Las tiendas por departamentos Bed Bath & Beyond vuelven de entre los muertos

(CNN) -- Un mes después de que Overstock.com anunciara que había comprado la marca Bed Bath & Beyond tras su quiebra, la empresa abandonó su nombre y transformó su sitio web y su aplicación.

Este martes, el sitio web de Overstock se relanzó como BedBathandBeyond.com, un movimiento que fusiona el modelo de negocio en línea de Overstock y las categorías de mercancías con productos de marca populares favorecidos por los compradores de Bed Bath & Beyond.

"Todas las categorías de Overstock pasarán a ser las mismas y también entrarán nuevos productos", dijo Jonathan Johnson, consejero delegado de Overstock, en una entrevista con CNN.

"Desde que se anunció este acuerdo, hemos añadido más de 600.000 nuevos productos al sitio", dijo, al explicar que muchos de los nuevos productos "son de marca que la gente siempre ha comprado y espera comprar en el antiguo Bed Bath & Beyond".

Overstock, que vende muebles, artículos para el hogar, baño, iluminación, alfombras y otros productos en línea a precios rebajados, adquirió el nombre, la propiedad intelectual y los activos digitales de Bed Bath & Beyond en junio con una oferta ganadora de US$ 21,5 millones por sus activos.

De vuelta a la vida

Johnson prometió a los clientes de Bed Bath & Beyond una mezcla de novedad y familiaridad en la última versión digital del minorista. Además, dijo que tendrá los mismos artículos de cama, baño y cocina, pero también un "más allá" que incluye una gama más amplia de ropa de cama, utensilios de cocina y pequeños electrodomésticos.

Los fans del cupón "Big Blue" del 20% de descuento en un solo artículo de Bed Bath & Beyond se sentirán algo decepcionados porque no resucitará.

"Supongo que lo que yo diría sobre el cupón es que si te gustaban los cupones de Bed Bath & Beyond en el pasado, te gustará la nueva aplicación móvil de Bed Bath & Beyond que lanzaremos en Estados Unidos", dijo Johnson.

Los compradores pueden hacer uso de ofertas especiales y promociones a través de la nueva aplicación. BedBathandBeyond.com también está restableciendo hasta 50 dólares en puntos de fidelidad no utilizados para los miembros activos del antiguo programa. "Esos puntos de fidelidad desaparecieron con la quiebra", explicó Johnson.

"Seguiremos ofreciendo cupones, aunque no sean tan grandes como el del 20% que la gente esperaba y francamente exigía de Bed Bath & Beyond", dijo Johnson.

Lo que no volverá, al menos en un futuro próximo, son las tiendas físicas. "Ahora estamos centrados en esta transición y nos gusta nuestro modelo de negocio de activos ligeros. Pero nunca digas nunca. Miraremos, puede que probemos, pero ahora mismo no está en el plan estratégico actual", afirma Johnson.

Bed Bath & Beyond anunció en abril que cerraría sus 360 tiendas y quebraría.

Un cambio que Overstock está contemplando es el símbolo de la empresa. "Creemos que el nombre corporativo, que es Overstock y el ticker 'OSTK' probablemente ya no encaja. Estamos pensando qué hacer. No estamos seguros de querer que sea el ticker "BBBY" manchado de una acción meme en bancarrota. Encontraremos el nombre adecuado con el tiempo", dijo Johnson.

El regreso de Bed Bath & Beyond se produce poco después de la llegada de otra marca minorista emblemática. Babies R Us, que quebró junto con su empresa matriz Toys R Us en 2018, abrió su nueva tienda insignia en Estados Unidos este mes en el American Dream Mall de Nueva Jersey.