Estos son los récords que ya rompió la Copa Mundial Femenina 1:11

(CNN) -- Inglaterra avanzó a cuartos de final del Mundial de Fútbol femenino de la FIFA tras ganar la tanda de penalties, luego de un largo partido sin goles en el que Nigeria mantuvo el liderazgo durante los 120 minutos de juego.

Las inglesas, que habían ganado los tres encuentros anteriores en el torneo, no pudieran contener la fuerza nigeriana durante todo el partido y terminaran el juego con solo diez jugadoras en la cancha, tras la expulsión de Lauren James quien cometió una falta contra la defensa nigeriana Michelle Alozie. Inicialmente James tuvo tarjeta amarilla por pisar a su oponente, pero tras revisión del VAR, se confirmó tarjeta roja contra una de las jugadoras estrellas de Inglaterra.

Tras 90+6 minutos sin goles, pero con un notable liderazgo de Nigeria, el partido continuó sin goles en la prórroga, obligando a un desenlace con tiros desde el punto penal donde Inglaterra corrió con la suerte de reclamar un partido que lideró Nigeria durante todo el juego.

Nigeria tuvo una fantástica ocasión para anotar el primer gol tan pronto comenzó la segunda parte del juego cuando Uchenna Kanu se elevó en el área inglesa y remató de cabeza al larguero; fue la segunda vez que las nigerianas estrellaban un balón contra el travesaño en el encuentro.

Las Leonas, vigentes campeonas de Europa y unas de las grandes favoritas para ganar la Copa Mundial de este año, tuvieron un desempeño inestable durante todo el partido y nunca pudieron doblegar a su rival, ni hacerle frente a la intensidad de Nigeria. Así, el encuentro terminó sin goles en los 90 minutos reglamentarios.

publicidad

El equipo africano, en tanto, pareció imperturbable durante todo el partido.

La nigeriana Ashleigh Plumptre vio cómo un disparo se estrellaba en el palo horizontal, y la guardameta inglesa Mary Earps estuvo muy ocupada con el ataque nigeriano.

En el primer tiempo, Inglaterra vio esfumarse su esperanza del primer gol cuando la jueza central pitó un penal por el derribo de Rachel Daly a manos de Rasheedat Ajibade en el área nigeriana.

Pero tras una revisión del VAR, la decisión fue anulada y el partido se reanudó, con los aficionados nigerianos en las gradas aplaudiendo la decisión.

El segundo tiempo siguió con la misma tónica que la primera etapa, sin que se rompiera el cero.

La tanda de penales empezó con Inglaterra fallando el primer lanzamiento: Georgia Stanway, normalmente tan tranquila en esta situación, hizo un tiro desviado que salió fuera de la cancha. Luego llegó el tiro de Desire Oparanozie, que hizo casi un calco del intento de Stanway, disparando desviado por el poste izquierdo, dejando en cero la primera ronda de penales.

Inglaterra tomó la delantera con gol de Bethany England, mientras que Michelle Alozie de Nigeria falló el segundo lanzamiento, dejando la cuenta en 1-0.

El segundo tanto de las inglesas llegó por cuenta de Rachel Daly, que soltó un grito descomunal al mandar su disparo al fondo de la malla. Y el descuento llegó por cuenta de Rasheedat Ajibade de Nigeria que convirtió para mantener vivas las esperanzas de las africanas.

Un suave penal de Alex Greenwood le dio a Inglaterra una iventaja de 3-1, mientras que Nigeria convirtió el 3-2 con Christy Ucheibe lanzando el balón por el flanco derecho.

Finalmente Chloe Kelly lanzó el penal que le dio la victoria a Inglaterra y eliminó a Nigeria.

El regreso de Keira Walsh

Los aficionados ingleses respiraron aliviados antes del encuentro de octavos de final contra Nigeria, ya que la centrocampista estrella Keira Walsh regresó a la alineación titular.

Walsh sufrió una lesión de rodilla en la fase de grupos contra Dinamarca y se perdió el siguiente partido de Inglaterra contra China.

Sin embargo, su ausencia no fue tan larga como se temía en un principio (Inglaterra anunció poco después que Walsh no había sufrido la temida lesión del ligamento cruzado anterior), y ahora ha recibido el visto bueno para volver a la acción.

Nigeria, por su parte, dejó en el banquillo a la delantera del Barcelona Asisat Oshoala, que ingresó a los 58 minutos del segundo tiempo.

Así fue el performance de Inglaterra y Nigeria en el mundial

La campaña de Inglaterra en la Copa Mundial no dejó de cobrar impulso: a la discreta victoria inicial por 1-0 contra Haití le siguieron el 1-0 sobre Dinamarca y el 6-1 sobre China.

La delantera Lauren James participó en tres cuartas partes de los goles de las Leonas en la Copa Mundial, acumulando un total de seis goles y asistencias, con una media de uno cada 37 minutos.

Las actuaciones de las Leonas en la fase de grupos, especialmente contra China, confirmaron su condición de favoritas al título, al tiempo que prosiguen su extraordinaria racha de una sola derrota en 35 partidos bajo la dirección de Sarina Wiegman, y se verán animadas por el posible regreso de la centrocampista clave Keira Walsh, tras su lesión, antes del partido del lunes.

Mientras tanto, la victoria de Nigeria sobre Australia fue uno de los resultados más sorprendentes de la fase de grupos, y su delantera Rasheedat Ajibade afirma que su equipo confía en volver a dar la campanada.

"Hemos visto muchas sorpresas en este Mundial, no se trata del nombre, no se trata de las jugadoras, no se trata de todas esas cosas", declaró a la FIFA.

"Sinceramente, respeto a todas las jugadoras de la selección inglesa, pero tenemos mucha calidad en nuestro equipo y mucho talento que plantea amenazas. Me centro en lo que podemos hacer como equipo y no en lo que Inglaterra quiera hacer, y al final todo se reduce a lo que hagamos sobre el campo".

Hasta este lunes, las dos selecciones se habían enfrentado una sola vez en la Copa Mundial Femenina, en 1995, con victoria inglesa por 3-2.