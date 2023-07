Tony Bennett y Lady Gaga compartieron una larga amistad: así fueron sus anécdotas y colaboraciones

El legado del cantante Tony Bennett, quien murió a los 96 años 3:43

(CNN) -- La colaboración artística que por años mantuvieron Tony Bennett y Lady Gaga no era algo que resultara evidente a simple vista.



Gaga ganó reconocimiento en la década de 2010 por éxitos pop como "Poker Face" y la experimentación vanguardista en álbumes como "Artpop", mientras que Bennett, un cantante que se ceñía principalmente a los estándares, tenía más de 80 años cuando se conocieron.

Sin embargo, Bennett y Gaga se hicieron amigos rápidamente y colaboraron estrechamente hasta que Bennett murió este viernes a los 96 años. Grabaron dos álbumes juntos, "Cheek to Cheek", de 2014, y "Love for Sale", de 2021, con el que ganaron el premio Grammy al mejor álbum vocal pop tradicional.

"Tony es una de mis personas favoritas en todo el planeta, y lo amo con todo mi corazón", le dijo Gaga a Zoe Ball de BBC Radio 2 en 2021. "No puedo decirte lo mucho que aprendí de él, y lo que es cantar con una leyenda durante tantos años", añadió.

Bennett, que a menudo se refería a Gaga como "Lady", también elogió su talento y la amistad que compartieron lo largo de los años. Además, amaba a Gaga por quién era, con su inclinación por los trajes extravagantes y las pelucas altísimas.

"Cuando empecé a trabajar con Tony, él no me dijo: 'Tienes que quitarte todos esos disfraces locos y limitarte a cantar'", le relató Gaga a Parade en 2014. "Me dijo: 'Sé tú misma'".

Gaga aún no ha comentado públicamente la muerte de Bennett. CNN se puso en contacto con representantes de Gaga.

Cuando Tony Bennett conoció a Lady Gaga

En 2011, Gaga interpretó una canción de Nat King Cole durante una recaudación de fondos para la Fundación Robin Hood. Bennett estaba entre los asistentes, y quedó tan impresionado con la actuación de Gaga que le sugirió grabar un álbum juntos, a pesar de no haberse conocido antes, dijo ella a Vogue en 2014.

"Hacer esto con Tony es una experiencia que me llena de humildad", declaró.

Después de lanzar su primer sencillo juntos, el éxito de Rodgers y Hart "The Lady is a Tramp", en 2011, comenzaron a planear lo que se convertiría en su primer álbum: "Cheek to Cheek". El disco de 2014 incluía clásicos de jazz de Cole Porter, Irving Berlin y contemporáneos de esos compositores. En una entrevista con PBS, Gaga lo definió como el "álbum más importante de su carrera".

"Viendo a Tony a los 88 años como si apenas estuviera empezando... Me dije a mí misma: puedo hacer esto para siempre", contó Gaga a PBS en 2014. "Porque él lo hizo, y realmente lo amo, y si lo hago igual que Tony, lo voy a hacer bien".

Bennett la elogió a cambio llamándola una "magnífica artista de jazz".

"O lo tienes, y ese es el don, o no lo tienes. Y tú lo tienes", le dijo a Gaga durante su entrevista en PBS. "Y deberías pasar el resto de tu vida siendo tú misma, y eso emocionará a todo el mundo cada vez que te presentes", añadió.

Tony ayudó a Gaga a recuperar su voz

Gaga y Bennett grabaron "Cheek to Cheek" después de que el álbum que Gaga lanzó en 2013, "Artpop", decepcionara a algunos críticos y oyentes. Fue un momento difícil para la artista, que también se estaba recuperando de una operación de cadera y soportaba dolores crónicos de fibromialgia. Trabajar con Bennett la ayudó a recuperar su voz, dijo.

"Me sentía muerta", dijo a Parade en 2014. "Y entonces pasé mucho tiempo con Tony. No quería nada más que mi amistad y mi voz".

Bennett convenció a Gaga para que siguiera cantando, dijo. Con frecuencia le compartía consejos que atribuía a Duke Ellington: "Número uno: no te rindas. Número dos: escucha el número uno".

"Hace seis meses ni siquiera quería cantar", dijo. "Todos los días le digo a Tony que me salvó la vida".

Gaga apoyó a Bennett durante su diagnóstico de alzhéimer

Entre los dos siguientes álbumes en solitario de Gaga, "Joanne" de 2016 y "Chromatica" de 2020, Gaga y Bennett grabaron un segundo álbum, "Love for Sale", aunque no se lanzó hasta 2021. Se grabó después de que a Bennett le diagnosticaran alzhéimer, algo que su familia no reveló hasta 2021.

Incluso después de su diagnóstico de alzhéimer, Bennett continuó presentándose, apareciendo con Gaga en Radio City Music Hall en 2021 en apoyo de "Love for Sale". Gaga dijo que no estaba segura, durante los ensayos, si Bennett recordaba su nombre. Pero el espectáculo seguía siendo natural para él, dijo, y difícilmente olvidó alguna línea.

"Cuando suena la música, algo le pasa", dijo Gaga a "60 Minutes" en 2022. "Sabe exactamente lo que está haciendo".

Durante el concierto, cuando subieron juntos al escenario, Bennett la presentó inesperadamente por su nombre. Era la primera vez que decía su nombre en "mucho tiempo", dijo Gaga.

"Cuando salí al escenario y él dijo: 'Es Lady Gaga', mi amigo me vio", expresó a 60 Minutos. "Y fue muy especial".

Gaga lo acompañó fuera del escenario, con su brazo entre los suyos, tras su última actuación en público y su última noche cantando juntos.

"No es una historia triste", dijo Gaga sobre la experiencia de Bennett con el alzhéimer. "Creo que realmente empujó a través de algo para dar al mundo el regalo de saber que las cosas pueden cambiar y todavía puedes ser magnífico".