era un mundo imaginario y, con los autos, era como una forma de vida completa. Podías crear toda una ciudad, toda una vida, todo lo que quisieras".

Ya de adulta, colecciona muñecas Barbie de porcelana con vestidos de baile de diseño y sale con sus amigas para celebrar el Día Nacional de Barbie, que marca el aniversario del debut de la muñeca.

Su amor por la muñeca no ha disminuido con los años. Se siente orgullosa cada vez que alguien la compara con el juguete.

"Lo veo como un cumplido", dice. "Es una muñeca que ha trascendido muchas décadas y ha evolucionado con los tiempos".

Y Hargrave también lo ha hecho.

"Tengo un máster en educación. Ahora tengo mucho éxito en ventas. Estoy realizada en educación y en mi trabajo, y eso me encanta, y espero estar mostrando esos valores".

Antes la llamaban Barbie. Ahora, para la mayoría de la gente, es Barb

Barb Dancer dice que su madre siempre le contaba una historia.

"Me pusieron 'Barbie' porque era muy pequeñita, pesaba como 2 kilos", dice Dancer, de 60 años, de Traverse City, Michigan.

Dancer no está segura de que sea cierto, pero en cualquier caso, el nombre le quedó bien, al menos durante un tiempo. Dancer se llamaba Barbie y también jugaba con Barbies. A menudo hacía que sus muñecas montaran a caballo, algo que también le encantaba.

Cuando llegó a la escuela secundaria, Dancer decidió que era hora de cambiar de nombre. Le dijo a la gente que empezara a llamarla Barb. Y hasta el día de hoy, ése es el nombre que usa la mayoría, aunque algunos seres queridos la siguen llamando Barbie.

El cambio de nombre, dice, tuvo más que ver con el crecimiento que con cualquier sentimiento negativo hacia la muñeca.

"Era genial llamarse Barbie. No era como ahora", dice. "Sus proporciones irreales y la cosificación de la mujer no formaban parte de nuestro vocabulario. Nadie se lo pensaba dos veces entonces. Simplemente nos encantaba y jugábamos con todas las cosas que tenía".

Dancer dice que espera que la película aborde la muñeca con una sensibilidad más moderna.

"Espero que trate de la emancipación de la mujer, no de su cosificación", afirma.

Y en cuanto a su propio nombre, Dancer dice que hoy en día lo piensa de otra manera.

"Ahora que me hago mayor, me da igual cómo me llamen", ríe. "Cualquier cosa que parezca más joven, como Barbie, estaría bien".

Sus hermanas querían llamarla como su muñeca favorita

Bárbara Aziz, pastora de la Primera Iglesia Metodista Unida de Portland, Texas, insiste en decir a la gente que no se llama Barbie. Pero si hubiera sido por sus hermanas mayores, así habría sido.

En 1965, ese fue el nombre que sugirieron para su nueva hermana. Querían llamarla como su muñeca favorita.

"Por suerte, mi madre dijo que no", cuenta Aziz. Y se convirtió en Barbara.

Al igual que sus hermanas, creció jugando con muñecas, y le encantaban, sobre todo el avión Barbie que compartía con ellas. Pero no le gustaba el apodo que le ponían.

"Cuando me llamaban así, era condescendiente. Porque Barbie no se representaba... como 'girl power'. Era todo lo contrario", dice Aziz. "Nunca me pareció genuino ni amable, y por eso creo que esa es mi aversión".

Pero hace varios años, la conocida resistencia de Aziz al nombre dio lugar a un regalo inesperado.

Un grupo de jóvenes de su congregación le confeccionó una muñeca "Barbie Pastora" no oficial, con gafas, un atril para los sermones y una estola parecida a la que Aziz lleva cuando predica.

Una caja hecha por los estudiantes también destaca sus pasatiempos: "¡Una de las partes favoritas de la Pastora Barbie de ser pastora es el bautismo!".

Desde entonces, Aziz ha llevado a la "Pastora Barbie" a otras congregaciones que ha dirigido. Le ha ayudado a conectar con los niños, dice, y a recordarles que la alegría es una parte importante del culto.

"También ayuda a los más tímidos a saber que nos divertimos en la iglesia. Tenemos una alegría profunda y una fe profunda. Siempre la presento inmediatamente en cada iglesia", dice Aziz. "Los feligreses se ríen y empiezan a relacionarse rápidamente".

Tiene a la "Pastora Barbie" en una estantería de su despacho, junto a figuras de la Mujer Maravilla y Jesús.

"La uso para fomentar la autonomía de las niñas porque soy una firme defensora de ello. Y soy una mujer en un mundo de hombres", dice Aziz.

Es un mensaje en el que Aziz espera que se apoye la nueva película.

A pesar de su escepticismo inicial, tras ver recientemente un tráiler de la película de "Barbie", Aziz dice sentirse entusiasmada por ver cómo se cuenta la historia.

"La parte en la que muestra su pie plano es divertidísima. Creo que veré la película cuando salga", dice Aziz.

La pastora sigue sin querer que le llamen Barbie. Pero si la película provoca otro boom de nombres de bebés, puede que algún día acabe bautizando a una.