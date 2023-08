Última hora y noticias en vivo de la guerra de Rusia en Ucrania

Zelensky reconoció que la contraofensiva no ha sido fácil y que "probablemente está siendo más lenta"

EE.UU. es consciente de que la contraofensiva ucraniana contra Rusia no está progresando tan rápido como se esperaba, afirmó este martes el Coordinador de Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

"Incluso los ucranianos... incluido el presidente (Volodymyr) Zelensky, han dicho que no están yendo tan lejos o tan rápido como a él le gustaría", dijo Kirby a Wolf Blitzer de CNN este martes.

"Aunque están haciendo progresos —y los están haciendo—, son graduales y lentos y no están exentos de dificultades, pero siguen intentándolo. Siguen en ello", dijo Kirby. "Hay una lucha activa en ese frente, definitivamente están intentando avanzar. ¿Hasta dónde llegarán, dónde será, qué tipo de avance podrán lograr? No creo que nadie pueda decirlo ahora mismo".

Sus comentarios se producen después de que CNN describiera las evaluaciones cada vez más " preocupantes" de los funcionarios occidentales sobre la capacidad de las fuerzas ucranianas para retomar un territorio significativo.

En un video publicado por su oficina este martes, Zelensky reconoció que la contraofensiva no ha sido fácil y que "probablemente está siendo más lenta" de lo que algunos esperaban.

"Es muy difícil estar luchando durante tanto tiempo, lo cual es obvio. Todo esto es muy difícil cuando se carece de tal o cual equipo", dijo el líder ucraniano en declaraciones de una reunión este domingo con medios de comunicación latinoamericanos. Sé que es difícil para nosotros, pero sin duda sé que es más difícil para los rusos".

En cuanto a la ayuda militar a Ucrania, Kirby dijo que EE.UU. seguirá proporcionando recursos militares a Kyiv, incluidos equipos de limpieza de minas, munición de artillería y sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad.