Michelle Yeoh elogia a su personaje en "Everything Everywhere All at Once" 2:04

(CNN) -- La ganadora del Oscar Michelle Yeoh se casó con su pareja Jean Todt en un ceremonia en Suiza, casi dos décadas después de que el empresario francés le propusiera matrimonio por primera vez.

Yeoh, de 60 años, quien a principios de este año se convirtió en la primera mujer de ascendencia asiática en ganar el Premio Oscar a la mejor actriz, confirmó su matrimonio con Todt, de 77 años, exjefe de Ferrari, en Instagram, durante el fin de semana.

“¡19 años y sí! ¡Estamos casados! Gracias a nuestras 'familias' que nos han amado durante todos estos años. Los amamos y hay muchos más por venir”, escribió la actriz de Malasia.

La publicación incluía imágenes de los dos intercambiando anillos y otra sentada acurrucada en una cama decorada con pétalos de flores.

Una foto de un mensaje de boda impreso publicado en Instagram por el piloto de carreras Felipe Massa, quien fue un invitado en la ceremonia, dio un vistazo a la larga historia de amor que condujo a las nupcias de la semana pasada.

“Nos conocimos en Shanghai el 4 de junio de 2004. El 26 de julio de 2004, JT le propuso matrimonio a M.Y. y ella dijo ¡sí! Hoy, después de 6.992 días el 27 de julio de 2023 en Ginebra rodeados de familiares y amigos amorosos, ¡estamos muy felices de celebrar este momento especial juntos!”, dice el mensaje.

Yeoh alcanzó un nuevo nivel de estatus de celebridad este año por su aclamada actuación en la película ganadora del Oscar “Everything Everywhere All at Once”.

La película, que sigue la historia de una inmigrante china y dueña de una lavandería que se encuentra en el centro de una lucha en el multiverso, ganó siete premios de la Academia de 11 nominaciones, incluida la de Mejor película, en los Premios Oscar en marzo.

Al aceptar su Oscar, la estrella lo llamó un “faro de esperanza y posibilidades” para “todos los niños y niñas pequeños que se parecen a mí”. Yeoh, quien hizo muchas de las acrobacias en la película de acción, también saludó a las mujeres y dijo: "Señoras, no dejen que nadie les diga alguna vez que ya pasaron su mejor momento".

Los créditos cinematográficos de Yeoh, considerada un ícono del cine de artes marciales, también incluyen “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” (2021) de Marvel Studios, “Crazy Rich Asians” (2018), “The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor” (2008), “Memoirs Of A Geisha” (2005) y “Crouching Tiger, Hidden Dragon” (2000).

La actriz se hizo un nombre en las películas de acción de Hong Kong de las décadas de 1980 y 1990, antes de su gran papel internacional en 1997 junto a Pierce Brosnan en “Tomorrow Never Dies".

Y el papel de Yeoh en esa película de James Bond recibió un guiño en su boda: entre las imágenes que la actriz compartió anunciando su matrimonio había un póster de película falso con el título: “El amor nunca muere”.

El cartel modificó una imagen de un viaje épico en motocicleta en la película de Bond para reemplazar el rostro de Brosnan con el de Todt, mientras que Yeoh aparece en la parte trasera de la motocicleta.

Todt publicó la imagen enmarcada en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, durante el fin de semana, agradeciendo a la productora de Bond, Barbara Broccoli, por el “emotivo” regalo de bodas.

Todt, que se hizo famoso como copiloto del Campeonato Mundial de Rally, también fue presidente del organismo rector de la Fórmula 1, la Federación Internacional de Automovilismo. Actualmente se desempeña como enviado especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la seguridad vial.