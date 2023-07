Conoce a la diseñadora de moda de Barbie 1:01

(CNN) -- Desde looks completamente rosa cuidadosamente coordinados hasta opulentos atuendos de noche hechos en colaboración con Oscar de la Renta, no es ningún secreto que Barbie lleva siendo, desde hace mucho tiempo, uno de los juguetes más vanguardistas del mercado.

Es una reputación forjada en gran parte gracias a Carol Spencer, una estudiosa de bellas artes que ahora tiene 90 años y que respondió a un anuncio de empleo en un periódico en 1963 para convertirse en diseñadora de moda de Barbie, cargo que ocupó durante 36 años hasta 1999, lo que la convierte en el estilista con más años de servicio de la figura.

“Cuando me uní a la compañía, trabajé con Ruth Handler (la inventora de Barbie) que todavía estaba en Mattel. Tan pronto como comencé, realmente me enamoré de esta pequeña muñeca llamada y se convirtió en mi pasión”, dijo Spencer en una entrevista telefónica desde la convención de Barbie de 2023 en Orlando.

Pero convertirse en diseñadora de moda en California estuvo muy lejos de los primeros años de vida de Spencer. Nacida en 1932 en Minneapolis, Spencer dijo que rechazaba los estereotipos femeninos comunes de la época. "Me gradué de la escuela secundaria en 1950 y en ese momento había básicamente cinco trabajos para mujeres. Podrías ser maestra, enfermera, secretaria, oficinista o esposa y madre", dijo a Business Insider en 2019.

En cambio, Spencer se matriculó en la Facultad de Arte y Diseño de Minneapolis para estudiar bellas artes con diseño de moda y, después de graduarse con una licenciatura en artes en 1955, viajó a Nueva York para una pasantía de "edición invitada" en Mademoiselle Magazine (junto a Joan Didion), antes de mudarse a Milwaukee para trabajar en diseño de moda.

Siete años después, consiguió el trabajo en Mattel y se mudó por todo el país para cumplir lo que cree que era su destino.

Es una carrera celebrada en su libro recientemente reeditado, “Dressing Barbie” (Harper Books), en el que Spencer reflexiona sobre algunos logros de su carrera como modista en miniatura.

Los atuendos de Barbie "replican la historia" del momento

“Cuando miras hacia atrás, las muñecas Barbie replican la historia y muestran lo que estaba sucediendo en ese momento, por lo que la década de 1960 fue una de mis décadas favoritas para trabajar con Barbie. Estaban pasando tantas cosas. La moda estaba cambiando desde el 'período modisto', donde la alta moda comenzó en Europa y se extendió por todo el mundo, a un gran movimiento cultural juvenil, el advenimiento de la moda 'mod' y los maravillosos diseños de Mary Quant. Había nuevos músicos maravillosos: Elvis Presley y The Beatles, por ejemplo. Fue muy divertido trabajar en el estilo cambiante de Barbie además de eso”, dijo Spencer.

Spencer dice, sin embargo, que Barbie nunca se posicionaría como una vanguardia en este nuevo movimiento juvenil.

“La ropa y el estilo de Barbie tienen que ser comprensibles para un niño. Así que siempre esperábamos que las modas se establecieran antes de crear piezas para Barbie. También tenía que ser saludable (siempre teníamos que ponerle ropa interior a la Barbie, por ejemplo), pero también hacerlo un juguete divertido”, dijo.

Cuando Barbie salió por primera vez en marzo de 1959, fue presentada como una modelo adolescente; una alternativa brillante a las muñecas de papel de vestir y desvestir que los niños recortaban y jugaban en ese momento. Si bien los estrechos estándares de belleza de Barbie han causado consternación en la actualidad, Spencer dice que la intención de Handler siempre fue que la muñeca se moviera con los tiempos.

“El plan de Ruth Handler era que la muñeca fuera lo más realista posible y evolucionara a medida que evoluciona la sociedad. Ella fue diseñada para ser interpretada y jugada de muchas maneras diferentes”, dijo.

A medida que cambiaban los tiempos, el proceso de diseño también comenzó a cambiar, dijo Spencer. Mientras que los diseñadores de hoy trabajan en computadoras, Spencer y el equipo de diseño trabajaron en modas en modelos 3D de muñecas en lugar de dibujos ("los dibujos a menudo no se relacionan con el aspecto de algo en una caja o paquete", dijo Spencer).

“El equipo hizo todo a mano; desde hacer patrones, cortarlos, hasta coser las prendas en miniatura y luego hacíamos ajustes hasta que se veía bien en Barbie y en la caja. La escala de Barbie es aproximadamente 1/6 de la escala de una persona real y todo lo necesario para verse bien”.

Si bien Spencer es el miembro más antiguo del equipo de diseño de Barbie, señala que desde mediados de los 70 hasta principios de los 90 hubo tres diseñadores para la muñeca. “Yo era del Medio Oeste y más o menos la diseñadora más conservadora. También estaban Kitty Black Perkins, que era negra y del sureste y Janet Goldblum de Nueva York. La empresa quería diseñadores de una variedad de orígenes y cada uno de nosotros tenía diferentes fortalezas”, dijo.

Aunque en el momento de esta entrevista Spencer no había visto la película y aún no sabía si alguno de sus diseños exactos aparecerá, dijo que las escenas que había visto se mantienen fieles al espíritu de los diseños. “La ropa ha utilizado el sabor de muchos de nuestros diseños, pero aún no he visto ninguna réplica directa”, dijo Spencer.

“Hay mucho vichy rosa y blanco, por ejemplo, que es un patrón de tela que usamos unas cinco o seis veces a lo largo de los años, pero la diseñadora de la película (Jacqueline Durran) ha actualizado los estilos, como hacen todos los diseñadores. También ha tenido que hacer que la apariencia funcione en los actores que necesitan moverse y mantener la apariencia del vestuario”, dijo Spencer, quién admite haber reproducido los trajes en miniatura de Barbie en tamaño adulto para sí misma solo dos veces, incluida una camisa bordada estilo occidental que usó con jeans azules, un sombrero de 10 galones y botas de vaquero.

Además de un catálogo anterior de cientos de muñecas, la colección personal de Barbies de Spencer en un momento totalizó más de 500 muñecas en su casa en Los Ángeles, incluidas 400 en su comedor solamente. Si bien le gusta bromear diciendo que nunca estás solo en su casa, la diseñadora está en el proceso de encontrar "hogares amorosos" para su extensa colección junto con su Barbie Magical Mansion equipada con muebles en miniatura recolectados de sus viajes alrededor del mundo.

Pero hay algunas muñecas que siempre permanecerán con ella, incluida una muy querida pelirroja Barbie Benefit Ball de 1992, vestida con un elegante vestido dorado y verde azulado metálico y una muñeca Golden Jubilee Barbie de 1996, con el nombre de Carol Spencer en la parte de atrás. “Ella es una de mis favoritas. La amo. Soy la única diseñadora que tiene su nombre impreso en una muñeca Barbie y realmente significa mucho”, dijo.