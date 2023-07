Última hora y noticias en vivo de la guerra de Rusia en Ucrania

Ataques en Crimea motivan suspensión de ferrocarriles y carreteas, y evacuación de aldeas

El Ministerio de Defensa ruso dice que Ucrania atacó y lanzó 17 drones hacia Crimea durante la madrugada de este lunes, refiriéndose a los ataques en la península como un “ataque terrorista”.

“Durante la noche del 24 de julio, se frustró un intento del régimen de Kyiv de llevar a cabo un ataque terrorista utilizando 17 vehículos aéreos no tripulados contra instalaciones en el territorio de la península de Crimea”, dijo el MOD. “Catorce vehículos aéreos no tripulados ucranianos fueron suprimidos mediante guerra radioelectrónica. Once UAV se estrellaron en las aguas del Mar Negro y tres más cayeron en el territorio de la península. Además, tres UAV fueron destruidos por la defensa aérea”.

“No hubo víctimas como resultado del ataque terrorista frustrado”, agregó el MOD.

Más temprano este lunes, Sergey Aksyonov, el gobernador de Crimea instalado por Moscú, había dicho que un depósito de municiones y una casa habían sido destruidos en huelgas que golpearon Crimea durante la noche de este lunes. También dijo que el tráfico por carretera y ferroviario había sido suspendido en ciertas zonas de la península.