¿Podría Trump ser de nuevo presidente si es encontrado culpable? 5:49

(CNN) -- Mike Pence, exvicepresidente de Estados Unidos, dijo que cumplirá la ley si debe testificar en el juicio contra el expresidente Donald Trump por el caso de las elecciones de 2020.

"No tengo planes de testificar, pero, siempre cumpliremos con la ley. Sin embargo (...) no sé cuál será el camino de esta acusación", le dijo a Dana Bash de CNN en una entrevista que se emitió este domingo en "State of the Union".

"El presidente tiene derecho a la presunción de inocencia. Tiene derecho a defenderse ante un tribunal", añadió. "Pero en realidad hay cuestiones profundas en torno a esto, relativas a la Primera Enmienda, la libertad de expresión y el resto. Confío en que su abogado y él litigarán todas esas cosas", continuó.

A Pence lo citó el fiscal especial Jack Smith en febrero pasado para que declarara ante el jurado investigador y, tras algunas idas y venidas legales, testificó en abril.

Trump se declaró inocente este jueves en un tribunal de Washington de cuatro cargos penales ––entre ellos conspiración para defraudar a Estados Unidos–– relacionados con la investigación de Smith sobre los intentos de anular las elecciones presidenciales de 2020.

publicidad

La jueza federal que presidirá el caso tiene previsto fijar la fecha del juicio en la próxima audiencia, que es el 28 de agosto.

Pence también dijo a CBS News, en una entrevista emitida este domingo, que "responderemos a la llamada de la ley si llega y nos limitaremos a decir la verdad" si se le pide que sea testigo.

En su entrevista con CNN, Pence dijo que Trump "se equivocó en ese momento y se equivoca ahora" sobre la idea de que como vicepresidente que presidía el recuento de votos del Colegio Electoral por parte del Congreso, él tenía derecho a rechazar el resultado de las elecciones.

"El pueblo estadounidense merece saber que el presidente Trump me pidió que lo pusiera a él por encima de mi juramento a la Constitución, pero mantuve mi juramento y siempre lo haré. Y aspiro a ser presidente en parte porque creo que cualquiera que se ponga por encima de la Constitución nunca debería ser presidente de Estados Unidos. Nuestra Constitución es más importante que cualquier hombre. Nuestro país es más importante que la carrera de cualquier hombre", dijo.

El sábado por la noche, Trump afirmó en una publicación de Truth Social que "nunca le dije a (...) Pence que me pusiera por encima de la Constitución", calificando al exvicepresidente de "delirante".